जलगैंडाका रोचक तथ्य : प्राकृतिक सनस्क्रिन बनाउने, पानीमुनि प्रजनन्

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २० गते १७:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हिप्पोपोटामसलाई नेपालीमा जलगैँडा भनिन्छ र उनीहरू पानीमा डुबेर बस्छन् तर पौडिन सक्दैनन्, नदीको तल हिँड्छन्।
  • हिप्पोको छालाबाट निस्कने रातो तेलजस्तो पदार्थले सनब्लक, मोइस्चराइजर र एन्टिबायोटिकको काम गर्छ र छाला संक्रमणबाट बचाउँछ।
  • हिप्पोहरू दिनको १६–१८ घण्टा पानीमा बिताउँछन् र राति ३०–४० किलो घाँस खान निस्कन्छन्, उनीहरूको आक्रामकता आत्मरक्षा र क्षेत्रीय व्यवहारबाट आउँछ।

हिप्पोपोटामसलाई छोटकरीमा हिप्पो भन्ने गरिन्छ । पानीमा बस्ने यो यो जनावरलाई नेपालीमा जलगैँडा पनि भन्ने गरिन्छ । युनानी भाषामा ‘हिप्पोपोटामस’को अर्थ ‘नदीको घोडा’ हो, तर यो घोडाको विशेषता ह्वेल र डल्फिनसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ ।

उनीहरू दिनभर पानीमा डुबेर बस्छन् र राति घाँस खान निस्कन्छन् । रोचक कुरा के छ भने पानीमा बस्ने भए पनि उनीहरू पौडिन जान्दैनन्, बरू नदीको गहिराइमा हिँड्न सक्छन् ।

जलगैंडाबारे केही रोचक तथ्य

१. आफ्नै सनब्लक उत्पादन गर्ने जनावर

हिप्पोपोटामसको छालाबाट रातो तेलजस्तो पदार्थ निस्किन्छ । यसलाई हेर्ने जोकोहीले पनि रगत बगिरहेको ठान्छन् । यो ‘हिप्पोसुडोरिक एसिड’ र ‘नोरहिप्पोसुडोरिक एसिड’ नामक विशेष पिग्मेन्ट हो ।

यो पदार्थ सुरुमा रगंहीन हुन्छ, तर हावा र घाममा आएपछि केही मिनेटमै रातो हुँदै खैरो बन्छ । युले प्राकृतिक सनब्लक, मोइस्चराइजर र एन्टिबायोटिकको काम गर्छ ।

हिप्पोको छाला अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । सीधा घाममा बस्दा छाला फुट्ने र संक्रमणको जोखिम हुन्छ, जुन सो रातो रङले जोगाउँछ । यो रातो पदार्थले विकिरण सोस्छ, छालालाई चिसो राख्छ, ब्याक्टेरिया मार्छ र कीराहरूबाट समेत बचाउँछ । वैज्ञानिकहरूले यो पदार्थलाई अध्ययन गरेर मानिसको सनस्क्रिन र औषधिमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना देखेका छन् ।

प्रकृतिले हिप्पोलाई यस्तो अद्‍भूत ‘स्व–रक्षा प्रणाली’ दिएको छ, जसले उनीहरूलाई कठोर अफ्रिकी घाममा पनि बाँच्न मद्दत गर्छ । यदि यो पदार्थ नभएको भए हिप्पोको छाला घाममा डढेर फुट्ने थियो । यो अनौठो अनुकूलनले हिप्पोलाई अन्य जनावरभन्दा फरक बनाउँछ ।

२. पानीमै बढी समय बिताउने स्वभाव

हिप्पोहरू आफ्नो दिनको १६–१८ घण्टासम्म पानीमा बिताउँछन् । उनीहरू नदी, ताल र दलदलमा बस्न रुचाउँछन् । पानीले उनीहरूको संवेदनशील छालालाई सुख्खा हुनबाट जोगाउँछ र शरीरको तापक्रम नियन्त्रण गर्छ ।

राति पानीबाट बाहिर निस्केर उनीहरू ३०–४० किलोसम्म घाँस खान्छन् ।

रोचक कुरा के छ भने, हिप्पो पौडी खेल्न सक्दैनन् र तैरिँदैनन् । उनीहरूको शरीरको छाला अत्यन्त बाक्लो हुन्छ । पानीमा उनीहरू नदीको तल हिंड्छन् वा खुट्टाले धकेल्दै अगाडि बढ्छन् । उनीहरूको नाक, कान र आँखा पानीमा डुब्दा पनि बन्द हुँदैन ।

उनीहरू ५ मिनेटसम्म सास रोकेर पानीमुनि बस्न सक्छन् । पानी हिप्पोको जीवनको केन्द्र हो। यदि पानी सुके भने उनीहरूको अस्तित्व नै जोखिममा पर्छ ।

यो अनुकूलनले हिप्पोलाई दिनको तातो घामबाट बचाउँछ र राति खाना खोज्न सजिलो बनाउँछ । पानीमा बस्दा उनीहरू शिकारी जनावर बाघ, सिंह आदिबाट पनि बच्न सक्छन् । हिप्पोको यो जल–केन्द्रित जीवनशैलीले उनीहरूलाई विशेष बनाएको छ ।

३. अत्यन्तै आक्रामक स्वभाव

हिप्पो हेर्दा शान्त र मोटो देखिन्छन्, तर वास्तवमा उनीहरू अत्यन्त आक्रामक हुन्छन् । अफ्रिकामा सिंह, हात्ती र केही सर्पपछि मानिस मार्ने जनावरमा हिप्पो पनि पर्छ ।

आफ्नो क्षेत्र, बच्चा वा साथीलाई खतरा भए उनीहरू तुरुन्त आक्रमण गर्छन् । उनीहरूको मुख १८० डिग्रीसम्म खुल्छ र दाँत ५० सेन्टिमिटरसम्म लामो हुन्छ । एउटा टोकाइले मानिसलाई मार्न सक्छ ।

उनीहरूको आवाज ११५ डेसिबलसम्म पुग्छ, जुन रक कन्सर्ट जस्तै चर्को हुन्छ । क्षेत्र रक्षा गर्दा उनीहरूले पुच्छर घुमाएर दिसा र पिसाब छिट्टै फ्याँक्छन्, जसलाई ‘डङ फ्लिङ’ भनिन्छ ।

उनीहरूको आक्रामकता मुख्य रूपमा आत्मरक्षा र क्षेत्रीय व्यवहारबाट आउँछ ।

४. ठूलो शरीर र भारी तौल

हात्ती र सेतो गैंडापछि हिप्पो संसारको तेस्रो ठूलो स्थल जनावर हो । वयस्क भालेको तौल १५०० देखि ३२०० किलोसम्म पुग्छ, जुन तीनवटा साना गाडीको जत्रो हो । उनीहरूको छाला ६ सेन्टिमिटरसम्म बाक्लो हुन्छ, जसले उनीहरूलाई घाउबाट बचाउँछ । शरीर ठूलो भए पनि पानीमा उनीहरू हल्का महसुस गर्छन् ।

यो ठूलो शरीरले उनीहरूलाई शक्ति दिन्छ तर खाना खोज्न राति धेरै दूरी हिँड्नुपर्छ ।

५.छिटो दौडन सक्ने क्षमता

हिप्पो मोटो देखिए पनि जमिनमा ३० किलोमिटर प्रतिघण्टाका दरले दौड्न सक्छन्– जुन औसत मानिसको दौडने गतिभन्दा छिटो हो । छोटो दूरीमा उनीहरूको गति अत्यन्त खतरनाक हुन्छ ।

यो क्षमताले शिकारी वा खतरा देखिएपछि भाग्न र आक्रमण गर्न मद्दत गर्छ ।

६.शाकाहारी तर शक्तिशाली

हिप्पो पूर्णशाकाहारी हुन् । उनीहरू राति ३५–४० किलो घाँस खान्छन् । तर शाकाहारी भए पनि उनीहरूको शक्ति र आक्रामकता निकै ठूलो छ ।

७.पानीभित्र सुत्ने अनौठो बानी

हिप्पो पानीमुनि सुत्न सक्छन् । उनीहरूको शरीरले स्वतः सास लिन सतहमा आउँछ, सुतिरहेको बेला पनि । उनीहरूले ५ मिनेटसम्म सास रोक्न सक्छन् ।

८. समूहमा बस्न रुचाउने र अनौठो प्रजनन्

हिप्पोहरू समूहमा बस्न रुचाउँछन् । एक समूहमा १० देखि ३० सदस्यसम्म हुन सक्छन्, जसमा एक प्रमुख भाले हुन्छ ।

मेटिङ मुख्य रूपमा पानीमा हुन्छ । भालेले पोथीको पिसाब सुँघेर प्रजनन तयारी थाहा पाउँछ । गर्भावस्था ८ महिना सम्म रहन्छ । बच्चा पानीमै जन्मिन्छ र तुरुन्त सास लिन सतहमा आउँछ । आमाले बच्चालाई पानीमुनि दूध खुवाउँछिन् ।

यो अनौठो प्रजनन र सामाजिक व्यवहारले हिप्पोको जल–केन्द्रित जीवनशैली देखाउँछ ।

‘गरिबलाई बाँच्न दे’ भन्दै बुटवलमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा रामबहादुर बम्जनले पाए सफाइ

यी हुन् श्रम मन्त्रालय मातहत निकायबाट पदमुक्त हुनेहरू

आईसीसी वुमेन्स च्यालेन्ज ट्रफी खेलेर नेपाली टोली स्वदेश फर्कियो

४ मन्त्रालय खारेज हुँदै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गाभिने

डोल्पामा बिना अनुमति यार्सागुम्बा संकलन गर्न हिँडेका ८ जना पक्राउ

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

