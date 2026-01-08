+
+
लिबियामा सेफ अल-इस्लामको हत्या

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २१ गते १२:४१

२१ माघ, काठमाडौं । लिबियाका दिवंगत नेता मुअम्मर गद्दाफीका छोरा तथा उत्तराधिकारी मानिएका ५३ वर्षीय सेफ अल-इस्लाम गद्दाफीको मंगलबार राति हत्या भएको छ।

राजधानी त्रिपोलीबाट १३६ किलोमिटर दक्षिण-पश्चिममा रहेको जिन्तान शहरस्थित आफ्नै निवासमा हतियारधारी समूहले उनीमाथि गोली प्रहार गरेको थियो।

सेफ अल-इस्लामका वकील र राजनीतिक टोलीका अनुसार चार जना नकाव लगाएका बन्दुकधारीहरू घरको सीसीटीभी विच्छेद गरी भित्र पसेका थिए। सन् २०१७ मा जेलबाट रिहा भएदेखि उनी जिन्तानमा बस्दै आएका थिए।

कुनै समय आफ्ना पिताको शासनकालमा सुधारवादी चरित्रका रूपमा चिनिने सेफले लन्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सबाट पीएचडी गरेका थिए।

सन् २०११ को जनविद्रोहपछि उनलाई लिबियाको एक अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसीसी) ले उनीविरुद्ध मानवता विरुद्धको अपराधको मुद्दा चलाएको थियो।

सन् २०२१ मा उनले लिबियाको राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए जसले देशमा ठूलो विवाद र विरोध निम्त्याएको थियो।

लिबियामा मुअम्मर गद्दाफीको ४० वर्ष लामो शासन सन् २०११ मा अन्त्य भएको थियो। सेफ अल-इस्लामको मृत्युसँगै गद्दाफी परिवारको राजनीतिक विरासतको एउटा ठूलो अध्याय समाप्त भएको छ।

लिबिया सेफ अल-इस्लाम हत्या
