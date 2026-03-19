नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम र युट्युबमा सर्दै विज्ञापन व्यवसाय, ओटीटीमा बढ्दो आकर्षण

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट स्पष्ट देखिन्छ कि ओटीटी र प्रसारण सेवालाई एउटै नियामक संरचनामा राखिँदैन ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १९ गते १९:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डिजिटल विज्ञापन बजार विश्वव्यापी रूपमा ओटीटी प्लेटफर्मतर्फ सर्दै गएको छ र नेपालमा पनि यो प्रवृत्ति देखिन थालेको छ।
  • नेपालमा ओटीटी विज्ञापन, कर प्रणाली र सामग्री नियमनबारे स्पष्ट नीति अभावमा दीर्घकालीन जोखिम देखिएको छ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नेपालले ओटीटी विज्ञापन दर्ता, कर व्यवस्थापन र प्रयोगकर्ता गोपनीयतामा स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक छ।

डिजिटल मिडियाको तीव्र विस्तारसँगै विश्वव्यापी विज्ञापन बजारको स्वरूप तीव्र रूपमा बदलिँदै गएको छ । पहिले टेलिभिजन, रेडियो र छापा माध्यममा केन्द्रित विज्ञापन बजेट अहिले विस्तारै ओभर-द-टप (ओटीटी) प्लेटफर्मतर्फ सर्दै गएको देखिन्छ ।

नेपालमा पनि यो प्रवृत्ति विस्तारै देखिन थालेको छ । तर, यस क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था भने अझै अभावमै रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

विश्वस्तरमा युट्युबले डिजिटल विज्ञापन बजारमा पहिले नै ठूलो हिस्सा ओगटिसकेको छ । अब नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम भिडियो, एचबीओ म्याक्स र स्पोटिफाइ जस्ता सेवाहरूले सदस्यता शुल्कसँगै विज्ञापन देखाउने मिश्रित मोडेल अपनाउन थालेका छन् ।

यसले ओटीटी प्लेटफर्मलाई केवल सदस्यता-आधारित सेवा नभई विज्ञापन-आधारित आम्दानीको ठूलो माध्यमका रूपमा स्थापित गर्दै लगेको छ ।

विज्ञापनदाताको प्राथमिकतामा आएको परिवर्तन यस प्रवृत्तिको मुख्य कारण हो । अब विज्ञापन केवल व्यापक दर्शकसम्म पुर्‍याउने माध्यम मात्र होइन, लक्षित समूहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्ने रणनीति बनेको छ ।

प्रयोगकर्ताको रुचि, व्यवहार र सामग्री उपभोगको आधारमा विज्ञापन प्रस्तुत गर्न सकिने भएकाले लगानीको प्रतिफल मापन गर्न सजिलो भएको छ । यही कारण डिजिटल र ओटीटी प्लेटफर्मतर्फ आकर्षण बढेको हो । यसले परम्परागत मिडियाको विज्ञापन आम्दानीमा दबाब सिर्जना गर्ने संकेत पनि देखिएको छ ।

नेपालमा भने ओटीटी प्लेटफर्ममार्फत हुने विज्ञापन आम्दानी, प्रयोगकर्ता तथ्यांकको प्रयोग, कर प्रणाली र सामग्री नियमनबारे स्पष्ट नीति अझै बनेको छैन । विदेशी प्लेटफर्मबाट हुने विज्ञापन कारोबारको दर्ता, अनुगमन र पारदर्शिताबारे पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा दीर्घकालीन जोखिम देखिएको छ ।

प्रयोगकर्ताको तथ्यांक कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट कानुनी संरचना अभावमै छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सामग्री र विज्ञापन उद्योगलाई असर पर्ने सम्भावना रहन्छ ।

यसैले ओटीटी नीतिमा केही आधारभूत पक्ष स्पष्ट रूपमा समेटिन आवश्यक देखिन्छ । ओटीटी प्लेटफर्ममा हुने विज्ञापनको दर्ता र अनुगमन, विदेशी प्लेटफर्मबाट हुने आम्दानीमा कर व्यवस्थापन, प्रयोगकर्ता गोपनीयताको संरक्षण, लक्षित विज्ञापनसम्बन्धी स्पष्ट नियम, स्थानीय सामग्री र उद्योगको संरक्षण तथा सदस्यता र विज्ञापन मिसिएको मोडेलको स्पष्ट वर्गीकरण आवश्यक देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा धेरै देशले ओटीटी र डिजिटल विज्ञापनलाई व्यवस्थित कानुनी ढाँचामा समेटेका छन् । बेलायतमा सञ्चार नियामक अफकमले अनलाइन प्लेटफर्मलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउँदै आएको छ ।

युरोपियन युनियनले डेटा गोपनीयता र डिजिटल बजार नियन्त्रणका लागि कडा नियम लागू गरेको छ । अमेरिकामा बजार खुला भए पनि तथ्यांक प्रयोग र प्रतिस्पर्धासम्बन्धी कानुन क्रमशः कडा बनाइँदै छन् । अष्ट्रेलिया, सिङ्गापुर र जापानले पारदर्शिता, उपभोक्ता सुरक्षा र नवप्रवर्तनबीच सन्तुलन राख्ने नीति अपनाएका छन् ।

दक्षिण एशियामा भारतले ओटीटी प्लेटफर्मलाई कानुनी दायरामा ल्याइसकेको छ भने अन्य देशहरू पनि यस दिशामा अघि बढिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट स्पष्ट देखिन्छ कि ओटीटी र प्रसारण सेवालाई एउटै नियामक संरचनामा राखिँदैन ।

डेटा गोपनीयता र लक्षित विज्ञापनमा कडा नियम लागू गरिन्छ । विदेशी ओटीटी प्लेटफर्मबाट हुने आम्दानीमा कर स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिन्छ । सदस्यता र विज्ञापन मिसिएको मिश्रित मोडेललाई कानुनी रूपमा मान्यता दिइन्छ । साथै, नवप्रवर्तनलाई रोक्ने होइन, व्यवस्थापन गर्ने नीति अपनाइन्छ ।

समग्रमा, ओटीटी प्लेटफर्ममा विज्ञापन आम्दानी तीव्र रूपमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा नेपालले पनि समयमै स्पष्ट नीति निर्माण गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । सदस्यतासँगै विज्ञापन-आधारित आम्दानीलाई समेटेर स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेमा डिजिटल अर्थतन्त्र सुदृढ हुने, कर प्रणाली पारदर्शी बन्ने, स्थानीय उद्योग संरक्षण हुने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपाल सक्षम बन्ने आधार तयार हुन सक्छ । अहिलेको संकेत स्पष्ट छ- विज्ञापनको केन्द्र बदलिँदैछ, र भविष्य ओटीटीतर्फ अघि बढ्दै गएको छ ।

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

