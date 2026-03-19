स्नो रिभर्सको आईपीओ खुल्यो, कस्तो छ कम्पनी ?

२९ वैशाख, काठमाडौं । आम सर्वसाधारणका लागि मंगलबारदेखि स्नो रिभर्स लिमिटेडको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) खुलेको छ ।
अंकित मूल्य १ सयका दरले जारी पूँजी ९३ करोड ७५ लाख रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् १८ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारण समूहमा निष्कासन गर्दैछ ।
जसमध्ये आयोजना प्रभावित स्थनीय, वैदेशिक रोजगारमा रहेका, सामूहिक लगानी कोष, कर्मचारी लगायतलाई छुट्याएपछि बाँकी रहेको ७ लाख ७८ हजार १२५ कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि खुला भएको हो । सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल रहेको छ ।
अनलाइन प्रणाली मेरोसेयर वा सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जेठ १ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। न्यूनतम १० अधिकतम १ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ।
कस्तो छ कम्पनी ?
इक्रा नेपालले कम्पनीलाई बीबी प्लस रेटिङ प्रदान गरेको छ । जसले कम्पनी दायित्व वहन क्षमतामा मध्यम स्तरमा रहेको जनाउँछ । कम्पनीले ताप्लेजुङमा १३.५ मेगावाट क्षमताको ‘सुपर काबेली खोला ए जलविद्युत आयोजना’ सञ्चालन गरेको छ ।
गत पुस मसान्तसम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार प्रतिसेयर नेटवर्थ १०७. ४६ रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर आम्दानी ४.९८ रुपैयाँ छ । संचित नाफा ५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ ।
कम्पनीले सञ्चालन गरेको आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट २० करोड १४ लाख रुपैयाँ छ । कुल लागत २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता अवधि ८.१७ वर्ष रहेको छ ।
