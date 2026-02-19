इरानको वैधानिक अधिकारका पक्षमा रुसको समर्थन

९ फागुन, काठमाडौं । रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले इरानको आणविक कार्यक्रमका विषयमा भइरहेको कूटनीतिक प्रयासमा तेहरानको ‘वैधानिक अधिकार’ का पक्षमा मस्कोको दृढ समर्थन रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार इरानी विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराक्छीसँगको टेलिफोन वार्ताका क्रममा लाभरोभले उक्त धारणा राखेका हुन् ।
यो कूटनीतिक संवाद इरान र अमेरिकाबीच फेब्रुअरी १७, २०२६ मा जेनेभामा सम्पन्न दोस्रो चरणको अप्रत्यक्ष वार्ताको लगत्तै भएको छ ।
तेहरान र वासिङ्टनका वार्ताकारहरूबीच मतभेद कम गर्न र सम्भावित सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्नका लागि आवश्यक ‘मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू’ मा सामान्य सहमति जुटेको छ ।
विदेशमन्त्री लाभरोभले ‘न्युक्लियर नन–प्रोलिफरेसन ट्रिटी’का सिद्धान्तमा आधारित रहेर इरानको अधिकारको सम्मान हुने गरी न्यायोचित राजनीतिक र कूटनीतिक समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यसअघि फेब्रुअरी ६ मा ओमानको मस्कटमा भएको पहिलो चरणको वार्ताले दुई देशबीच धारणा आदानप्रदान गर्ने आधार तयार गरेको थियो । आणविक मुद्दाका अतिरिक्त दुवै मन्त्रीहरूले साझा हितका अन्य विविध विषयमा पनि छलफल गरेका छन्, जसले मस्को र तेहरानबीचको बढ्दो निकटतालाई संकेत गर्दछ ।
इरानी विदेशमन्त्री अराक्छीका अनुसार वार्तामा विभिन्न नयाँ विचारमाथि गम्भीर छलफल भएको छ, जसले लामो समयदेखिको कूटनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने संकेत दिएको छ ।
