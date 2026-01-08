News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेटफ्लिक्सले भारतमा १० वर्ष पूरा भएको अवसरमा सन् २०२६ का लागि २१ वटा नयाँ ओरिजिनल प्रोजेक्ट सार्वजनिक गरेको छ।
- यी प्रोजेक्टहरूमा अनिल कपूर, सनी देओल, सैफ अली खान र माधवनजस्ता कलाकारहरू सहभागी छन् र विभिन्न विधाका कथा छन्।
- नेटफ्लिक्सले प्रोजेक्टहरूको रिलिज मिति खुलाएको छैन, तर ‘कोहरा’ को दोस्रो सिजन फेब्रुअरी ११ मा आउन सक्ने चर्चा छ।
मुम्बई । नेटफ्लिक्सले भारतमा आफ्नो स्ट्रिमिङ यात्राको १० वर्ष पूरा भएको अवसरमा सन् २०२६ का लागि स्टार-पावरले भरिएको ‘कन्टेन्ट लाइनअप’ घोषणा गरेको छ । यसपटक प्लेटफर्मले नयाँ सिरिज, फिल्म र दर्शकले मन पराएका पुराना प्रोजेक्टहरू समेत गरी २१ वटा ओरिजिनल प्रोजेक्ट सार्वजनिक गरेको हो ।
यी सबै प्रोजेक्टमा भारतीय सिनेमा र स्ट्रिमिङका ठूला-ठूला नामहरू जोडिएका छन् । रिलिज मिति अझै खुलाइएको छैन, तर यो विविध लाइनअपले दर्शकमाझ अहिले नै राम्रो चर्चा पाउन थालेको छ ।
अनिल कपूर, सनी देओल, अक्षय खन्ना, सैफ अली खान र आर माधवनजस्ता कलाकारले यस लाइनअपको नेतृत्व गरेका छन् । कन्टेन्टहरू ऐतिहासिक ड्रामा, कानुनी थ्रिलर, रोमान्टिक कथा र कमेडी मनोरञ्जनजस्ता विभिन्न विधामा फैलिएका छन् ।
फ्यामिली बिजनेस
सबैभन्दा धेरै चर्चा पाएको घोषणामध्ये एउटा हो- फ्यामिली बिजनेस । उच्च दाउपेच भएको कर्पोरेट ड्रामा, जसमा अनिल कपूरले शक्तिशाली व्यापारी जेह दावरको भूमिका निभाएका छन् । कथा तब मोडिन्छ, जब दावर आफ्नै शिष्य सिद मेहताविरुद्ध उभिन्छन् (यो भूमिका विजय वर्माले गरेका छन्) । त्यसपछि पैसा, विरासत र नियन्त्रणलाई लिएर तीव्र संघर्ष सुरु हुन्छ । यस सिरिजमा रिया चक्रवर्ती, नेहा धुपिया र ध्रुव सेहगल पनि देखिनेछन्, र यसले कर्पोरेट प्रतिस्पर्धा र जटिल पारिवारिक सम्बन्धलाई भारतीय दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
कर्तव्य
‘कर्तव्य’ मा सैफ अली खानले प्रहरी अधिकारी पवन मलिकको भूमिका निभाएका छन् । वरिपरि बढ्दो खतराबीच र परिवारको सुरक्षामाथि संकट आउँदा, आफ्नो कर्तव्य निभाउने क्रममा उनी कति टाढासम्म जान सक्छन् भन्ने प्रश्नसँग पवन जुध्न बाध्य हुन्छन् । यसमा रसिका दुगल, संजय मिश्रा र पत्रकार सौरभ द्विवेदी पनि देखिनेछन् । यसका निर्देशक पुल्कित हुन्, जो ‘भक्षक’ बाट दर्शकमाझ परिचित छन् ।
इक्का
फिल्ममध्ये ‘इक्का’ एउटा कानुनी ड्रामाका रूपमा विशेष देखिएको छ, जहाँ सनी देओल र अक्षय खन्ना प्रतिद्वन्द्वी वकिलको भूमिकामा सँगै देखिँदैछन् । सनी देओल ‘दामिनी’ मा चर्चित अदालत दृश्यझैँ फेरि कोर्टरुम भूमिकामा फर्किएका छन् । फिल्ममा दिया मिर्जा र तिल्लोतमा शोमे पनि छन् । यसले भावनात्मक तथा नाटकीय दाउपेचसहितको कानुनी टकराव देखाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
ढिन्डोरा २
नेटफ्लिक्सले आफ्नो कमेडी कन्टेन्ट पनि विस्तार गर्दै भुवन बामको चर्चित सिरिज ‘ढिन्डोरा’ को दोस्रो सिजन ‘ढिन्डोरा २ ल्याउँदैछ । नयाँ सिजनमा समीर र टिटु मामाजस्ता दर्शकका मनपर्ने पात्रहरू फेरि फर्किनेछन् । बामले घोषणा भिडियोमार्फत नयाँ कथाहरूको झल्को पनि दिएका छन् । यस सिरिजले पहिलो सिजनको सफलता र बलियो फ्यान फलोइङलाई अझ अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
हेलो बच्चोन
वास्तविक जीवनबाट प्रेरित कथाहरूको सूची बढाउँदै नेटफ्लिक्सले ‘हेलो बच्चोन’ घोषणा गरेको छ, जुन ‘फिजिक्स वाला’ का संस्थापक तथा सीईओ अलख पाण्डेको प्रारम्भिक जीवनमा आधारित छ । यस सिरिजमा विनीतकुमार सिंहले पाण्डेको भूमिका निभाएका छन् । द भाइरल फिचर स्टुडियोजले निर्माण गरेको यो सिरिजले उनको शैक्षिक यात्रा र धेरै विद्यार्थीसम्म शिक्षा पुर्याउने उनको लक्ष्यलाई देखाउनेछ ।
हम हिन्दुस्तानी
ऐतिहासिक कथालाई पर्दामा उतार्ने क्रममा एउटा नयाँ सिरिज आउँदैछ– हम हिन्दुस्तानी । यो सिरिज भारतको पहिलो लोकतान्त्रिक चुनावको जगमा आधारित छ । यसमा सैफ अली खान सबै नागरिकले भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा वकालत गर्ने एक प्रभावशाली भूमिकामा देखिनेछन् । प्रतिक गान्धी फेरिँदो राजनीति र बदलिँदो समयसँग सङ्घर्ष गरिरहेका एक राजाको भूमिकामा हुनेछन् । यो शोले भारतको लोकतन्त्रको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोडलाई व्यक्तिगत र राजनीतिक पाटोबाट निकै रोचक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
लभ
यो एउटा ‘रोमान्टिक ड्रामा’ सिरिज हो, जसमा ऐश्वर्या लक्ष्मी मुख्य भूमिकामा छिन् । सिरिजमा ऐश्वर्या एउटा डेटिङ एपको सीइओ बनेकी छिन् । अरूको जोडी जुराउने उनी आफैँ चाहिँ आफ्नो जीवनसाथी खोज्न आफ्नै एपको सहारा लिन्छिन् । तर उनले सोचेजस्तो सजिलो हुँदैन । त्यसपछि कथामा नसोचेका मोडहरू आउन थाल्छन् । यसले आजको प्रविधिको युगमा प्रेम र सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने देखाउँछ । प्रविधिले मान्छेलाई जोडे पनि भावनात्मक रूपमा कति कमजोर वा संवेदशिल बनाउँछ भन्ने कुरालाई यसले समेटेको छ ।
मा बेहेन
यो फिल्ममा माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिम्री र धारणा दुर्गा एउटा यस्तो परिवारको रूपमा देखिँदैछन्, जसको जीवनमा अचानक एउटा रहस्यमय लास आइपुग्छ । त्यो लास कहाँबाट आयो र कसको हो भन्ने उनीहरूलाई पत्तै हुँदैन । तर, पुलिसको फन्दामा परिने डरले उनीहरू निकै अत्तालिन्छन् । अब यो लफडाबाट चुपचाप उम्किन उनीहरूले के–के गर्छन् भन्ने नै फिल्मको मुख्य रमाइलो पक्ष हो । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कसरी मान्छेहरूबीच एउटा बलियो र अनौठो सम्बन्ध बन्छ भन्ने कुरा यसमा देखाइएको छ ।
तलास : अ मदर्स सर्च
यसपालि परिणीति चोपडा निकै गहन र भावनात्मक भूमिकामा देखिँदैछिन् । यो एउटा यस्तो ’‘ग्रपिङ ड्रामा’ हो, जसले दर्शकलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म बाँधिराख्नेछ । कथालाई अहिलेसम्म गोप्य नै राखिएको छ, तर यसमा रहस्य, व्यक्तिगत छटपटी र मानसिक द्वन्द्वलाई मिहिन ढंगले उतारिने अपेक्षा गरिएको छ । यसमा परिणीतिले आफ्नो अभिनयको एउटा नयाँ पाटो देखाउनेछिन् । फिल्मले मान्छेको पहिचान, केही गुमाउनुको पीडा र जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि हार नमान्ने साहसको कथालाई समेटेको छ ।
मुसाफिर क्याफे
नेटफ्लिक्सले आफ्ना दर्शकका लागि फेरि एउटा भावनाले भरिएको नयाँ कथा ल्याउँदैछ– मुसाफिर क्याफे । यसमा विक्रान्त मेस्सी र वेदिका पिन्टो मुख्य भूमिकामा छन् । यो फिल्म प्रेम, बिछोड र मनमा लागेको चोटलाई बिस्तारै निको पार्ने प्रक्रियाको एउटा सुन्दर यात्रा हो । यसले सम्बन्धका विभिन्न पाटालाई निकै गहिराइमा पुगेर केलाउने प्रयास गरेको छ । यदि तपाईंलाई एक्सन भन्दा पनि पात्रको भावना र उनीहरूको जीवनको कथामा आधारित ‘इमोसनल ड्रामा’ मनपर्छ भने, यो तपाईंको लागि उत्कृष्ट हुन सक्छ । यो फिल्म नेटफ्लिक्सको बढ्दो ‘रिलेसनसिप ड्रामा’ को सूचीमा एउटा नयाँ र रोचक थपाइ हुनेछ ।
चुम्बक
कमेडी फिल्मको लाइनअपमा अर्को एउटा नाम थपिएको छ– चुम्बक । यसमा नीना गुप्ता र सुमित व्यास लगायत धेरै कलाकारहरूलाई सँगै देख्न पाइनेछ । यो फिल्म एउटै कोलोनीमा बस्ने पाँचवटा जोडीहरूको वरिपरि घुम्छ । एउटै ठाउँमा बस्ने भएपछि उनीहरूबीच हुने स–साना गलत बुझाइ, घरझगडा र दैनिक जीवनको भद्रगोललाई यसले निकै ठट्टाको शैलीमा देखाउनेछ । यो हाम्रो आफ्नै छरछिमेकमा घटेजस्तो लाग्ने साधारण तर रमाइलो कथा हो । घरभित्र हुने स–साना झमेला र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई लिएर यसले दर्शकलाई मज्जाले हँसाउनेछ ।
लस्ट स्टोरिज ३
चर्चित ‘एन्थोलोजी’ सिरिज ‘लस्ट स्टोरिज’ को तेस्रो भाग आउने भएको छ । यस पटक बलिउडका निकै कहलिएका निर्देशक विशाल भारद्वाज, किरण राओ, शकुन बत्रा र विक्रमादित्य मोटवानेले यसका कथा निर्देशन गर्दैछन् । यसपालि अली फजल र कोंकणा सेन शर्मा जस्ता दमदार कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाइनेछ । उनीहरूका साथमा अन्य चिनिएका अनुहार पनि हुनेछन् । यो सिरिजले पहिलेका भागहरू जस्तै, मानिसका भित्री चाहना र प्रेमका जटिल पाटाहरूलाई देखाउनेछ । आजको समयमा सम्बन्ध कति गहिरा र कति अल्झिएका हुन्छन् भन्ने कुरालाई यसले नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्नेछ ।
मामला लागल है २
नेटफ्लिक्सको निकै रुचाइएको यो सिरिज आफ्नै शैलीको अनौठा केसहरू र अदालती ठट्टाका साथमा फेरि फर्किएको छ । यसपालिको सिजन झन् ठूलो र अझ बढी भद्रगोलपूर्ण हुने देखिएको छ । अभिनेता भीडी त्यागी अब जज रवि किशनले निभाएको चर्चित पात्र भीडी त्यागी यसपटक वकिलबाट सिधै ‘जज’ को कुर्सी सम्हाल्न पुगेका छन् । अब नयाँ जिम्मेवारीसँगै उनले कस्ता चुनौतीको सामना गर्छन् होला, त्यो हेर्न निकै रमाइलो हुनेछ । एकातिर अदालतका केसहरू झन् झन् अचम्मका हुँदै जानेछन् भने अर्कोतिर वकिलको निजी जीवन पनि झनै भद्रगोल बन्नेछ । यसपटक ड्रामा र कमेडीको डोज बढाउनका लागि टोलीमा निधि बिष्ट, नायला ग्रेवाल र कुशा कपिला पनि थपिएका छन् ।
लिगेसी
यो एउटा ‘पोलिटिकल ड्रामा’ अर्थात् राजनीतिक विषयवस्तुमा आधारित फिल्म हो, जसमा आर माधवन मुख्य भूमिकामा देखिनेछन् । फिल्ममा माधवन एक यस्तो नेताको भूमिकामा छन्, जसको नैतिकता र इमानदारीमाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ । उनको आदर्श र राजनीतिक दबाबबीचको लडाइँ नै यसको मुख्य आकर्षण हो ।सत्तामा पुगेपछि मान्छेको काँधमा कति ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ र त्यसले कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा यसले केलाउँछ । राजनीतिक नेतृत्व सम्हाल्दा सही र गलतबीचको रेखा कसरी धमिलो हुन्छ भन्ने कुरालाई यसमा निकै गहिराइमा देखाइने अपेक्षा गरिएको छ ।
अप्रेसन सफेद सागर
यो एउटा ‘वार ड्रामा’ अर्थात् युद्धको कथामा आधारित फिल्म हो, जसले सन् १९९९ को कारगिल युद्धलाई पर्दामा उतार्नेछ ।कारगिल युद्धको बारेमा हामीले धेरै फिल्म हेरेका छौँ, तर यो फिल्मले चाहिँ भारतीय वायुसेनाको वीरता र उनीहरूको भूमिकालाई मुख्य रूपमा देखाउनेछ । यसमा ठूला–ठूला सैन्य कारबाही र युद्धका दृश्यसँगै सिपाहीको भावनात्मक पाटोलाई पनि निकै मर्मस्पर्शी ढंगले प्रस्तुत गरिनेछ । यो फिल्मलाई देशको सुरक्षामा खटिने सशस्त्र बलका जवानप्रति एउटा सम्मानको रूपमा तयार पारिँदैछ ।
मिसम्याच्ड सिजन ४
युवामाझ निकै लोकप्रिय रोमान्टिक सिरिज ‘मिसम्याच्ड’ अब आफ्नो चौथो र अन्तिम सिजनका साथ फर्कने भएको छ । यसपालि पनि रोहित सराफ र प्राजक्ता कोली आफ्नै चर्चित भूमिका ‘ऋषि’ र ‘डिम्पल’ को रूपमा देखिनेछन् । यो अन्तिम सिजन भएकाले उनीहरूको प्यारो प्रेम कथाले अब एउटा निश्चित टुङ्गो पाउनेछ । समयसँगै उनीहरूको सम्बन्ध कसरी परिपक्व हुँदै गयो भन्ने कुरा यसमा देखाइनेछ । सुरुदेखि नै अल्झिएका भावना र आँखालाई यो सिजनले एउटा सुखद र भावनात्मक बिदाइ दिने अपेक्षा गरिएको छ । नेटफ्लिक्समा आउन लागेका सिरिजमध्ये यो सबैभन्दा बढी पर्खाइमा रहेको शो हो ।
नेटफ्लिक्सले आफ्नो सन् २०२६ को लागि सार्वजनिक गरेको सूचीमा विभिन्न विधा, समय र शैलीका कथा समेटेर भारतीय सामग्रीमा ठूलो लगानी गरिरहेको देखिन्छ । यो घोषणासँगै नेटफ्लिक्सले आफ्नो पकड अझ बलियो बनाउन खोजेको छ ।
यसपालि ऐतिहासिक ड्रामादेखि लिएर आधुनिक प्रेम कथा र डार्क कमेडीसम्मका सामग्री समावेश छन् । यो सूचीमा सैफ अली खान, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर र सन्नी देओल जस्ता दिग्गजदेखि अहिलेका चर्चित कलाकार समावेश छन् ।
२१ वटा नयाँ प्रोजेक्टको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिए पनि ती कहिलेदेखि स्ट्रिमिङ हुनेछन् भन्ने ‘टाइमलाइन’ वा आधिकारिक मिति भने नेटफ्लिक्सले अझै खुलाएको छैन । यद्यपि, केही चर्चाका अनुसार चर्चित शो ‘कोहरा’ को दोस्रो सिजन यही फेब्रुअरी ११ मा आउन सक्छ भने अन्य फिल्म तथा सिरिजहरू आगामी महिनामा बिस्तारै सार्वजनिक हुनेछन् ।
