सार्वजनिक लेखा समितिले ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड बढी बेरुजु फर्स्योट गर्नुपर्ने

क्यालेन्डर बनाएर काम गर्न रास्वपाको प्रस्ताव

छलफलमा सांसदहरुले बेरुजु फर्स्योटको अङ्क ठुलो रहेको र नयाँ पनि हेर्नुपर्ने भएकाले गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

२०८३ वैशाख २९ गते ११:२६

२९ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बेरुजु फर्स्योट गर्नुपर्ने भएको छ । मंगलवार समितिको बैठकमा समिति सचिव एकराम गिरीले समितिको कार्यक्षेत्र र कार्यबोझबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै बेरुजुबारे जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार हालसम्मको बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ छ । सो बेरुजु फर्स्योट लेखा समितिले गर्नुपर्ने उनले बताए ।

राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहेबमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए–नभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो । यस अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्रमा सार्वजनिक लेखा, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकायहरू भनेर तोकिएको छ ।

रास्वपा सांसद विपिन आचार्यले संसदीय समितिको पनि क्यालेन्डर बनाएर जाने प्रस्ताव राखे । ‘हतारमा नभएर आवश्यक परे लामो छलफल गर्ने गरी जाऔं,’ उनले भने ।

कति महिनामा कति काम गरियो भनेर पनि अभिलेखीकरण गर्ने उनको अर्को प्रस्ताव छ । रास्वपाका अर्का सांसद गणेश पराजुलीले सबै बेरुजु भ्रष्टाचार नभएको बताए ।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद निश्कल राईले लेखा समिति गम्भीर हुनुपर्ने तथ्यांकले नै देखाएको बताए । ‘७ खर्ब त पहिलेकै बेरुजु रहेछ  । नयाँ पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद महेन्द्र शाहीले ‘लेखा समिति अब ‘एक्सन ओरिन्टेड’ भएर जानुपर्ने बताए । विगतमा जस्तो लेखा समिति प्रभावकारी भएन भनेर टिप्पणी नआउने गरी काम गर्नुपर्ने र यसअन्तर्गत बेरुजु फर्स्योट लगायतका काम गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

एक महिनापछि बस्यो सार्वजनिक लेखा समिति बैठक

लेखा समितिको सभापतिमा कांग्रेस सांसद खड्का निर्विरोध निर्वाचित

लेखा समितिको सभापतिमा कांग्रेस सांसद खड्काको मनोनयन दर्ता

संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा श्रम संस्कृति पार्टीको दाबी

पोखरा विमानस्थलबारे लेखा समितिले औँल्याएको थियो ११ गडबडीसहित झन्डै १० अर्ब अनियमितता

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

