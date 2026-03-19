इरानबारे अमेरिकी प्रस्तावलाई रूसले समर्थन नगर्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २६ गते ७:२७
अलेक्ज्याण्डर अलिमोभ

२६ वैशाख, काठमाडौं । रूसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्‍मा इरानका सम्बन्धमा अमेरिका र बहराइनद्वारा प्रस्तुत मस्यौदा प्रस्तावलाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

रूसी उप-परराष्ट्रमन्त्री अलेक्ज्याण्डर अलिमोभले मस्कोले उक्त दस्तावेजमा कुनै सकारात्मक सम्भावना नदेखेको उल्लेख गर्दै अमेरिका र बहराइनलाई आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन आह्वान गरेका छन् ।

‘इज्वेस्टिया’ दैनिकसँग कुरा गर्दै उप-परराष्ट्रमन्त्री अलिमोभले सुरक्षा परिषद्को वार्ताको टेबुलमा अहिले अमेरिका र बहराइनको संयुक्त मस्यौदा रहेको र त्यसलाई रूसले कुनै हालतमा समर्थन गर्न नसक्ने बताएका हुन् । उनले यस विषयमा हतारमा निर्णय नगर्न र प्रस्तावलाई फिर्ता लिन सह-लेखक राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

अलिमोभका अनुसार वार्ताको टेबुलमा रूस र चीनले तयार पारेको अर्को मस्यौदा प्रस्ताव अझै पनि छलफलका क्रममा रहेको छ।

रूस र चीनको उक्त प्रस्तावमा द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई युद्ध अन्त्य गर्न, बल प्रयोग नगर्न र वार्ताको माध्यमबाट मतभेद सुल्झाउन स्पष्ट आह्वान गरिएको छ । रूसी उप-परराष्ट्रमन्त्रीले उक्त मस्यौदामा समुद्री मार्गको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने महत्त्वलाई पनि जोड दिइएको तर हालसम्म त्यसमाथि कुनै अन्तिम निर्णय भने भइनसकेको जानकारी दिएका छन् ।

पछिल्लो समय इरान र अमेरिकाबीच भइरहेका आक्रमण र प्रत्याक्रमणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै रूसले वार्ताको माध्यमबाट ठोस नतिजा निस्कनेमा आशा व्यक्त गरेको छ ।

अलिमोभले रूस सधैँ बिनाशर्त हिंसाको अन्त्य र वासिङ्टन तथा तेहरानबीच स्थायी सहमतिका लागि राजनीतिक एवं कूटनीतिक समाधानको पक्षमा रहेको बताएका छन् । वार्ता प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याउने कुनै पनि कदम चिन्ताको विषय हुनेमा समेत उनले जोड दिएका छन् ।

अमेरिका इरान तनाव
इरानमाथि अमेरिकाको पुन: आक्रमण, युद्धविराम तोडेको इरानको आरोप

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित