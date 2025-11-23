८ प्रतिशत ब्याज दिनेगरी आईसीएफसी फाइनान्सको ऋणपत्र खुल्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आईसीएफसी फाइनान्सले वार्षिक ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको छ।
- ऋणपत्रमा न्यूनतम २५ र अधिकतम २ लाख कित्ताका लागि फागुन १४ देखि २५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ।
- कम्पनीको ऋणपत्रलाई केयर रेटिङले बीबीबी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ, जसले मध्यमस्तरको दायित्व वहन जनाउँछ।
११ फागुन, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदर घटाउँदै गइरहेका बेला सोभन्दा बढी प्रतिफल दिनेगरी आईसीएफसी फाइनान्सको ऋणपत्रमा आवेदन खुलेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा वार्षिक ६ प्रतिशतमुनिको ब्याजदर दिइरहेका बेला ८ प्रतिशत ब्याज दिनेगरी यस कम्पनीको ऋणपत्रमा लगानी अवसर खुलेको हो ।
‘८ प्रतिशत आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेड डिबेञ्चर २०८९’ नामको यस ऋणपत्रमा छिटोमा फागुन १४ गते र ढिलोमा २५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने बिक्री प्रबन्धक कुमारी क्यापिटलले जनाएको छ ।
अंकित मूल्य १ हजारका दरले कम्पनीले ७ वर्षे अवधिको ५ लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो । जसमध्ये २ लाख कित्ता सर्वसाधारणमा निष्कासन भएको हो । क्यापिटलका अनुसार न्यूनतम २५ तथा अधिकतम २ लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिने छ ।
अनलाइन प्रणाली मेरो सेयरमार्फत वा आफ्नो खाता रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन दिन सकिनेछ । केयर रेटिङले कम्पनीको ऋणपत्रलाई बीबीबी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ । जसले कम्पनी दायित्व वहनमा मध्यमस्तरमा रहेको जनाउँछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4