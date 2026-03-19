२८ वैशाख, काठमाडौं । चीनको आर्मी मेडिकल युनिभर्सिटीको एउटा अनुसन्धान टोलीले माछाको तेल सेवन गर्दा अल्जाइमर रोगमा सोच्ने र सम्झने शक्तिमा सुधार नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । बरु यसले उल्टै गिरावटको गतिलाई बढाउन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
धेरै वृद्धवृद्धाहरू संज्ञानात्मक कार्यको रक्षा गर्न मद्दत पुग्ने विश्वासमा ओमेगा-३ सप्लिमेन्ट लिन अभ्यस्त छन्। तर, चिनियाँ अध्ययनको निष्कर्षले यो धारणालाई चुनौती दिएको छ।
यो अध्ययन उत्तर अमेरिकाका ८०० भन्दा बढी वृद्धवृद्धाहरूको विश्लेषणमा आधारित थियो । जसमध्ये करिब आधामा डिमेन्सियाको जोखिम बढाउने ‘APOEε4’ नामक जीन रहेको थियो ।
तथ्याङ्कले देखाएअनुसार ओमेगा-३ सप्लिमेन्ट लिने व्यक्तिहरूमा नलिनेहरूको तुलनामा संज्ञानात्मक क्षमतामा उल्लेखनीय रूपमा छिटो गिरावट आएको थियो ।
यस अध्ययनको निष्कर्ष अप्रिलमा अनलाइन सार्वजनिक गरिएको थियो र यो ‘द जर्नल अफ प्रिभेन्सन अफ अल्जाइमर्स डिजिज’ को जुन संस्करणमा प्रकाशित हुनेछ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले लेखेका छन्, ‘यी निष्कर्षहरूले ओमेगा-३ सधैँ फाइदाजनक नै हुन्छ भन्ने प्रचलित धारणालाई चुनौती दिन्छन् र संज्ञानात्मक सुरक्षाका लागि यसको व्यापक प्रयोगलाई सावधानीपूर्वक पुन: मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिन्छन्।’
