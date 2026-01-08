+
काठमाडौंमा मिथिला चित्रकला तालिम सम्पन्न

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १९ गते २०:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौँमा सेफ सन्तोष साह, सुडी महिला कल्याण समाज र रोटरी न्यातपोलको सहकार्यमा मिथिला चित्रकला तालिम सम्पन्न भएको छ।

१९ माघ, काठमाडौँ । काठमाडौँमा आयोजना गरिएको मिथिला चित्रकला तालिम सम्पन्न भएको छ । सेफ सन्तोष साह, सुडी महिला कल्याण समाज र रोटरी न्यातपोलको सहकार्यमा तालिम आयोजना गरिएको हो ।

मिथिला कलाप्रति रुचि राख्ने युवा, महिला तथा बालबालिकालाई लक्षित गरी तालिम सञ्चालन गरिएको थियो । तालिममा सहभागीलाई आधारभूत चित्रकला सीप, डिजाइन र रङ संयोजनका बारेमा प्रशिक्षण गराइएको थियो । तालिममा ३० जनाभन्दा बढी सहभागी थिए ।

कार्यक्रम सहभागीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरिन् । मन्त्री श्रेष्ठले
मिथिला चित्रकलासँग मिथिलाको इतिहास र संस्कृति जोडिएकाले यसको संरक्षण गर्न अत्यावश्यक रहेको बताइन् । ‘कलालाई आम्दानीको स्रोतसँग जोड्न सकेमा मात्र यसलाई पुस्तान्तरण गर्न पनि सहज हुन्छ’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नका लागि चालेको यस कदमप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दछु ।’

मिथिला चित्रकलालाई आम्दानीसँग जोड्नका लागि पनि यस्तो तालिम आवश्यक भएको उनले बताइन् । तालिममा सहभागी दिया पोखरेलले तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको तालिमबाट धेरै ज्ञान सिकेको बताइन् । आफूलाई मिथिला पेन्टिङप्रति रुचि भएकाले पनि सिक्न निकै रमाइलो लागेको सुनाइन् ।

सहभागी कलाकार रामेश्वर चौरसियाले आफूले जीवनमा पहिलोपटक मैले यसरी रङ र क्यानभासको अनुभव लिएको बताए। परीक्षार्थीलाई प्रतिभा मिश्र, शारदा झा, सोनाम कर्ण, प्रिया पुर्वे, अदिती झालगायतका प्रशिक्षकले प्रशिक्षण दिएका थिए ।

मिथिला चित्रकला
