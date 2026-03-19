+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भ्युज र भाइरलको होडबाजीमा पशुमाथि यस्तो अत्याचार ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २३ गते १७:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कुमार घर्ती मगरले फेसबुकमा गोरुलाई यातना दिने भिडियोहरू पोस्ट गर्दै आएका छन् र कमेन्टमा सुझाइएका उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने गरेको स्वीकार गरेका छन्।

फेसबुकको कन्टेन्ट नीति अनुसार पशुप्राणीलाई हानी गर्ने, पिट्ने वा क्रूरता देखाउने फोटो भिडियोहरू राख्न पाइँदैन । फेसबुकले त्यस्ता कन्टेन्ट र त्यस्ता कन्टेन्ट हाल्ने अकाउन्टलाई आफ्नो नीति अनुसार कारवाही पनि गर्न सक्छ ।

तर, फेसबुकमै भाइरल हुने भूत चढेपछि कसको के लाग्छ ? अहिले धेरैजसो यही चक्करमा अनेक हर्कत गर्न थालेका छन् । तर, तिनीहरूले गर्ने हर्कतको शिकार बन्नुपरिरहेको छ, अवोध पशुप्राणी ।

कसैले कुकुरलाई रक्सी खुवाएको भिडियो बनाउने गरेका छन्, कसैले जोतिरहेको गोरूलाई यातना दिएको ।

जस्तो उदाहरणका लागि प्यूठानका कुमार घर्ती मगरले बनाउने भिडियो हेर्नुहोस् ।

धेरै भिडियोहरूमा उनले बारीमा जोत्न ठीक पारिरहेको गोरूलाई यातना दिँदै गरेको देखिन्छ । एउटा भिडियोमा उनले दुई वटा लठ्ठीको बीचमा गोरुको पुच्छर राखेर च्यापिदिन्छन् ।

अर्कोमा गोरुको शरीरभरी माटो दलिदिन्छन् । त्यस्तै अर्कोमा गोरुको नाक ठ्याप्पै बन्द गरिदिएर श्वास फेर्न रोकिदिन्छन् ।

पोस्ट गरेको भिडियो हेर्दा के देखिन्छ भने उनको एउटा गोरु जोत्न सुरु गर्नेबित्तिकै थचक्कै बसिदिन्छ । यही कुराको भिडियो बनाएर मगरले फेसबुकमा पोस्ट गर्ने गर्छन् । अनि उनको भिडियो हेर्नेले कमेन्ट गर्दै यस्ता गोरुलाई कसरी तह लगाउने भनेर अनेक उपाय सुझाउँछन् ।

कमेन्टमा आएका यिनै उपाय कार्यान्वयन गर्दै मगरले फेरि अर्को भिडियो बनाउँछन् ।ती कम‍ेन्टमा सिकाइएअनुसार नै उनले अवोध गोरुलाई सजाय सास्ती दिने गरेको आफैंले पनि स्वीकार गरेका छन् ।

उनले गोरुलाई यातना दिने खालका हर्कत गर्ने गरेको देखिन्छ ।

उनका भिडियोमा निकै भ्युज आउने गरेका छन् । जस्तो:- गोरुको शरीरभरि कमेरो दलिदिएको भिडियोमा १० लाख बढी भ्युज आएको छ । उक्त भिडियोमा उनले क्यामेरा समाइरहेको मान्छेलाई निर्देशन दिँदै ’यसो गर्नू, उसो गर्नू’ पनि भनिरहेका छन् ।

यी यस्ता हर्कतहरूबाट उनी रमाइलो मानिरहेका छन् । थप यस्ता पीडादायी हर्कतहरू सुझाउन भनिरहेका हुन्छन् । उनका पछिल्ला भिडियोहरू हेर्दा नियतवश नै उनले पशुलाई आघात पुर्‍याइरहेको देखिन्छ ।

गाउँघरतिर गोरु प्रयोग गरेर खनजोत गर्नु सामान्य हो । तर, उनले ती गोरुहरूलाई जसरी पीडा दिइरहेका छन्, त्यसले भने उनी परपीडक समान हुन् भन्ने देखाउँछ । किनकि गोरुले काम नगर्नुलाई उनी ’नाटक’ मान्छन् ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा फेसबुक मनिटाइजेसन सजिलो भएपछि अनेकन् खालका कन्टेन्ट हाल्ने, भ्युजका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

कुमार पनि त्यसैको लहडमा लागेको उनको फेसबुक प्रोफाइल हेर्दा अनुमान गर्न सकिन्छ । उनी आफैंले पनि फेसबुक मनिटाइजेसन अन भएको, त्यसबाट केही रकम आएको र उनको प्रोफाइालको इन्साइट हालेका छन् ।

तर, पशुअधिकार कर्मीहरू उनको यस्तो हर्कत गैरकानूनी हुने बताउँछन् । नियमवस यदि पशुप्राणीलाई दुःख दिने काम कसैले गर्छ भने उसलाई प्रचलित कानुन अनुसार दण्ड सजाय हुने पशु अकिकारकर्मी वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् ।

श्रेष्ठका अनुसार पशु क्रूरता निवारण ऐन, २०७३ अनुसार पशुलाई क्रूर व्यवहार गर्ने, यातना दिने वा अनावश्यक पीडा दिने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद वा ५,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । पशुलाई क्रूरतापूर्वक हत्या गरेमा सजाय अझ कडा हुन सक्छ, जसमा जरिवाना र कैद दुवै लागू हुन सक्छ ।

अत्याचार गोरु पशु
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विश्वविद्यालयमा उपकुलपति सिफारिस गर्न बन्यो समिति, तत्कालका लागि निमित्त तोक्ने

विश्वविद्यालयमा उपकुलपति सिफारिस गर्न बन्यो समिति, तत्कालका लागि निमित्त तोक्ने
पिक्सेल १० सिरिजमा अब पुरानो एन्ड्रोइड भर्सनमा फर्कन नमिल्ने 

पिक्सेल १० सिरिजमा अब पुरानो एन्ड्रोइड भर्सनमा फर्कन नमिल्ने 
प्रदेश सरकारले दिएको एम्बुलेन्स तीन वर्षदेखि अलपत्र

प्रदेश सरकारले दिएको एम्बुलेन्स तीन वर्षदेखि अलपत्र
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा सच्याउन कांग्रेसको माग

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा सच्याउन कांग्रेसको माग
विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ नियुक्त

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ नियुक्त
क्रिकेटर आरिफ शेख बने सहायक हवलदार

क्रिकेटर आरिफ शेख बने सहायक हवलदार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर
एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी
सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा
मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत
डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?
नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर
‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित