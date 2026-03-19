स्नो रिभर्सको आईपीओ खुल्यो, कस्तो छ कम्पनी ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते ११:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • स्नो रिभर्स लिमिटेडले ९३ करोड ७५ लाख रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् १८ लाख ७५ हजार कित्ता प्राथमिक सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको छ।
  • सेयर आवेदन मेरोसेयर वा सीआस्बा सदस्य बैंकबाट जेठ १ गतेसम्म न्यूनतम १० र अधिकतम १ हजार कित्ताका लागि दिन सकिनेछ।
  • कम्पनीले ताप्लेजुङमा १३.५ मेगावाट क्षमताको सुपर काबेली खोला ए जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरेको छ र बीबी प्लस रेटिङ पाएको छ।

२९ वैशाख, काठमाडौं । आम सर्वसाधारणका लागि मंगलबारदेखि स्नो रिभर्स लिमिटेडको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) खुलेको छ ।

अंकित मूल्य १ सयका दरले जारी पूँजी ९३ करोड ७५ लाख रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् १८ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारण समूहमा निष्कासन गर्दैछ ।

जसमध्ये आयोजना प्रभावित स्थनीय, वैदेशिक रोजगारमा रहेका, सामूहिक लगानी कोष, कर्मचारी लगायतलाई छुट्याएपछि बाँकी रहेको ७ लाख ७८ हजार १२५ कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि खुला भएको हो । सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल रहेको छ ।

अनलाइन प्रणाली मेरोसेयर वा सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जेठ १ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। न्यूनतम १० अधिकतम १ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ।

कस्तो छ कम्पनी ?

इक्रा नेपालले कम्पनीलाई बीबी प्लस रेटिङ प्रदान गरेको छ । जसले कम्पनी दायित्व वहन क्षमतामा मध्यम स्तरमा रहेको जनाउँछ । कम्पनीले ताप्लेजुङमा १३.५ मेगावाट क्षमताको ‘सुपर काबेली खोला ए जलविद्युत आयोजना’ सञ्चालन गरेको छ ।

गत पुस मसान्तसम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार प्रतिसेयर नेटवर्थ १०७. ४६ रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर आम्दानी ४.९८ रुपैयाँ छ । संचित नाफा ५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ ।

कम्पनीले सञ्चालन गरेको आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट २० करोड १४ लाख रुपैयाँ छ । कुल लागत २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता अवधि ८.१७ वर्ष रहेको छ ।

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका 'हिरा'

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

