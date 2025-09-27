भुइँमान्छे
जसको सर्वत्र चर्चा छ, आजकल
चुनाव जो आएको छ!!!
छन त उनीहरू हिजो पनि थिए
चिच्याएका थिए, कराएका थिए
निराश थिए, डराएका थिए
आत्तिएका थिए
तात्तिएका पनि थिए
तर, हिजो चुनाव आएकै थिएन
आज चुनाव आएको छ
हिजो गाँसको आशमा गएकालाई
दास देख्ने आँखाले आज
त्यही मान्छेलाई खास देखेको छ
हिजो जनताको दैलो टेक्न
मैलो मान्ने खुट्टाहरू आज
त्यहाँ टेक्न पहिलो हुने दौडमा छन्
हिजो गुनासाका बुँदा सुन्ने
कान नभएकाहरू आज
मनोवाद लम्बेतान सुन्ने भएका छन्
आज चुनाव आएको छ!!!
तर भोलि चुनाव रहँदैन
दैलो फेरि मैलो लाग्न थाल्छ
खासहरू फेरि दास लाग्न थाल्छ
जब सत्ताको नशा चढ्न थाल्छ नि हजुर
आफू जस्तै मानिस पनि जिउँदो लास लाग्न थाल्छ
भुइँमान्छेलाई थाहा छ
उनीहरु त केवल उधारोका अंशियार हुन्
नगदको ठेक्का अन्तै लागिसकेको हुन्छ
चुनाव अघि बाजागाजा सहित आएका आश्वासन
चुनाव पछि सुटुक्कै भागिसकेको हुन्छ
भुइँमान्छेलाई थाहा छ
थाहा छ सबै कुरा
देखेको छ
दशैंपछि बढारिएको जमरा
सेलाइएको प्रतिमा
अनि
निकालिएको पीङ
नयाँ शब्दमा पुरानै नारा
नयाँ चेहरा पुरानै पारा
तर पनि
जसको केही हुँदैन
उसको हुने आश मात्र हो
सधैं झैं
ऊ आज फेरि उत्साहित छ
अंकगणितको आफ्नो काम गर्न
केही फरक भइहाले केही पाइहाल्छ
नत्र फेरि अर्को चुनाव त आइहाल्छ!!!
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4