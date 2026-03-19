मुद्दा मिलाइदिने भन्दै ६ लाख ठगी आरोपमा दाना व्यापारी साह पक्राउ

News Summary
- सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–६ निवासी राकेश साहलाई ठगी आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले पक्राउ गरेको छ।
- राकेशले मुद्दा मिलाइदिने बहानामा सर्वसाधारणबाट कूल ६ लाख रुपैयाँ असुल गरेको आरोप छ।
- प्रारम्भिक अनुसन्धानले उनले विगतमा पनि प्रहरी र न्यायाधीशको नाम प्रयोग गरी रकम असुल गरेको देखाएको छ।
२० वैशाख, ३० । सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–६ निवासी तथा पोल्ट्री दाना व्यापारी राकेश साह ठगी आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।
विभिन्न कारोबारसम्बन्धी मुद्दा मिलाइदिने भन्दै सर्वसाधारणबाट रकम असुल गर्ने गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रवक्ता एवं डीएसपी रमेशबहादुर पालका अनुसार मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्दै राकेशले स्थानीय अजय साहसँग पटक–पटक रकम मागेका थिए। एसपी र न्यायाधीशलाई दिनुपर्छ भन्दै कूल ६ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप राकेशमाथि छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा विगतमा पनि प्रहरी प्रशासन र न्यायाधीशको नाम प्रयोग गर्दै विभिन्न मुद्दा मिलाइदिने बहानामा सर्वसाधारणबाट रकम असुल गर्दै आएको खुलेको छ।
केही महिनाअघि बलात्कार मुद्दा मिलाइदिने भन्दै रकम लिएर काम नगरेपछि रकम फिर्ता नदिएको आरोपमा उनीविरुद्ध उजुरी परेको थियो।
