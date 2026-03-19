+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मर्मस्पर्शी, जहाँ सक्त घाइते कुकुरलाई बालबालिकाले पहरा दिएर बचाउन सघाए

0Comments
Shares
सुमित्रा लुइटेल सुमित्रा लुइटेल
२०८३ वैशाख १ गते १५:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कीर्तिपुरमा पेटमा घाउ भएका पोथी ल्याब्रोडर जातको कुकुर घाइते अवस्थामा फेला परेको थियो।
  • स्थानीय बालबालिकाले घाइते कुकुरलाई आक्रमणबाट बचाउँदै विस्कुट र पानी खुवाएर पहरा दिए।

चैत ११ गते कीर्तिपुरमा एउटा कुकुर फेला पर्‍यो । पोथी कुकुर ल्याब्रोडर जातको थियो । यस्तो उन्नत नश्लको कुकर प्राय ब्रिडिङका लागि प्रयोग गरिन्छ, महंगोमा बच्चा बिक्री गर्नका लागि ।

तर यो कुकुर घाइते अवस्थाका थिए । उनको पेटमा हेर्नै नसकिने घाउ थियो । त्यहाँ प्वालै प्वाल थियो र पिप बगिरहेको थियो ।हिँडडुल समेत गर्न नसक्ने सो कुकुरलाई त्यहाँ कसैले ल्याएर छाडिएको रहेछ ।

घाइते एवं अशक्त कुकुरलाई त्यहाँ अरू कुकुरले झम्टिन र टोक्न खोजिरहेका थिए । स्थानीय जनवारप्रेमी ज्ञानी पुनले सो कुकुरलाई तुरुन्त उद्धार चाहिने भन्दै फेसबुकमा पोस्ट गरिन् ।

पशु कल्याणको पैरवी गर्ने अधिकांश फेसबुक ग्रुपमा उनले कुकुरको अवस्था दयानीय भएको भन्दै गुहार मागिन् । तर, कतैबाट अपेक्षित सहयोग मिलने । उनले एक रातभर कुकुरलाई रुँघेर सहयोगको याचना गरेको र सहयोग नमिलेको भन्दै दुखेसो व्यक्त गरेकी थिइन् ।

कुकुरको अवस्था यति नाजुक थियो कि रातभरि बाँच्ला कि नबाँच्ला भन्ने चिन्ता थियो ।

तर, अर्को दिन सो कुकुरलाई स–सना बालबालिकाले पहरा दिए । साथै उनीहरूले विस्कुट र पानी किनेर खुवाउँदै राखे । बालबालिकाले घाइते कुकुरलाई अन्य कुकुरको आक्रमणबाट बचाउँदै त्यसबेलासम्म पर्खिरहे, जबसम्म उसको उद्धार भएन ।

अन्ततः लामो प्रयासपछि उद्धार टोली आएर कुकुरको उपचार सुरु गरे । कुकुरको उपचार हुने भएपछि पुनले फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘साना बालबालिकाहरूले घाइते कुकुरको छेउमा उभिएर उसको रक्षा गरे । उनीहरू न डराए, न पछि हटे । अन्य कुकुरहरूबाट आक्रमण हुन नदिन उनीहरूले पहरा दिए । उनीहरूका लागि त्यो कुकुर कुनै ‘समस्या’ वा ‘रोगी जनावर’ थिएन । त्यो एउटा पीडामा रहेको जीवन थियो, जसलाई सहयोग चाहिएको थियो ।’

उनका अनुसार ती बालबालिकाहरूमा कुनै स्वार्थ थिएन, केवल शुद्ध दया र करुणा थियो । उनीहरूले देखाएको साहस र मानवताले जोकोहीलाई भावुक बनाउँछ ।

बिहानपख ‘टिम रेस्क्यू’ टोली घटनास्थलमा पुगेर उक्त कुकुरको सफल उद्धार गर्‍यो । अहिले कुकुर सुरक्षित हातमा छ र उपचार भइरहेको छ । ‘यदि हामी सबैले बालबालिकाको जस्तो हृदय राख्न सकेको भए, संसार धेरै सुन्दर हुने थियो’ ज्ञानी पुनले कृतज्ञता व्यक्त गर्दै लेखेकी छिन् ।

हाल, उक्त कुकुरका लागि दीर्घकालीन आश्रय र माया गर्ने घरको खोजी भइरहेको छ । उनले अपिल गरेकी छिन् ‘यदि सम्भव छ भने, यस निर्दोष जीवनलाई नयाँ आश्रय दिन सहयोग गरिदिनुहोस् ।’

अक्सर कुनैपनि राम्रो नश्लको कुकुर घाइते, रोगी वा बूढो भएपछि सडकमा छडिएको पाइन्छ । यस्तो कृत्य खासगरी ब्रिडिङ सेन्टरबाट हुने पशुअधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

घाइते कुकुर बालबालिका
लेखक
सुमित्रा लुइटेल

अनलाइनखबरकी संवाददाता लुइटेल स्वास्थ्य र जीवनशैली विषयमा लेख्छिन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

टर्कीको विद्यालयमा गोली चल्दा १६ घाइते, आक्रमणकारी किशोरको मृत्यु

टर्कीको विद्यालयमा गोली चल्दा १६ घाइते, आक्रमणकारी किशोरको मृत्यु
राष्ट्रिय प्रतिबद्धता- नेपाललाई बफर स्टेट होइन, भाइब्रेन्ट ब्रिजमा रूपान्तरण गर्ने

राष्ट्रिय प्रतिबद्धता- नेपाललाई बफर स्टेट होइन, भाइब्रेन्ट ब्रिजमा रूपान्तरण गर्ने
सबै नागरिकलाई श्रमसँग जोड्ने सरकारको प्रतिबद्धता

सबै नागरिकलाई श्रमसँग जोड्ने सरकारको प्रतिबद्धता
अर्थतन्त्र विकासमा निजी क्षेत्र अग्रस्थानमा, सरकारको भूमिका नियामक   

अर्थतन्त्र विकासमा निजी क्षेत्र अग्रस्थानमा, सरकारको भूमिका नियामक   
ट्रम्पले हटाए विवादास्पद ‘जिसस’ रूपको तस्वीर

ट्रम्पले हटाए विवादास्पद ‘जिसस’ रूपको तस्वीर
नयाँवर्षको बिदामा ‘राम नाम सत्य’ आक्रामक, हल भिजिटमा ब्यस्त देखिए विराज

नयाँवर्षको बिदामा ‘राम नाम सत्य’ आक्रामक, हल भिजिटमा ब्यस्त देखिए विराज

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित