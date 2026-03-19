+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

किताब-कापी डोजरले पुर्‍यो, कहाँ पढ्ने थाहा छैन

भर्ना अभियान सुरु भयो । तर सुकुमवासी बस्तीका बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन् । उनीहरूको किताब–कापीसमेत डोजरले पुरिदिएको छ ।

0Comments
Shares
दिनेश गौतम दिनेश गौतम
२०८३ वैशाख १५ गते १८:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासी बस्तीहरू हटाएपछि करिब ३ हजार बालबालिका विद्यालय जान नपाएको समस्या देखिएको छ।
  • सुकुमवासी बस्तीका अभिभावकहरू आश्रममा अस्थायी बसोबास गर्दै आफ्ना छोराछोरीको पढाइका लागि नयाँ व्यवस्था माग गरिरहेका छन्।
  • राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सहजीकरणको सूचना जारी गरे पनि परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक सहयोग प्राप्त भएको छैन।

१५ वैशाख, काठमाडौं । ‘सर ! बच्चाको पढाइ बिग्रियो । सुकुमवासी भनेर कोठा पनि दिएनन् । बच्चा पढाउन पाए हुन्थ्यो,’ तीनकुने आसपासमा कोठा नभेटेपछि कीर्तिपुर राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा पुगेकी सुकुमाया विश्वकर्मा मानव अधिकारकर्मीसँग याचना गरिरहेकी थिइन् ।

‘नरुनुहोस् केही दिनमा व्यवस्था होला,’ मानव अधिकारकर्मी सुकुमायालाई सम्झाउँदै थिए ।

उनको मोबाइलमा घण्टी बज्यो, ‘ममी कोठा भेटियो त ? भोलि स्कुलमा भर्ना गर्न जाने कि नजाने ?’ छोराको प्रश्नले उनी आश्रमको प्राङ्गणमा भक्कानिइन् । ‘बाबु, यतै आइज । कोठा भेटिएन,’ यत्ति भनेर सुकुमायाले छोराको फोन काटिन् ।

कोठा नभेटेपछि उनी आश्रयका लागि आश्रममा पुगेकी रहिछिन् । ‘तीन दिनदेखि कोठा भेटेको छैन । एउटा मात्र पाए छोरा–छोरी पढाउन हुन्थ्यो । बरु म यही आश्रममा बस्थें,’ उनले आफ्नो समस्या सुनाइन् ।   

दुई छोरा र एक छोरीलाई पढाउनुपर्ने दायित्व उनको काँधमा छ । पार्टी प्यालेसमा काम गरेर छोराछोरीलाई पढाउँदै आएकी छिन् । ‘गैरीगाउँको स्कुलमा भर्ना गर्नुपर्ने हो । कक्षा १ र ३ मा पढ्छन् । अब पढ्न नपाउने भए । गरिबका छोराछोरीले नपढे नि हुने हो ?,’ उनले सरकारलाई प्रश्न गरिन् ।

गैरीगाउँको सुकुमवासी बस्तीमा उनको बसोबास थियो । सरकारले डोजर चलाएपछि अब दैनिकीको लय नै फेरिएको छ । काम छोडेर छोराछोरीको पढाइ र डेराको खोजीमा उनी भौंतारिइरहेकी छिन् । तीन दिन भयो कीर्तिपुर टु तीनकुने गरिरहेकी छिन् । ‘म त थाकिसकेँ । पैसा छैन । काम गर्न पाएको छैन । घर त भत्कियो । छोराछोरीले पढ्न नपाउने भए,’ उनी निराश सुनिइन् ।

संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने भनेको छ । त्यति मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भनेको छ । तर सुकुमवासी बस्तीका अभिभावक आफ्ना छोराछोरी पढाउनको लागि राज्यसँग नै संघर्ष गरिरहेका छन् ।

०००

सुकुमवासीलाई राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा अस्थायी बासोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ । थापाथली, शान्तिनगर र गैरीगाउँका सुकुमवासीलाई आश्रमको प्राङ्गणमा बनाएको हलमा राखिएको छ । हलमा क्रमशः फेमली वान, फेमली टु गरी नम्बर दिइएको छ । त्यसैलाई उनीहरूले घर ठानेका छन् ।

सोमबार दिउँसो आश्रममा पुग्दा धेरैजो ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी–गर्भवती महिला र बालबालिका हलमा थिए । बुबा-ममी खोई त भन्ने प्रश्नमा कसैले कोठा खोज्न भने त कसैले काममा गएको जवाफ दिए । त्यही हलमा कोही बालबालिका खेलिरहेका थिए । कोही आ-आफ्नो ओछ्यानमा पल्टिरहेका थिए । विद्यालय जानुपर्ने तबिता परियार, वर्षा महतो र सबिना मगर एकै ठाउँमा बसेर पढाइबारे कुरा गरिरहेका थिए ।

उनीहरूले आश्रमको आ–आफ्नो घर पनि देखाए ।

‘उ त्यो हो मेरो घर,’ गेटबाट छिर्ने बित्तिकै कक्षा ६ मा पढ्ने तबिताले आफ्नो अस्थायी घर देखाउँदै भनिन्, ‘थापाथलीको घर भत्कायो । यही हो हाम्रो घर ।’

तबिता थापाथलीको गुहेश्वरी बाल शिक्षा विद्यालयमा अध्ययनरत थिइन् । ‘स्कुल जान पाएको छैन । साथीहरू गए होलान् । म कहिलेबाट जाने हो थाहा छैन,’ आफ्नो पढाइबारे उनले अनविज्ञता प्रकट गरिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

वर्षा महतो कुपन्डोलको प्रगति स्कुलमा कक्षा ७ मा पढ्छिन् । ‘स्कुल जान मन छ । तर कसरी जाने ? यहाँबाट टाढा पर्छ । नयाँ कक्षामा जानुपर्ने । थापाथलीबाट उठाएर यहाँ ल्याएको छ,’ उनले भनिन्, ‘बुबाले भारी बोकेर पढाउने हो । अर्को ठाउँमा जान पैसा छैन । अब पढाइ के गर्ने थाहा छैन ।’

अधिकांश बालबालिकालाई बुबाआमाले मजदुरी गरेर पढाइरहेका छन् । ‘हामीहरू सबैका बुबाआमाले गर्ने काम उस्तैउस्तै हो क्या,’ तबिताले भनिन् ।

विश्व निकेतन स्कुलमा कक्षा ३ मा पढ्ने रिदिमा श्रेष्ठलाई यही स्कुलमा पढ्न मन छ । ‘साथीहरू छन् । त्यही स्कुलमा पढ्न मन छ । तर के हुन्छ थाहा छैन,’ उनले भनिन् ।

यतिबेला उनीहरूको हातमा किताब–कापी हुनुपर्ने हो, तर मात्र अन्योल छ । पढ्न पाउने हो कि होइन भन्ने जिज्ञासा छ ।

फरक–फरक ठाउँबाट पुगेका उनीहरूको अहिले एउटै हलभित्र पनि फरक–फरक घर छ । धेरैजसो बालबालिका त्यहीं पुगेर साथी बनेका छन् । कति सुकुमवासी बस्तीमै बनेका साथीहरू हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

निमुखालाई बेघर बनाएर बलियो बन्न सक्दैनन् बालेन

सरकारले १५ दिनभित्र अर्को व्यवस्था गर्ने कुरा उनीहरूसम्म पुगेको छ । त्यसपछि वर्षौंदेखिका साथी छुट्ने चिन्ता पनि उनीहरूमा छ । ‘यहाँभन्दा थापाथलीमा राम्रो थियो । घर भत्कियो । १५ दिनपछि छुट्टिनु पर्छ । त्यसपछि त साथीहरूसँग भेट हुँदैन होला,’ रिदिमाले भनिन् ।

त्यही हलको अर्को ओछ्यानमा आयुसा खातुन पल्टिरहेकी छिन् । गैरीगाउँको स्कुलमा पढिरहेकी उनको पनि कक्षा छुट्यो । ‘अब पढ्ने कि नपढ्ने थाहा छैन । घरै भत्कियो । कहाँ बसेर पढ्ने ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

लहरै नम्बर दिएर प्रत्येक घरको ओछ्यान बनाइएको छ । अर्कोपट्टिको ओछ्यानमा विद्यालय जाने उमेर समूहका केटाहरू लहरै छन् ।

कक्षा ६ मा पढ्छन् सूर्य महतो र तितिस माझी । भर्ना अभियान सुरु भए पनि विद्यालय टाढा भएकाले उनीहरू विद्यालय जान नपाएको गुनासो गरे । ‘पढ्न मन छ नि । मन भएर मात्र हुन्छ र ? स्कुलसम्म केमा जाने ? कसरी आउने ? कहाँ बस्ने ठेगान छैन । के खाने थाहा छैन,’ उनीहरूले सामूहिक रूपमा प्रश्न र गुनासो राखे ।

निरज थापाकी छोरी विश्व निकेतनमै कक्षा १ र भाञ्जी कक्षा ४ मा पढ्छिन् । तर थापाथलीबाट बस्ती उठाएपछि उनीहरूको पढाइ छुटेको छ । ‘छोरा–छोरीको पढाइ छुट्ने भयो । हामी त चिसो भुइँमै भए पनि जसोतसो बसौंला । १८ महिनाको छोरो छ । बच्चा बिरामी पर्ने भए,’ उनले समस्या सुनाए ।

यो पनि पढ्नुहोस

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

शनिबार थापाथलीमा डोजर चलेपछि उनी परिवार च्यापेर आश्रममा आएका हुन् । उनी बाहिर काममा निस्कन पनि पाएका छैनन् । ‘घर हुनेहरू घरमा गए । कोठा हुनेहरू कोठमा गए । हामी केही नहुने शनिबार नै यहाँ आएका हौँ । पानी पर्दा बच्चा कसरी जोगाउने ? रातभर सुत्न पनि पाएको छैन,’ उनले भने, ‘छोराछोरीको भविष्य पनि अन्धकार हुने भयो । स्कुल जान पाएको छैन ।’

संविधानमा अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षाको हक हुने भनिएको छ । सुकुमवासी बस्तीका विपन्न र गरिब परिवारका बालबालिकाको शिक्षा पाउने संवैधानिक हक भने सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

०००

ग्रिवाणिका थापाको कक्षा १२ को परीक्षा चलिरहेको छ । सोमबारबाट उनको परीक्षा सुरु भयो । तर उनीसँग परीक्षाको तयारी गर्न पुस्तक छैन । ‘परीक्षा दिइरहेको छु । किताब डोजरले पुर्‍यो । रातभर नसुती परीक्षा दिएर आएको छु,’ उनले भनिन् । डोजर चलेपछि किताब खोज्न उनी थापाथली पुगेकी थिइन् ।

‘किताब फेला परेन । पुरिएको होला । परीक्षाको समयमा सरकारले पढ्न पनि दिएन । पढ्न पाउने अधिकार कानुनमा भएर के काम ? अधिकार गरिबको लागि होइन रहेछ,’ सरकारलाई उनको प्रश्न छ, ‘के हामीले पढ्न नपाउने हो ?’

चुनावअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गरेको भाषण पनि उनीहरूले सम्झिए । ‘एक रुपैयाँ पनि नभएकाले पढाउने हाम्रो योजना हो भनेर भाषण गरेको सुनेको थिएँ । आज परीक्षा छ । पढ्न किताब छैन । पैसा छैन । खोई त हाम्रो अधिकार ?,’ उनले सोधिन् ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सुकुमवासी बस्तीका विद्यार्थीलाई परीक्षा दिन आवश्यक सहजीकरण गर्न भनेर सूचना जारी गरेको छ । तर त्यो सूचनाले परीक्षा दिइरहेकी ग्रिवाणिकालाई छोएको छैन ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालबालिकाले शिक्षा, खेलकुद, पोषण, स्वास्थ्यको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तर यो ऐन सुकुमबासी बस्तीका बालबालिकाको लागि लागु भएको देखिँदैन । कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नराख्ने नीति सरकारको छ ।

१५ वैशाख (आज) देखि शैक्षिक सत्र र भर्ना अभियान सुरु भएको छ । तर बलबालिकालाई कहाँ भर्ना गर्ने भन्ने अन्योलमा आश्रममा बसेका अभिभावक छन् । बालबालिकालाई अब कहाँ पढाउने भन्ने प्रश्नमा निरजले भने, ‘आखिर गरिब नै मारमा पर्ने रहेछन् । सरकारलाई सोध्नुहोस् ।’

सरकारले सुकुमवासी बस्तीका विद्यार्थीलाई पायक पर्ने विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न भनेको छ । बस्ती स्थान्तरण हुँदा मर्कामा परेका विद्यार्थीहरूको सुरक्षा र सहजीकरणबारे ६ बुँदे सर्कुलर जारी पनि भएको छ ।

स्रोत : नेपाल प्रहरी

तर सोमबार आश्रममा पुग्दा विद्यालय जाने उमेर समूहका ४८ जना बालबालिकालाई सरकारको सर्कुलरले काम गरेको थिएन ।

प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको थापाथली, मनोहरा, शान्तिनगर, गैरीगाउँ लगायत क्षेत्रको सुकुमवासी बस्तीमा करिब ३ हजार बालबालिका छन् । अधिकांश विद्यार्थी नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्म पढ्ने छन् ।

बालबालिका सुकुमवासी बस्ती
लेखक
दिनेश गौतम

अनलाइनखबरका संवाददाता गौतम शिक्षा र सामाजिक विषयमा समाचार लेख्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित