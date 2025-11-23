+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सल्यानका मतदाता भन्छन्– समृद्धिका कुरा पछि, पहिले पानी चाहियो

‘बिहान तीन बजे उठेर पानी लिन खोला जानुपर्छ । एक गाग्री पानी बोकेर फर्किंदा बिहान आठ बजिसक्छ । पालो नपाए झन् धेरै समय लाग्छ,’ स्थानीय चित्रकुमारी भन्छिन्, ‘पिउने पानी छैन, तरकारी लगाउने र गाईवस्तुलाई खुवाउने कुरा त सपना मात्रै हो ।’

0Comments
Shares
अमृत बाबु बुढाथोकी अमृत बाबु बुढाथोकी
२०८२ फागुन ११ गते १०:२९

११ फागुन, सल्यान । सल्यानका गाउँगाउँमा राजनीतिक दलका झन्डा हावामा फर्फराइरहेका छन्, माइकबाट चुनावी भाषणहरू घन्किरहेका छन् । नेताहरू विकास, समृद्धि र परिवर्तनका सपना बाँडिरहेका छन् । तर ग्रामीण बस्तीमा बस्ने नागरिकका लागि चुनावभन्दा चासो पानीको छ ।

देशभर ‘एक घर, एक धारा’को अवधारणा अघि बढिरहेको बेला कालीमाटी गाउँपालिका–१ लक्ष्मीपुरका कोट, बयाले, पोखरा, आरिचौर, ढुंगेकटेरीलगायत बस्तीका नागरिकले अहिलेसम्म पनि खानेपानीकै दु:ख भोगिरहेका छन् । पानीकै लागि घण्टौँ लगाएर गाग्री बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ ।

त्यसैले स्थानीय बासिन्दाहरू यसपटकको निर्वाचनमा समृद्धिका नारा लगाउनेभन्दा पनि आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिदिने उम्मेदवार छनोट गर्ने योजनामा छन् । उनीहरूको नारा एउटै छ ‘पानी ल्याउनेलाई मात्र भोट ।’

सात दशक पार गरिसकेकी कोटकी चित्रकुमारी बस्नेतले अहिलेसम्म थुप्रै नेताले पानीको आश्वासन दिए पनि पूरा नगरेको गुनासो गर्छिन् ।  ‘बिहान तीन बजे उठेर पानी लिन खोला जानुपर्छ । एक गाग्री पानी बोकेर फर्किंदा बिहान आठ बजिसक्छ । पालो नपाए झन् धेरै समय लाग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पिउने पानी छैन, तरकारी लगाउने र गाईवस्तुलाई खुवाउने कुरा त सपना मात्रै हो ।’

वर्षौंअघि बनाइएका शौचालय पनि पानी अभावले प्रयोगविहीन छन् । पाहुना आउँदा लाज लाग्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछिन् ।

कोटकै सेती रावतको पीडा पनि उस्तै छ । पानीको अभावले महिलाहरूको जीवन झन् कष्टकर बनेको उनी बताउँछिन् । ‘बर्खामा आकाशे पानी संकलन गरेर काम चलाइन्छ, तर अन्य समयमा मूल र खोलामै निर्भर रहनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘डोकोमा गाग्री बोकेर पानी ल्याउँदा स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेका छन् । बालबालिकाको पढाइभन्दा बढी समय पानी बोक्नमै बित्छ ।’

पानीकै अभावमा बसाइँसराइ

पानीकै अभावका कारण गाउँ छोड्नेहरूको संख्या पनि बढ्दो छ । स्थानीय कमला रावतका अनुसार पछिल्लो दस वर्षमा कोट गाउँका ४६ घरमध्ये झण्डै ३० घर परिवार बसाइँसराइ गरेर गइसकेका छन् ।

‘कसैले घरजग्गा बेचे, कसैले त्यसै छाडेर हिँडे । जग्गा मात्र भएर के गर्नु, पानी छैन भने गाउँ बस्न सकिँदैन,’ उनले भनिन् ।

यस गाउँमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न ५ वर्षअघि २०७६ सालमा एक करोड ३१ लाख लागतमा बयालेकोट लिफ्ट खानेपानी योजना सुरु गरिएको थियो । तर योजना अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा छ । अधुरा ट्यांकी र यत्रतत्र छरिएका पाइप बेवारिसे बनेका छन् ।

२४० भन्दा बढी घरमा धारा जडान गर्ने लक्ष्यसहित संघ, प्रदेश र पालिकाको संयुक्त बजेटमा सुरु भएको योजनाको काम लिफ्टबाट पानी नचढेपछि ठेकेदारले काम छाडेको दुई वर्ष भइसकेको छ ।

खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गमबहादुर रावत ठेकेदारको लापरबाही र सरोकारवाला निकायको बेवास्ताका कारण योजना लथालिङ्ग भएको बताउँछन् ।

‘हामीलाई समृद्धिका नारा होइन, पानी चाहिएको हो,’ रावत भन्छन्, ‘पानी दिने ग्यारेन्टी नभएसम्म भोटको कुरा हुँदैन ।’

कालिमाटीको यो बस्ती एउटा उदाहरण मात्रै हो । सल्यान जिल्ला अधिकांश क्षेत्रको समस्या यही छ । बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका ३, खरिकका रुद्रबहादुर पुनले पनि हरेक निर्वाचनमा खानेपानीकै माग गर्दै आएको बताउँछन् । ‘चुनावका बेला घर–घर आएर बाचा गर्छन्, जितेपछि फर्केर हेर्दैनन्,’ उनी भन्छिन् ।

यस क्षेत्रका करिब दुई सय परिवारको साझा समस्या यही हो ।  डाँडाका मुहान सुक्दै गएपछि आज पनि नागरिकहरू एक गाग्री पानीका लागि घण्टौं हिँड्न बाध्य छन् ।

वर्षौंदेखि लिफ्ट खानेपानी योजनाको माग भइरहे पनि करिब चार करोड लागत लाग्ने डीपीआर कागजमै सीमित छ । बजेट व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट चासो नदेखिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

सल्यानका ग्रामीण बस्तीमा चुनावी नारा र भाषणहरू बदलिँदै गए पनि नागरिकको दैनिकी भने कष्टकर छ । पानीकै अभावले पुस्तौँदेखि जीवन कठिन बनेको छ । आश्वासन सुन्दै उमेर बित्यो, तर घरघरमा धारा आउने सपना अझै पूरा भएको छैन । यही पीडाले यसपटक नागरिकहरू नाराभन्दा काम खोजिरहेका छन् ।

खानेपानी समस्या मतदाता सल्यान
लेखक
अमृत बाबु बुढाथोकी

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पर्साको वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रभित्र अनिश्चितकालीन कर्फ्यु

पर्साको वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रभित्र अनिश्चितकालीन कर्फ्यु
उत्तर कोरियाको सत्तारुढ वर्कर्स पार्टीको महासचिवमा पुन: किम जोङ उन सर्वसम्मत

उत्तर कोरियाको सत्तारुढ वर्कर्स पार्टीको महासचिवमा पुन: किम जोङ उन सर्वसम्मत
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, एक जना घाइते

मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, एक जना घाइते
सप्तरीमा खुद्रा तथा थोक मदिरा पसल साँझ ७ बजे बन्द हुने

सप्तरीमा खुद्रा तथा थोक मदिरा पसल साँझ ७ बजे बन्द हुने
जलथलको जैविक धरोहर : ठेकीफल अझै मनग्गे

जलथलको जैविक धरोहर : ठेकीफल अझै मनग्गे
हुम्लामा एक किशोरी मृत फेला

हुम्लामा एक किशोरी मृत फेला

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित