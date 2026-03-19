इरानसँगको युद्ध छिट्टै समाप्त हुन्छ : ट्रम्प

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २४ गते ९:१२

२४ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध छिट्टै समाप्त हुने बताएका छन् ।

जर्जियाको गभर्नर पदका लागि रिपब्लिकन उम्मेदवार बर्ट जोन्सको समर्थनमा आयोजित कार्यक्रममा ट्रम्पले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

उनले आफू होर्मुज स्ट्रेट र इरानको परमाणु कार्यक्रमबारे सम्झौताको प्रयासमा रहेको पनि बताए ।

सीएनएनका अनुसार इरानले बिहीबार मध्यस्थकर्ताहरूलाई अमेरिकी प्रस्तावबारे आफ्नो जवाफ दिँदैछ ।

इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाईले अमेरिकी प्रस्तावबारे पाकिस्तानी मध्यस्थकर्तासँग आफ्नो राय राख्ने बताएका छन् ।

सीएनएनले स्रोतको अवाला दिँदै अमेरिका र इरान दुवै देश युद्ध समाप्ती का लागि सम्झौतातर्फ बढेका छन् ।

इरानले अहिले अमेरिकाको प्रस्तावमाथि विचार–विमर्श भइरहेको जनाएको छ ।

अमेरिका इरान तनाव
स्ट्रेट अफ होर्मुजमा इरानका ७ वटा डुंगामाथि अमेरिकाको हमला

कसले जित्दैछ इरान युद्ध ? कसलाई भइरहेको छ फाइदा ?

इरान ध्वस्त हुने अवस्था नजिक पुगेको ट्रम्पको दाबी, इरानले राखेका ३ सर्त अस्वीकार

अमेरिकासँगको युद्धबीच इरानमा कसरी जीवन बिताइरहेका छन् मानिसहरू?

इरानसँग जारी लडाइँका बीच अमेरिकी नौसेनाका मन्त्री जिम्मेवारीबाट हटे

अमेरिकाले इरानलाई दबाब दिन १४ व्यक्ति र कम्पनीमाथि लगायो प्रतिबन्ध

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

