इरानसँगको युद्धविराम ‘लाइफ सपोर्ट’मा : ट्रम्प

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते ९:२०

२९ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका–इरानबीच एक महिनादेखि चलिरहेको युद्धविराम ‘लाइफ सपोर्ट’ मा रहेको बताएका छन् ।

ह्वाइट हाउसको ओभल अफिसमा सोमवार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले युद्धविराम अहिले जारी रहे पनि अत्यन्तै कमजोर स्थितिमा रहेको बताएका हुन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको अभिव्यक्तिबाट युद्धविराम औपचारिक रूपमा कायम रहे पनि जुनसुकै बेला भंग हुन सक्ने अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ट्रम्पको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद गालिबाफले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘इरानको सेना कुनै पनि हमलाको जवाफ दिन तयार छ ।’

बिहीबार इरानले अमेरिकालाई प्रस्ताव पठाएको थियो । प्रस्तावमा युद्ध समाप्त गर्नुपर्ने र होर्मुज स्ट्रेट फेरि खोल्नुपर्ने सर्त उल्लेख थियो । ट्रम्पले इरानको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।

इरानको प्रस्तावमा तत्काल सबै मोर्चामा युद्ध समाप्त गर्नुपर्ने र लेबनानमा भइरहेको इजरायली हमला रोक्नुपर्ने पनि माग गरिएको थियो ।

यसका साथै अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी समाप्त गरेर इरानमाथि आगामी दिनमा हमला नगरिने ग्यारेन्टी माग गरिएको बीबीसीमा उल्लेख छ ।

अमेरिका इरान तनाव
इरानबारे अमेरिकी प्रस्तावलाई रूसले समर्थन नगर्ने

इरानमाथि अमेरिकाको पुन: आक्रमण, युद्धविराम तोडेको इरानको आरोप

इरानसँगको युद्ध छिट्टै समाप्त हुन्छ : ट्रम्प

स्ट्रेट अफ होर्मुजमा इरानका ७ वटा डुंगामाथि अमेरिकाको हमला

कसले जित्दैछ इरान युद्ध ? कसलाई भइरहेको छ फाइदा ?

इरान ध्वस्त हुने अवस्था नजिक पुगेको ट्रम्पको दाबी, इरानले राखेका ३ सर्त अस्वीकार

