वडाबाट केन्द्र आएका फाइल ७ दिनभित्र निर्णय गर्न कार्यवाहक मेयर डंगोलको निर्देशन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते ११:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवहाक प्रमुख सुनिता डंगोलले वडाबाट केन्द्रमा आएका सबै फाइलमाथि एक साताभित्र निर्णय गर्न निर्देशन दिएकी छिन्।
  • महानगरपालिकाले वडालाई ठूला, मझौला र साना गरी ३ वर्गमा विभाजन गरी बजेट विनियोजन गरेको छ।
  • ठूला वडालाई १० करोड, मझौलालाई ७ करोड ५० लाख र साना वडालाई ५ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार विकास बजेट विनियोजन गरिएको छ।

२८ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले वडाबाट केन्द्रमा आएका सबै फाइलमाथि एक साताभित्र निर्णय गरिसक्न निर्देशन दिएकी छिन् ।

महानगरपालिकाको पाक्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उनले विभागीय प्रमुखहरुलाई प्रक्रिया मिलेको भए स्वीकृत गर्न र नमिलेको भए कारण खुलाएर फिर्ता पठाउन निर्देशन दिइन् । उनले केन्द्रमा शून्य फाइल बनाउन निर्देशन दिएकी छिन् । वडामा भएको बजेटबाट काम गर्दा गुणस्तरीयता कायम हुन नसक्ने अवस्थाका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न समेत वडा सचिवहरुलाई निर्देशन दिइन् ।

सम्पन्न योजनाको लाभ लागत विश्लेषण, कार्यान्वयनमा रहेका योजनाको गुणस्तर र कार्यान्वयन गर्न समस्यामा रहेका योजनाको समाधानमा तोकिएका विभागीय प्रमुखसँग समन्वय गरेर नतिजा निकाल्न आग्रह गरिन् ।

‘बेरुजु शून्य बनाउन लगन चाहिएको छ, राजस्व संकलन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने, भएका सम्पत्तिको अभिलेखन गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ । पूर्वाधारका कामलाई गुणस्तर बनाउनु पर्नेछ,’ उनले भनिन् । सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम सञ्चालन गर्दा सधै र सबै तालिममा एउटै अनुहार राख्ने प्रणाली अन्त्य गर्न समेत उनले निर्देशन दिइन् ।

सो अवसरमा वडासचिवहरुले उपभोक्ता समितिबाट समयमा कागजपत्र बुझाउन नसक्नु, इन्धनको मूल्य वृद्धि, निर्माण व्यवसायीबाट योजना सम्पन्न नहुनु, बजेट शीर्षकमा नभएका कार्यक्रमका लागि माग हुनु जस्ता विषय औंल्याएका थिए ।

उनीहरूले सैद्धान्तिक बेरुजु फर्स्यौट, राजस्वका दर, राजस्व गणना तथा दायरा, सीसीटीभी क्यामरा जडान, सुरक्षा र सहरी व्यवस्थापनक जस्ता साझा विषयमा साझा कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

अहिलेसम्म महानगरपाकिाको खर्च प्रतिशत ४०.९४ र वडाहरुको ३९.३ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने वडामा ५७.१७ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । दोस्रोको ५६.४७ र तेस्रो वडाको ५०.६२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा कम खर्च गर्ने वडाको खर्च प्रतिशत १३.२१ छ । दोस्रोको १६.८१ र तेस्रो कम खर्च गर्ने वडाको खर्च प्रतिशत १७.६८ छ । महानगरपालिकाले वडालाई ठूला, मझौला र साना गरी ३ प्रकृतिमा विभाजन गरेर बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ ।

वडा नं. १, ३, ४, ६, ७, ९, १०, ११, १३, १४, १५, १६, २६, ३१ र ३२ गरी १५ वटा वडा ठूला वडामा पर्छन् । वडा नं. २, ५, ८, १२, १७, २२, २४, २५, २८, २९ र ३० गरी ११ वटा वडा मझौला वडामा राखिएको छ । बाँकी ६ वटा वडाहरू १८, १९, २०, २१, २३ र २७ सानामा राखिएको छ ।

वडाहरूलाई कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रबाहेक अन्य वडास्तरीय क्षेत्रगत विकासका लागि ठूला वडालाई १० करोड रुपैयाँ, मझौलालाई ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ र साना वडालाई ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसरी विनियोजित पूर्वाधार विकास बजेटको न्यूनतम ५० प्रतिशत पूर्वाधार र अन्य बजेट क्षेत्रगत रुपमा खर्च गर्न सकिन्छ । यससँगै थप पूर्वाधार विकासका लागि ठूला वडालाई ७ करोड, मझौलालाइृ ५ करोड र सानालाइृ ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजित छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका सुनिता डंगोल
६ तस्वीरमा खुलामञ्चको सौन्दर्य
काठमाडौंमा ‘कार पुलिङ’ कार्यक्रम : कर्मचारीले आफ्नो क्षेत्रका साथीलाई अफिस ल्याउने, लाने !
वैशाख १ देखि काठमाडौं महानगरले रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं महानगरले १० वटा वडाबाट भूमि प्रशासन सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने   
बालेनको बयान- ‘२३ गते सरकारले ‘आतंकवादी शैली’ अपनाउँदा २४ को घटना भयो’
काठमाडौं महानगरले थाल्यो बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य
ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल
टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’
सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

