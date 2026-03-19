सर्वसाधारणलाई एपोलो हाइड्रोपावरको आईपीओ खुल्यो

- एपोलो हाइड्रोपावरले १४ लाख १० हजार कित्ता प्राथमिक सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको छ।
- आईपीओमा न्यूनतम १० र अधिकतम ९४ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ र आवेदन चैत ३० गतेसम्म खुला रहनेछ।
- कम्पनीले सोलुखुम्बु र ओखलढुंगाको बुकुखोलामा ६ मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजना सम्पन्न गरेको छ।
२६ चैत, काठमाडौं । आम सर्वसाधारणका लागि एपोलो हाइड्रोपावरको प्राथमिक सेयर (आईपीओ)मा आवेदन खुलेको छ । कम्पनीले जारी पूँजी ५७ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात् १४ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको १४ लाख १० हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारण समूहमा निष्कासन गर्न लागेको हो ।
जसमध्ये आयोजना प्रभावित, वैदेशिक रोजगारमा रहेका, सामूहिक लगानी कोष तथा कर्मचारीलाई बाँडफाँटपछि बाँकी रहेको ७ लाख ८० हजार २०० कित्ता सेयर बिहीबारदेखि आम सर्वसाधारणका लागि निष्कासन भएको हो ।
सो आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा ९४ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । चैत ३० गतेसम्म अनलाइन प्रणाली मेरोसेयर वा सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन दिन सकिनेछ । सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल रहेको छ ।
कस्तो छ कम्पनी ?
कम्पनीले सोलुखुम्बु र ओखलढुंगाको सिमा क्षेबाट बग्ने बुकुखोलामा विद्युत् आयोजना निर्माण गरेको छ । ६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना रनअफ रिभरमा आधारित छ । आयोजना सम्पन्न भइसकेको छ ।
कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १११.९९ रुपैयाँ छ । त्यस्तै सो अवधिमा प्रतिसेयर आम्दानी ४.७० रुपैयाँ छ । कम्पनीले केयर रेटिङबाट बीबी माइनस रेटिङ पाएको छ ।
आयोजनाको कुल लागत १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ । प्रतिमेगावाट लागत २२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ छ । साधारण लगानी फिर्ता अवधि ७.७७ वर्ष रहेको छ । केयर रेटिङ नेपालले बीबी माइनर रेटिङ प्रदान गरेको छ ।
