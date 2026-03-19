५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कति दिने स्क्रिन टाइम ?

अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते १२:१७

अहिले प्राय: सबै परिवारमा स्मार्ट फोन पुगेको अवस्था छ । त्यसमा पनि अभिभावकहरूका लागि स्मार्ट फोन, ल्यापटप जस्ता स्क्रिनहरू छोराछोरी हुर्काउने एउटा माध्यमको रूपमा विकसित भइरहेको छ ।

त्यस्तोमा छोराछोरीलाई खाना खुवाउँदा, रोएका बेलामा फकाउन होस्, वा कतै जाँदा होस् स्क्रिन हेर्न दिने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा बालबालिकाहरूलाई कति स्क्रिन टाइम दिने निश्चित समयसीमा छैन । अन्य देशमा कानुन नै बन्दा हाम्रो देशमा भने यो कुरा हालसम्म पनि अभिभावकको व्यावहारिक ज्ञानमा नै छाड्नु पर्ने अवस्था छ ।

यद्यपि यो समस्या नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरका अभिभावकहरूमा देखिएको छ । यस बानीले बालबालिकाको वृद्धिविकासमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउने विज्ञहरू बताउँछन् । यसैले बालबालिकाहरूलाई दिइने स्क्रिन टाइममा नियन्त्रण गर्न कतिपय देशहरूले ऐनकानून नै बनाएका छन् ।

त्यसमा बेलायत सरकारले हालै ल्याएको निर्देशिका पनि पर्छ । प्रमाण र व्यावहारिक सल्लाहमा आधारित उक्त निर्देशिका अनुसार ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि स्क्रिन हेर्ने समय दिनको एक घण्टामा सीमित गर्नुपर्छ । दुई वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई एक्लै स्क्रिन हेर्न दिनु हुँदैन ।

त्यस्तै उक्त निर्देशिकाले अभिभावकहरूलाई सम्भव भएसम्म सँगै बसेर स्क्रिन प्रयोग गर्न सल्लाह दिएको छ । बरू स्क्रिनको सट्टा कथा पढ्ने वा खाना खाने समयमा सामान्य खेलहरू खेल्न सुझाव दिइएको छ ।

अहिले इन्स्टिच्युट फर द साइन्स अफ अर्ली इयर्सका वैज्ञानिकहरूले ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाले हेर्ने विभिन्न सामग्रीहरूको अध्ययन गरिरहेका छन् ।
यस अध्ययनमा संलग्न प्रोफेसर साम वासका अनुसार सामग्रीहरू धेरै तीव्र गतिमा हुँदा बालबालिकाको मस्तिष्कले त्यसलाई पछ्याउन सक्दैन । र, शरीरमा ‘फाइट अर फ्लाइट’ नामक तनाव प्रणाली सक्रिय हुन्छ ।

यसले मुटुको धड्कन बढाउने र मांसपेशीहरूमा ऊर्जा उत्सर्जन गराउने गर्छ । जुन एकै ठाउँमा बसेर स्क्रिन हेरिरहेका बालबालिकाका लागि ठीक हुँदैन । त्यस्तोमा अहिले कन्टेन्टहरू झनै तीव्र गतिका बन्न थालिसकेका छन् । यसले बालबालिकाहरूलाई झनै प्रत्यक्ष असर गर्ने बताइएको छ ।

यद्यपि, यो निर्देशिका अथवा बानी अक्षरश पालना गर्न कठिन हुने अभिभावकहरूको टिप्पणी रहेको छ ।

बालबालिका स्क्रीन टाइम
१० वर्षका बालबालिकाले जान्नुपर्ने १० कुरा

बालबालिकाको सुरक्षित वर्तमानबिना समृद्ध नेपाल सम्भव छैन

पश्चिम एसियामा द्वन्द्वको प्रभावमा बालबालिका : युनिसेफ

निर्वाचनमा बालअधिकार उलंघनका ३०५ घटना

एसईई र विद्यार्थीको चिन्ता : जब परीक्षा अत्यधिक बोझ बन्छ

मोबाइलमा झुन्डिरहने बच्चालाई पुस्तक पढ्न बानी लगाउने ५ तरिका

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?
डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख
१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories
गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

8 Stories
७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

7 Stories
एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

