इरानमाथि आक्रमणको जोखिमबारे सैन्य प्रमुखको चेतावनी ट्रम्पद्वारा अस्वीकार

अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १२ गते १०:४१

११ फागुन,काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि हुन सक्ने सम्भावित सैन्य आक्रमणका जोखिमबारे ‘जोइन्ट चिफ अफ स्टाफ’का अध्यक्ष जनरल ड्यान केनले चेतावनी दिएको भन्ने समाचारहरूको कडा खण्डन गरेका छन्।

उनले यस्ता रिपोर्टहरूलाई ‘१०० प्रतिशत गलत’ र ‘भ्रामक’ भएको बताएका छन्।

द वासिङ्टन पोस्ट र एक्सिओस जस्ता सञ्चारमाध्यमका अनुसार जनरल केनले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई इरानसँगको युद्ध लामो समयसम्म लम्बिन सक्ने र यसमा अमेरिकी सैनिकहरूको ठूलो क्षति हुन सक्ने भन्दै सतर्क गराएका थिए।

विशेषगरी इजरायल र युक्रेनलाई सहयोग गर्दा अमेरिकी हतियारको भण्डारमा कमी आएको विषय पनि उठाइएको थियो।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनरल केन ‘अनिच्छुक योद्धा’ नभई ‘कसरी जित्ने भन्ने मात्र जान्ने’ कमान्डर भएको दाबी गरे।

उनले केनको तर्फबाट इरानसँगको युद्ध सजिलै जित्न सकिने विश्वास रहेको संकेत समेत दिएका छन्।

अमेरिकाले मध्यपूर्वमा ठूलो संख्यामा सैन्य बल तैनाथ गरेको छ। उता इरानले भने वार्ताका लागि तयार रहेको तर अमेरिकाका ‘अत्यधिक मागहरू’ अगाडि नझुक्ने र आफ्नो रक्षा गर्ने अडान राखेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार वासिङ्टनको यो आक्रामक रणनीति र आन्तरिक सैन्य सल्लाहबीचको भिन्नताले मध्यपूर्वमा थप अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।

आफ्ना नागरिकलाई इरान छाड्न भारतको आग्रह

आफ्ना नागरिकलाई इरान छाड्न भारतको आग्रह
इरानको वैधानिक अधिकारका पक्षमा रुसको समर्थन

इरानको वैधानिक अधिकारका पक्षमा रुसको समर्थन
इरानले भन्यो- अमेरिकीसँग वार्ता गर्न ‘फ्रेमवर्क’ बनाउँदैछौँ  

इरानले भन्यो- अमेरिकीसँग वार्ता गर्न ‘फ्रेमवर्क’ बनाउँदैछौँ  
अमेरिकाले विनाशकारी युद्धपोत इरान नजिक तैनाथ गरेको पुष्टि

अमेरिकाले विनाशकारी युद्धपोत इरान नजिक तैनाथ गरेको पुष्टि
अमेरिका–इरान वार्ता शुक्रबार ओमानमा हुने

अमेरिका–इरान वार्ता शुक्रबार ओमानमा हुने
इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीले भने – अमेरिकाले आक्रमण गरे क्षेत्रीय युद्ध सुरु हुन्छ

इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीले भने – अमेरिकाले आक्रमण गरे क्षेत्रीय युद्ध सुरु हुन्छ

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

