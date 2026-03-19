+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘हाम्रो त कक्षा छुट्यो’

राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा रहेका विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकालाई आजदेखि पठनपाठन सुरु भयो भन्ने थाहासम्म छैन ।

0Comments
Shares
दिनेश गौतम दिनेश गौतम
२०८३ वैशाख २१ गते २०:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कीर्तिपुरको सुकुमवासी बस्तीमा बस्ने बालबालिकाको पढाइ घर भत्किएपछि र होल्डिङ सेन्टरमा बस्दा रोकिएको छ।
  • सरकारले १५ वैशाखदेखि भर्ना र २१ वैशाखदेखि पठनपाठन सुरु भएको घोषणा गरेको भए पनि सुकुमवासी बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन्।
  • काठमाडौं महानगरले होल्डिङ सेन्टर नजिकैको विद्यालयमा सुकुमवासी बालबालिकालाई पढाउने विकल्प खोजिरहेको छ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गामा रहेको ल्याबरोटरी स्कुलबाट सोमबार दिउँसो विद्यार्थी बाहिरिँदै थिए । शैक्षिकसत्र २०८३ सुरु भएपछिको यो पहिलो कक्षा थियो ।

ल्याबरोटरीको गेट अगाडि थियो– राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रम, जहाँ सुकुमवासी बस्तीका विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका छन् । उनीहरूलाई आजबाट पठनपाठन सुरु भयो भन्ने थाहासम्म छैन ।

किताब–कापी छ ? छैन ।
कक्षा सुरु भयो नि ? टाढा छ कसरी जानु ? हामीलाई बस लिन आउँदैन क्यार !
पढ्न मन छ नि ? किन नहुनु ।
कहिलेदेखि जाने भनेको छ ? थाहा छैन ।

कीर्तिपुर राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा रहेका कक्षा ३ मा पढ्ने अर्पण बिकलाई सोधेको प्रश्न र उनले दिएको जवाफ हो यो । होल्डिङ सेन्टरभित्र मिडियालाई प्रवेशमा रोक लागाइएको छ । हामीले प्राङ्गणमा भेटिएका बालबालिकासँग कुराकानी गरेका हौँ ।

गैरीगाउँको सुकुमवासी बस्तीबाट होल्डिङ सेन्टर पुगेका हुन् अर्पण । त्यहाँ जानुअघि उनी विद्यालय नियमित जान थालिसकेका थिए । किताब पनि किनेका थिए, तर शनिबार घर भत्कियो ।

सरकारले घरमा डोजर चलाएपछि उनको पढाइ छुट्यो । ‘म पढेको स्कुलमा २ गतेदेखि नै पढाइ सुरु भएको थियो । घर भत्काएपछि बस्ने ठाउँ नै छैन । सर, हाम्रो त कक्षा पनि छुट्यो है,’ स्कुल जान नपाएकोमा उनी निराश सुनिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

विद्यालय गएर पढ्ने रहर भएको उनले सुनाए । ‘पढ्न त मन छ नि । हामीलाई यहाँसम्म लिन बस आउँदैन क्यार,’ उनले भने । स्कुल पुर्‍याउने र ल्याउने व्यवस्था भए पढिरहेकै ठाउँमा जान उनी इच्छुक छन् । उनले थपे, ‘यहाँबाट त टाढा छ है ।’

अब कहिलेदेखि उनका लागि स्कुलको ढोका खुल्छ थाहा छैन । ‘साथीहरू स्कुल गइरहेका होलान् । हामी कहिलेदेखि जान पाउने हो थाहा छैन,’ उनले गुनासो गरे, ‘अब जहिले मिल्छ, त्यहिले जाने हो ।’

सरकारले नै घोषणा गरेअनुसार १५ वैशाखदेखि भर्ना र २१ गते (आज)बाट पठनपाठन सुरु भएको छ । तर होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको सबैको पढाइ छुटेको छ । संविधानले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनेको छ । बालबालिका विद्यालय जान र पढ्न पाएका छैनन् । कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विद्यार्थीसँग किताब-कापी पनि छैन ।

भित्रको भित्रै भएकाले आज कति गते हो, कुन बार हो भन्नेसम्म उनीहरूले बिर्सन थालेका रहेछन् । ‘ए आजदेखि स्कुल लागेको हो र !,’ कक्षा ५ मा अध्ययनरत जेनिस मगरले आश्चर्यमा पर्दै भने, ‘स्कुल लागेको पनि थाहा छैन । हामी भित्रको भित्रै छौँ । कसरी थाहा हुनु ?’

कहिलेदेखि पढ्न जाने भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘ममीलाई थाहा होला ।’ होल्डिङ सेन्टरमा बालबालिकाले खेल्न भने पाएका रहेछन् । ‘खाने-बस्ने-खेल्ने गरेका छौँ । हिजो एक जना म्यामले ड्रोइङ कपी ल्याउनुभएको थियो । ड्रोइङ पनि गरेँ,’ अपर्णले भने ।

थापाथलीको सुकुमवासी बस्तीमा बस्ने उषा पासवान ६ कक्षामा अध्ययनरत थिइन् । उनीसँगै उनका ४ जना भाइको पनि पढाइ छुटेको छ । ‘पढ्न पाएको छैन । ४ जना भाइ छन् । उनीहरू पनि स्कुल जान पाएका छैनन् । म पनि गएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ बसेर पढ्न किताब-कापी छैन । कसरी पढ्नु ?’

उनले पनि विद्यालय जान तयार रहेको तर टाढा भएको समस्या सुनाइन् । ‘स्कुल नजिक छैन । बुबा-ममी काममा जानुपर्छ । हामी कसरी स्कुलसम्म पुग्ने ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालबालिकाले शिक्षा, खेलकुद, पोषण, स्वास्थ्यको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तर यो ऐन सुकुमवासी बस्तीका बालबालिकाको लागि लागु भएको देखिँदैन । कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नराख्ने नीति सरकारको छ ।

अभिभावक पनि छोराछोरीको पढाइ रोकिएकोमा चिन्तित छन् । अभिभावकले डेरामा राखेर भए पनि पढाउन चाहेका छन् । तर कोठा भेटेका छैनन् । ‘कोठा खोजेको तर भेटेको छैन । बच्चाको पढाइ बिग्रियो,’ सुकुमाया बिकले भनिन्, ‘कोठा मिल्यो भने त्यही स्कुलमा बच्चा पढाउने हो ।’

प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भनिएको छ । तर सुकुमवासी बस्तीका अभिभावक आफ्ना छोराछोरी पढाउनको लागि संघर्ष गरिरहेका छन् ।

सरकारी टोली आज भने नाम टिपाउन आएको उनीहरूले सुनाए । ‘कतिमा पढ्ने हो, कुन स्कुलमा पढेको हो सबै फारममा भरेका छौँ । आज टिपाउन आउनु भएको थियो,’ कक्षा ६ मा पढ्ने सुवोध पासवानले भने, ‘यहाँ आउनु भएकाले पढाउने त भन्नुभएको छ । तर कहिलेदेखि हो थाहा छैन ।’

कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा पुरुष ९३, महिला ११० जना गरी २०३ जना छन् । जसमा १ वर्ष मुनिका ४ जना, ५ वर्ष मनिका १४ जना, १० वर्ष मुनिका ३० जना, १५ वर्ष मुनिका ४९ जना र १८ वर्ष मुनिका ६१ जना छन् । धेरैजसो १८ वर्ष मुनिका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

किताब-कापी डोजरले पुर्‍यो, कहाँ पढ्ने थाहा छैन

प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार काठमाडौं उपत्यकाको थापाथली, मनोहरा, शान्तिनगर, गैरीगाउँलगायत क्षेत्रका सुकुमवासी बस्तीमा करिब ३ हजार बालबालिका छन् । अधिकांश विद्यार्थी नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्म पढ्ने छन् । तर उनीहरू कक्षा कोठाभन्दा बाहिर नै छन् ।

कतिपय त विद्यालय नजाने मनस्थितिमा समेत पुगेका रहेछन् । यद्यपि, केही संघसंस्था भने उनीहरूलाई मनोपरामर्श दिन जान थालेका रहेछन् । ‘केही संघसंस्था भने आइरहनु भएको छ । मनोसामाजिक परामर्श दिइरहनु भएको छ,’ आश्रमका एक सेवकले भने ।

यता, काठमाडौं महानगरले सुकुमवासी बस्तीका बालबालिकाको पढाइको लागि विकल्प खोजिरहेको जनाएको छ । होल्डिङ सेन्टर नजिकै रहेको विद्यालयमा पढाउने विकल्प महानगरले सोचेको छ ।

‘होल्डिङ सेन्टर नजिकको विद्यालयसँग कुरा गररहेका छौँ । कतिले त्रिपुरेश्वरको विश्व निकेतनमै पढ्छौं भनेका छन् । विश्व निकेतन नजिकै पनि पर्छ,’ काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने ।

पठनपाठन बालबालिका राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रम विद्यालय सुकुमवासी होल्डिङ सेन्टर
लेखक
दिनेश गौतम

अनलाइनखबरका संवाददाता गौतम शिक्षा र सामाजिक विषयमा समाचार लेख्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर
छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान
राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?
अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय
राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित