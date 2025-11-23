+
स्थानीय र वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई एपोलो हाइड्रोपावरको आईपीओ खुल्यो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ११ गते १०:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एपोलो हाइड्रोपावरले ४७ करोडको पूँजीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासी तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका लागि निष्कासन गरेको छ।
  • प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीले फागुन २५ देखि चैत १० सम्म र वैदेशिक रोजगारमा रहेका फागुन १४ देखि २५ सम्म आवेदन दिन सक्नेछन्।
  • कम्पनीले सोलुखुम्बु र ओखलढुंगामा ६ मेगावाट क्षमताको बुकुखोलामा आधारित विद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ र आयोजना करिब सम्पन्न भइसकेको छ।

११ फागुन, काठमाडौं । प्रभावित स्थानीयबासी र वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई सोमबारदेखि एपोलो हाइड्रोपावरको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) खुलेको छ ।

कम्पनीले जारी पूँजी ४७ करोडको ३० प्रतिशत अर्थात् १४ लाख १० हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारण समूहमा निष्कासन गर्न लागेको हो । जसमा १० प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ७० हजार कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीका लागि निष्कासन हुन लागेको हो ।

त्यस्तै १० प्रतिशत अर्थात् ९४ हजार कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई निष्कासन गर्न लागिएको बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटलले एक सूचनामार्फत जनाएको छ ।

प्रभावित क्षेत्रका रुपमा ओखलढुङ्गा जिल्लाका खिजिदेम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर ७ र ८, सोलुखुम्बु जिल्लाको लिखुपिखे गाउँपालिका २, रामेछाप जिल्लाको उमाकुन्ड गाउँपालिका वडा नम्बर २ र ३ तथा गोकुलगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर १ रहेका छन् ।

आयोजना प्रभावित स्थानीयबासीले छिटोमा फागुन २५ गतेसम्म र ढिलोमा चैत १० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले छिटोमा फागुन १४ र ढिलोमा २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।

अंकित मूल्य १ सयका दरले रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले अनलाइन प्रणाली मेरोसेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै प्रभावितले लक्ष्मी सनराइज बैंक किन्जा (सोलुखुम्बु) शाखा, शिवालय शाखा (रामेछाप), प्रिति शाखा (रामेछाप), नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक खिजिदेम्बा (ओखलढुंगा) शाखा, सिटिजन्स बैंकको लिखुपिके (सोलुखुम्बु) शाखा तथा एपोलो हाइड्रोपावर आयोजना कार्यालय ओखलढुंगाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।

कस्तो छ कम्पनी ?

कम्पनीले सोलुखुम्बु र ओखलढुंगाको सिमा क्षेबाट बग्ने बुकुखोलामा विद्युत् उत्पादन आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । ६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना रनअफ रिभरमा आधारित छ । आयोजना करिब सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रसारणलाइन अन्तिम चरणमा छ ।

कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १११.९९ रुपैयाँ छ । त्यस्तै सो अवधिमा प्रतिसेयर आम्दानी ४.७० रुपैयाँ छ । कम्पनीले केयर रेटिङबाट बीबी माइनस रेटिङ पाएको छ ।

आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ । प्रतिमेगावाट लागत २२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ छ । साधारण लगानी फिर्ता अवधि ७.७७ वर्ष रहेको छ ।

एपोलो हाइड्रोपावर
