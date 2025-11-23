धादिङ बस दुर्घटनाः यूएईद्वारा दुःख व्यक्त

१२ फागुन, काठमाडौँ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले धादिङमा सोमबार भएको बस दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको यहाँस्थित यूएईको राजदूतावासले जनाएको छ ।
यूएईको परराष्ट्र मन्त्रालयले आज एक वक्तव्य जारी गरेर नेपाल सरकार र नेपाली जनताप्रति सहानुभूति प्रकट गरेको हो ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा, पीडित परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दै, नेपाल सरकार र नेपाली जनताप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गरिएको छ । साथै, घाइते सबैको शीघ्र भएका स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ ।
उक्त दुर्घटनामा १९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने अन्य २५ जना घाइते भएका छन् । रासस
