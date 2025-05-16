+
एपस्टिन फाइल आंशिक सार्वजनिक भएको भन्दै अमेरिकामा कडा आलोचना

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ६ गते १५:२७

  • अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले दोषी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टिनसम्बन्धी मुद्दाका आंशिक रिडक्ट गरिएका फाइलहरू सार्वजनिक गरेको छ।
  • पीडित र सांसदहरूले कागजातका धेरै पृष्ठ कालो पारिएको र तस्वीरहरू सेन्सर गरिएको भन्दै उच्च तहको ढाकछोप भएको आरोप लगाएका छन्।
  • पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन, माइकल ज्याक्सन र डोनाल्ड ट्रम्पसम्बन्धी तस्वीरहरू फाइलमा समावेश भए पनि केही हटाइएका छन् भन्ने विवाद छ।

६ पुस, वासिङ्टन । अमेरिकामा दोषी प्रमाणित यौन अपराधी जेफ्री एपस्टिनसम्बन्धी मुद्दाका लामो समयदेखि प्रतीक्षित फाइलहरू आंशिक रूपमा सार्वजनिक गरिएपछि पीडित तथा सांसदहरूले तीव्र असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।

धेरै कागजातका पृष्ठहरू कालो पारिएको र तस्वीरहरू सेन्सर गरिएको भन्दै उनीहरूले यसलाई उच्च तहको ढाकछोपको निरन्तरता भनेका छन् ।

अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सामग्रीमा पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन तथा एपस्टिनको सामाजिक घेराका अन्य चर्चित व्यक्तित्वहरू मिक जागर र माइकल ज्याक्सनका तस्वीरहरू समावेश थिए ।

तर कागजातको ठूलो अंश रिडक्ट गरिएपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनमाथि तथ्य लुकाउन खोजिएको आरोप थप चर्किएको छ ।

डेमोक्रेट सांसदहरूले ट्रम्पको तस्वीर समावेश भएको एउटा फोटो पछि हटाइएको भन्दै जवाफ मागेका छन् ।

वरिष्ठ डेमोक्रेट नेता चक शुमरले ‘यदि यस्ता सामग्री हटाइँदै छन् भने, कति धेरै कुरा लुकाउन खोजिँदै छ भन्ने कल्पना गर्न सकिन्छ’ भन्दै यसलाई अमेरिकी इतिहासकै ठूलो आवरणमध्ये एक हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार फाइलको भण्डारबाट दर्जनौँ अन्य तस्वीरहरू पनि हटाइएका छन् ।

न्याय मन्त्रालयले भने फाइल फिर्ता लिने निर्णयको बचाउ गर्दै कानूनअनुसार सावधानीपूर्वक समीक्षा र रिडक्सन जारी रहने जनाएको छ ।

पूर्ण रूपमा रिडक्ट गरिएका कागजातमध्ये ‘ग्रान्ड जुरी–न्युयोर्क’ लेबल गरिएको ११९ पृष्ठको दस्तावेज पनि रहेको छ ।

एपस्टिनबाट बाँच्न सफल जेस माइकल्सले आफूले एफबिआई टिप लाइनमा दिएको जानकारी र पीडितका बयान फेला पार्न घन्टौँ खोज्दा पनि केही नभेटिएको बताएका छन् ।

‘के यही सरकारले गर्न सक्ने सबैभन्दा राम्रो हो ?’, भन्दै उनले पीडितलाई न्याय नदिइएको गुनासो गरे ।

यद्यपि फाइलहरूले ट्रम्पसहित धनी र शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँग एपस्टिनको घनिष्ठ सम्बन्धबारे केही सङ्केत दिएका छन् ।

केही फाइलमा नग्न वा अर्धनग्न आकृतिका सेन्सर गरिएका तस्वीरहरू छन् भने अपमानित पूर्व राजकुमार एन्ड्र्युका पहिले नदेखिएका तस्वीरहरू पनि समावेश छन् ।

अन्य तस्वीरहरूमा क्लिन्टन हट टबमा आराम गरिरहेको र एपस्टिनकी सहयोगी घिस्लेन म्याक्सवेलसँग पौडी खेलिरहेको देखिन्छ, यद्यपि ती आंशिक रूपमा कालो पारिएका छन् ।

ट्रम्पका सहयोगीहरूले क्लिन्टनलाई लक्षित आरोप लगाए पनि उहाँका प्रवक्ताले ह्वाइट हाउसले कसैलाई बचाउन फाइल लुकाएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।

कागजातमा ‘आज रातको लागि केटी छ’ जस्ता वाक्यांशसहितका हस्तलिखित नोटहरू पनि भेटिएका छन् ।

रिपब्लिकन सांसद थोमस म्यासीले यो विमोचन कानूनको भावना र अक्षर दुवैको गम्भीर उल्लङ्घन भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उप महान्यायाधिवक्ता टोड ब्लान्चेले भने ट्रम्पलाई जोगाउन केही पनि रोकिएको छैन भनी दाबी गरेका छन् ।

एपस्टिनको सन् २०१९ मा न्युयोर्कको जेलमा यौन बेचबिखन मुद्दाको पर्खाइमा मृत्यु भएको थियो । उक्त मृत्युलाई आत्महत्या ठहर गरिएको थियो ।

काङ्ग्रेसको दबाबपछि ट्रम्पले गत महिना फाइल सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी कानूनमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

एपस्टिनकी पूर्व प्रेमिका घिस्लेन म्याक्सवेल भने कम उमेरका केटीहरू भर्ती गरेको अभियोगमा २० वर्षको सजाय भोगिरहेकी छन् ।

अमेरिका एपस्टिन फाइल जेफ्री एपस्टिन
