+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इरानसँग जारी लडाइँका बीच अमेरिकी नौसेनाका मन्त्री जिम्मेवारीबाट हटे

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १० गते ६:३७
Photo Credit : AP

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी नौसेनाका मन्त्री जोन सी. फेलान इरानसँग जारी तनावका बीच तुरुन्त लागू हुनेगरी जिम्मेवारीबाट हटेका छन्।
  • फेलानको स्थानमा २५ वर्ष नौसेनाको अनुभव भएका हुंग काओले कार्यवाहक मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
  • ट्रम्प प्रशासनमा उच्च तहका सैन्य नेतृत्वकर्ताको पदबाट हटाइएका घटनाक्रम इरानी नाकाबन्दी र स्ट्रेट अफ होर्मुजमा जारी झडपसँग सम्बन्धित छ।

१० वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी नौसेनाका मन्त्री जिम्मेवारीबाट हटेका छन् ।

इरानसँग जारी युद्ध र स्ट्रेट अफ होर्मुजको नाकाबन्दीका बीच नौसेना (समुद्री सेना)का मन्त्री जोन सी. फेलान तुरुन्त लागू हुनेगरी जिम्मेवारीबाट हटेको पेन्टागनले जनाएको छ ।

पेन्टागनका सचिव सिन पार्नेलले भनेका छन्, ‘हामी फेलानले विभाग र संयुक्त राज्य अमेरिकाको नौसेनामा पुर्‍याएको सेवाका लागि आभारी छौं । उहाँको आगामी यात्राका लागि शुभकामना दिन्छौं ।’

फेलान जिम्मेवारीबाट हटेपछि हुंग काओले नौसेनाको कार्यवाहक मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने पनि पेन्टागनले जनाएको छ । काओ २५ वर्ष नौसेनाको अनुभव भएका व्यक्ति हुन् ।

फेलान ट्रम्प प्रशासन छाड्ने पछिल्लो उच्च तहका सैन्य नेतृत्वकर्ता हुन् । बीबीसीका अनुसार फेलानको बहिर्गमनको कारणबारे नौसेनाले भने कुनै जानकारी दिएको छैन ।

यो घटनाक्रम अमेरिकी रक्षा सचिव पिट हेगसेथले केही साताअघि सेनाका प्रमुख (आर्मी चिफ अफ स्टाफ) र्‍यान्डी जर्जलाई पदबाट हट्न आग्रह गरेको केही समयपछि आएको हो ।

अन्य दुई सेना अधिकारी– जनरल डेभिड होड्ने र मेजर जनरल विलियम ग्रीनलाई पनि हालै पदबाट हटाइएको थियो ।

पेन्टागन प्रवेश गरेयता हेगसेथले नौसेनाको सञ्चालन प्रमुख र वायुसेनाका अधिकारीसहित एक दर्जनभन्दा बढी वरिष्ठ सैन्य अधिकारीलाई हटाइसकेका छन् ।

फेलान, यसअघि सैन्य सेवामा नरहेका व्यक्ति हुन् । तर सन् २०२४ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उनलाई नौसेनाको मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । उनले सन् २०२५ मार्चमा नौसेना मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका थिए ।

नौसेनाको कार्यवाहक मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका हुङ काओले भने सन् २०२४ मा भर्जिनियाबाट अमेरिकी सिनेटका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए । उनलाई ट्रम्पले समर्थन गरेका थिए, तर उनी तत्कालीन डेमोक्रेटिक उम्मेदवार टिम केनसँग पराजित भएका थिए ।

नौसेनाको नेतृत्व परिवर्तन यस्तो बेला भएको हो, जब ट्रम्पले युद्धविरामका बीच पनि इरानी बन्दरगाहहरूमा अमेरिकी नाकाबन्दी जारी रहने बताएका छन् । विश्वको ठूलो मात्रामा तेल आपूर्ति हुने महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुजमा झडपहरू जारी छन् । त्यहाँ इरानले दुई जहाज ‘कब्जामा लिएको’ जनाएको छ ।

ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले राष्ट्रपति ट्रम्प इरानी बन्दरगाहहरूमा जारी अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दीप्रति ‘सन्तुष्ट’ रहेको र इरान ‘कमजोर अवस्थामा रहेको’ बुझेको बताएकी छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

סם

अमेरिकाले इरानलाई दबाब दिन १४ व्यक्ति र कम्पनीमाथि लगायो प्रतिबन्ध

अमेरिकाले युद्धविराम लम्ब्याउँदा इरान किन भयो सशंकित ?

अमेरिकाले लम्ब्यायो इरानसँगको युद्धविराम अवधि, पाकिस्तानको आग्रहमा आक्रमण स्थगित

ट्रम्प भन्छन्– इरानीमा प्रतिबन्ध यथावत, इरान भन्छ– धम्कीका बीच वार्ता अस्वीकार्य  

इरानले भन्यो- अमेरिकाको भर छैन, अवस्था बिग्रन सक्छ

इरानले भन्यो- स्ट्रेट अफ होर्मुज पार गर्न खोजे आक्रमण हुन्छ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले
आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन

आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन
शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम

शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम
करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव
आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !
सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित