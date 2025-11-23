+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

धादिङ बस दुर्घटना : यी हुन् काठमाडौं ल्याइएका २५ घाइतेहरू

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ११ गते ११:११

११ फागुन, काठमाडौं । धादिङ बस दुर्घटना घाइते भएकाका २५ जनालाई काठमाडौं ल्याइएको छ । तीमध्ये एक जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ ।

प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार कलंकीस्थित नेशनल अस्पतालमा एक महिलासिहत १० जना र ट्रमा सेन्टरमा १५ जना ल्याइएको छ । ट्रममा एक जना युवकको मृत्यु भएको छ भने १४ जनाको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ग२ख १४२१ नम्बरको पृथ्वी यातायात व्यवसायी समितिको बस आइतबार राति करिब एक बजेतिर धादिङको बेनिघाट रोराङ्ग गाउँपालिका-५ भैंसेगौडा भन्ने स्थानबाट त्रिशूली नदी किनारमा खसेको थियो ।

दुर्घटनामा १८ जनाको मृत्यु भएको छ । १७ जनाको घटनास्थलमाएक जनाको उपचारका क्रममा ट्रमा सेन्टरमा मृत्यु भएको हो ।

ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेका घाइतेहरू

१. नाम थर वतन नखुलेको अं ३२ वर्षीय पुरुष (उपचारका क्रममा मृत्यु)

२. चिनियाँ महिला अं. वर्ष २२ की मिसि हाउ

३. काठमाडौंको बौद्ध बस्ने वर्ष ४८-ऐन्जि शेर्पा

४. तनहुँको म्याग्दिका ४५ वर्षीय सोमप्रसाद मल्ल

५. झापाका ३० वर्षीय बिपिन मानन्धर

६. काठमाडौंको गोकर्णकी २८ वर्षीया पूजा फुयाल्

७. स्याङ्जाको फेदिखोलाका २६ वर्षीय सचिन्द्र सुनार

८  कास्कीको लेखनाथका प्रदिप लामिछाने

९. काठमाडौं बौद्धका नोर्बु पाल्देन

१०. काठमाडौं कपनकी शोर्णिमा खत्री

११. कास्कीकी १९ वर्षीय सलिना परियार

१२. तनहुको म्याग्दी गाउँपालिकाका ४४ वर्षीय मानबहादुर थापा

१३. काठमाडौं बौद्ध बस्ने ४८ वर्षीया लंसाङ्गोले लामा

१४. तनहुँको शुक्लागण्डकी-१२ की १९  वर्षीया  सदिक्षा हमाल

१५. झापाका ४० वर्षीय कृतिराज मानन्धर

नेशनल अस्पतालमा रहेका घाइतेहरू

१. काठमाडौंको सितापाइलाका ३३ वर्षीय राजेश कुँवर

२. तनहुँ भक्ते गापा-४ का १८ वर्षीय सुबिन मल्ल

३. कास्की लेखनाथका ३५ वर्षीया प्रतिभा पौडेल

४. काठमाडौं देविनगरका २३ वर्षीय चन्द्र आशीष फुँयाल

५. काठमाडौं बालाजुका १९ वर्षीय संगम मल्ल

६. कास्की चिसुवाकी ३९ वर्षीया प्रमिला भट्टराई

७. स्याङ्जा फेदिखोला-४ का ६४ वर्षीय डम्मरबहादुर बि.क.

८. काठमाडौं कलंकीका २५ वर्षीय कृष्ण तिवारी

९. कास्की-३२ का २० वर्षीय सुनम गुरुङ

१०. धादिङ धुनिबेशीका ३६ वर्षीय राजेन्द्र बिसुन्के

धादिङ दुर्घटना बस दुर्घटना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

८ प्रतिशत ब्याज दिनेगरी आईसीएफसी फाइनान्सको ऋणपत्र खुल्यो

८ प्रतिशत ब्याज दिनेगरी आईसीएफसी फाइनान्सको ऋणपत्र खुल्यो
तोलामा ३ हजार २ सय रुपैयाँ बढ्यो सुन

तोलामा ३ हजार २ सय रुपैयाँ बढ्यो सुन
स्थानीय र वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई एपोलो हाइड्रोपावरको आईपीओ खुल्यो

स्थानीय र वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई एपोलो हाइड्रोपावरको आईपीओ खुल्यो
पर्साको वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रभित्र अनिश्चितकालीन कर्फ्यु

पर्साको वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रभित्र अनिश्चितकालीन कर्फ्यु
सल्यानका मतदाता भन्छन्– समृद्धिका कुरा पछि, पहिले पानी चाहियो

सल्यानका मतदाता भन्छन्– समृद्धिका कुरा पछि, पहिले पानी चाहियो
उत्तर कोरियाको सत्तारुढ वर्कर्स पार्टीको महासचिवमा पुन: किम जोङ उन सर्वसम्मत

उत्तर कोरियाको सत्तारुढ वर्कर्स पार्टीको महासचिवमा पुन: किम जोङ उन सर्वसम्मत

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित