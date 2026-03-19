अदालतले दोषी ठहर गरेका फरार ८ जना पक्राउ

- सुनसरीमा विभिन्न अपराधमा अदालतले दोषी ठहर गरेका ८ फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्।
- पक्राउ पर्नेहरूमा इनरुवा, हरिनगर, इटहरी र दुहवीका बासिन्दा रहेका छन्।
- प्रहरीले अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि उनीहरूलाई पक्राउ गरेको छ।
२९ वैशाख, सुनसरी । विभिन्न अपराधमा अदालतले दोषी ठहर गरेर कैद र दण्ड जरिवानाको फैसला गरे पनि फरार भएका ८ जना पक्राउ परेका छन् ।
प्रहरीले अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू सबै सुनसरीका छन् ।
पक्राउ परेका फरार प्रतिवादीहरूमा इनरुवा नगरपालिका–४ बस्ने चन्दनकुमार यादव, हरिनगर नगरपालिका–६ बस्ने अख्तर मन्सुरी, इटहरी उपमहानगरपालिका–११ बस्ने दिप्सन राई, दुहवी नगरपालिका–८ बस्ने अकाल मिया, सोही नगरपालिकाको वडा ९ बस्ने सागिरा खातुन, सोही वडाकै अलताव मिया, इटहरी–१५ बस्ने विजय ठाकुर र इटहरी–४ बस्ने घनश्याम शिवाकोटी रहेका छन् ।
