एपस्टिन टिप्पणीमा ग्रेमी होस्टविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्ने ट्रम्पको धम्की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यौन अपराधी जेफ्री एपस्टिनमाथि टिप्पणी गरेकोमा ६८औं ग्रेमी अवार्डको आयोजकविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्ने धम्की दिएका छन् ।
बिली इलिशलाई उनको ट्र्याक ‘वाइल्डफ्लावर’ का लागि वर्षको गीतको ग्रेमी जित्ने बधाई दिएपछि होस्ट ट्रेभर नोहाले ट्रम्प र एपस्टिनको नाम लिएर हल्का राजनीतिक टिप्पणी गरेका थिए ।
‘वाह ! त्यो ग्रेमी हो जुन हरेक कलाकारले चाहन्छ–लगभग त्यति नै जति ट्रम्पले ग्रिनल्यान्ड चाहनुहुन्छ,’ उनले स्वायत्त आर्कटिक क्षेत्र कब्जा गर्ने राष्ट्रपतिको धम्कीलाई उल्लेख गर्दै भने ।
त्यसपछि नोहाले थपे, ‘यो अर्थपूर्ण छ किनभने, एपस्टिन गएको हुनाले, उहाँलाई बिल क्लिन्टनसँग समय बिताउन नयाँ टापु चाहिन्छ ।’
एमसीका रूपमा सात पल्ट ग्रेमीको आयोजना गरेको नोहाले यो उनको अन्तिम वर्ष भएको घोषणा गरेका थिए । उनले विगतमा राजनीतिक टिप्पणीमा सामान्यतः हल्का दृष्टिकोण राख्थे ।
उनको टिप्पणीले राष्ट्रपतिको आक्रोश निम्त्यायो । ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा नोहाको आलोचना गर्दै भने, ‘ग्रेमी अवार्डहरू सबैभन्दा खराब र वस्तुतः हेर्न नसक्ने छन् ।’
‘म एपस्टिनको निजी टापुमा कहिल्यै गएको छैन, न त त्यसको नजिकैको कुनै ठाउँमा, र आजसम्म त्यहाँ भएको भनिएको झुटो र मानहानिकारक आरोपहरू सत्य होइनन्, न त नक्कली समाचार मिडियाले पनि त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ,’ ट्रम्पले भने ।
रिपब्लिकनहरूले त्यसपछि दक्षिण अफ्रिकी नोहालाई ‘पूर्ण पराजित’ भनेर ब्रान्ड गरे र ट्रम्पले भने, ‘म मेरा वकिलहरूलाई यस गरिब, दयनीय, प्रतिभाशाली, एक एमसीका विरुद्ध मुद्दा चलाउन पठाउनेछु । … तयार हुनुहोस् नोहा, म तपाईँसँग केही रमाइलो गर्न जाँदैछु !’
फ्लोरिडा र न्युयोर्कमा एपस्टिन जस्ता सामाजिक सर्कलमा रहेका ट्रम्पले बदनाम फाइनान्सरको कागजातहरूको विशाल भण्डार सार्वजनिक हुनबाट रोक्न महिनौँसम्म लडेका छन् । उनले किन अन्ततः एपस्टिनसँग अलग भए भन्ने बारे फरक–फरक विवरणहरू दिएका छन् ।
शुक्रबार ३० लाखभन्दा बढी कागजातहरू सार्वजनिक गरियो, जसमा ७९ वर्षीय राष्ट्रपति ट्रम्प, एलन मस्क, बिल गेट्स, बिल क्लिन्टन र पूर्व राजकुमार एन्ड्र्यु माउन्टब्याटन–विन्डसर लगायतका धेरै शक्तिशाली व्यक्तित्वहरूको नाम उल्लेख थियो ।
