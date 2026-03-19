धादिङको बैरेनी दुर्घटना अपडेट : ३४ जना घाइतेलाई काठमाडौं ल्याइयो

२९ वैशाख, काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको गल्छी गाउँपालिका–६ बैरेनीमा तीन वटा सवारी साधन एकैठाउँ ठोक्किँदा ३७ जना घाइते भएका छन् ।
गएराति साढे ११ बजे काठमाडौंबाट चितवनतर्फ गइरहेको बागमती प्रदेश ०३–००१–००६ नम्बरको ट्रकलाई बागलुङतर्फ गइरहेको बागमती प्रदेश ०१–००६ ख ७४९९ नम्बरको बसले पछाडिबाट ठक्कर दिएको थियो । त्यसपछि सो बसलाई वीरगञ्जतर्फ गइरहेको अर्को बसले पछाडिबाट ठक्कर दिएको थियो ।
तीनवटा सवारी साधनमा रहेका जम्मा ६८ यात्रुहरुमध्ये ३७ जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका सूचना अधिकारी एवम् डीएसपी प्रकाश दाहालले जानकारी दिए ।
बैरेनी अस्पताल र स्मारिका मेडिकल हलमा उपचार गराएर तीन जना डिस्चार्ज भइसके पनि बाँकी ३४ जनाको काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचार जारी छ ।
गएराति नै काठमाडौंको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा मात्रै १९ जना र त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ९ जनालाई पठाइएको थियो ।
स्थानीय अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएका थप ६ जनालाई पनि पछि काठमाडौं नै रिफर गरिएको छ ।
प्रहरीले दुर्घटनामा संलग्न दुई वटा बस र ट्रकका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
