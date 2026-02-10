+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
१९ दिन बाँकी
Election Banner

उम्मेदवारहरू

३४०६
Candidates
प्रत्यक्ष ३४०६
सामानुपातिक १२७०
All Candidates

हट सिटहरु

६२
Hot Seat
All Hot Seats

पार्टीहरु

६८
Parties
All Parties

चुनाव क्षेत्रहरु

१६५
Constituencies
View All
Comments
Shares

नेपाली समाजमा देखिएका यी ४ ‘डेटिङ कल्चर’

उनीहरू घुमफिर गर्छन् । कुराकानी गर्छन् । कहिलेकाहीँ शारीरिक सम्बन्ध राख्छन् । तर, भावनात्मक रूपमा धेरै गहिरो जाँदैनन् ।

0Comments
Shares
सापेक्ष सापेक्ष
२०८२ फागुन २ गते १२:५५

प्रणय सप्ताहान्तमा प्रेम र सम्बन्धका कुरा हुनु स्वाभाविक हो । अहिले नेपाल विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति, आम मान्छेदेखि नेपाल प्रहरीसम्मले आफ्ना अभिव्यक्ति तथा गतिविधिमा प्रेम विषयलाई जोडिरहेका छन् । खासमा हामीले सम्बन्धबारे अझ कुरा गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसले सचेतना फैलाउने मात्र नभएर कतिपय खराब कुरा हुनबाट समेत बचाउँछ ।

उ बेला नेपाली समाजमा प्रेम र यौनका कुराहरू गर्नु बन्देजसमान थियो । लाजको विषय थियो । त्यसकारण यी विषयमा धेरैले खुलेर कुरा गर्दैनथे । समयको बदलाब र शहरी रहनसहनको प्रभावले उक्त प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउँदै गयो ।

त्यसपछि प्रेम गर्ने र साथी रोज्ने चलन नेपालमा सतहमा देखिन थाले । हुलाकमार्फत पत्र पठाएर साथी बनाउने, मनपरेका व्यक्तिहरूलाई प्रेम पत्र पठाएर प्रेमप्रस्ताव राख्ने देखि हिरो, हिरोइनका फोटो भएका पोस्टकार्डहरू पठाउने चलन आए । शहरतिर फिल्म हलको पछिल्लो सिटमा जोडीहरू सँगै देखिने र पार्कहरू नारिएर बस्ने ढर्राहरू आए ।

यद्यपि निश्चित वृत्तबाहेकमा आफ्नो जोडीलाई लुकाउने अथवा परिवार/आफन्तलाई छलेर ‘लुकीछिपी’ भेट्ने चलन भयो, रहिरह्यो । जसलाई अङ्ग्रेजी शब्द ‘डेटिङ’का नामले चर्चित बनाइयो । अर्थात् प्रेमी-प्रेमिका भेट्नु, घुम्न जानु अथवा सँगै समय बिताउनुलाई डेटिङ भनेर चिनियो ।

अहिलेको नेपाली समाजमा डेटिङमा केही खुलापन र आधुनिकता आएको देखिन्छ । तर सबैमा यो लागू हुँदैन ।

परिचय खुलाउन नचाहने केही व्यक्ति र अनलाइन रिसर्चका आधारमा हामीले नेपालमा प्रचलित केही डेटिङ कल्चरहरूबारे उल्लेख गरेका छौं ।

अनलाइन डेटिङ

अधिकांश विकसित देशमा अनलाइन डेटिङ सामान्य हो । डेटिङकै खातिर भनेर कतिपय ठाउँमा त मोबाइल एप नै बनाइएका पनि छन् । प्राय: अनलाइन डेटिङ क्लचरलाई ‘लेफ्ट-राइट स्वाइप’को उपमाले समेत सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । यसको खास उद्देश्य त आफ्ना लागि पार्टनर खोज्ने नै हो । तर, नेपालमा भने तुलनात्मक रुपमा त्यस्तो प्रवृत्ति कमै भएको पाइयो ।

यद्यपि साइनो, डार्लिभो जस्ता नेपाली प्लेटफर्म ‘एक्जिस्ट’मा छन् भने टिन्डर, बम्बल, तान तान जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्म पनि प्रयोगमा छन् । यसले नेपालमा अनलाइन डेटिङ चलनमा रहेको पुष्टि गर्छ ।

त्यस्तै नेपालीका रेडिटतिरका अनलाइन डेटिङ अनुभव पढ्दा प्राय: शहरी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले यस्तो गर्ने पाइयो । आफ्नो रुचि मिल्ने व्यक्ति भेट्न सजिलो हुने भएकाले अनलाइन डेटिङ सजिलो हुने उनीहरूको तर्क रहेको पाइन्छ ।

यद्यपि धेरैले भने सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम)लाई नै अनलाइन डेटिङको माध्यम बनाइरहेको पाइयो । यी प्लेटफर्महरूको मुल उद्देश्य सामाजिककरण हो । तर, डेटिङ पनि सामाजिकरणकै पाटो भएकाले यसमा अनलाइन डेटिङ अभ्यासमा रहेको हामीले कुराकानी गरेका पात्रहरूले बताए । अनलाइनमा देखिनेलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउने, च्याट गर्ने र भेट्ने– यसरी सम्बन्ध स्थापित भएको उनीहरूले उदाहरण दिए ।

क्याजुअल डेटिङ

अहिलेका शहरिया युवापुस्ताबीच क्याजुअल डेटिङ ह्वात्तै बढेको पाइयो । लेखका लागि कुराकानी गर्दा उनिहरूले ‘सिरियस’ सम्बन्धभन्दा ‘क्याजुअल’ राम्रो हुने बताए । किनकि सामान्य सम्बन्धमा जस्तो यसमा तनाव नहुने, डर नहुने, बाध्यता नहुने, धोका नहुने तर्क उनीहरूले दिए ।

खास क्यासुअल डेटिङ भनेको पूर्ण ‘प्रतिबद्धता’ बिना गरिने सम्बन्ध हो । यसमा ब्वाइफ्रेन्ड/गर्लफ्रेन्डको लेबल लाग्दैन । स्ट्रिङ्स अट्याचमेन्ट हुँदैन । तर, पनि उनीहरू घुमफिर गर्छन् । कुराकानी गर्छन् । कहिलेकाहीँ शारीरिक सम्बन्ध राख्छन् । तर, दुवै पक्ष भावनात्मक रूपमा धेरै गहिरो जाँदैनन् ।

कतिपयले परिस्थितिलाई नै क्याजुअल डेटिङको अर्थमा समेत लिने गरेको बताए । यो अहिलेको समयको अलि जटिल तर चर्चित ट्रेन्ड हो । यसमा दुई जनाबीच राम्रो कनेक्सन हुन्छ । नियमित च्याट र डेट हुन्छ । तर, ‘हाम्रो सम्बन्ध के हो ?’ भनेर उनीहरूले कहिल्यै पनि स्पष्ट कुरा गर्दैनन् ।

कफी डेट

हाम्रो कुराकानीमा आएका धेरैले पहिलो भेट (भौतिक)का लागि कफी डेट गर्ने बताए । सुरक्षित दूरी पनि कायम हुने, धेरै खर्चिलो पनि नहुने अर्थात् म्युचुअल ग्राउन्ड हुने भएकाले कफी डेट राम्रो भएको उनीहरूले सुनाए ।

कतिपयले भने सम्बन्ध स्थापित भइसकेको लामो समयसम्म पनि यसलाई नै निरन्तरता दिने बताए । राम्ररी कुरा गर्न पाइने, छोटोदेखि लामो बसाइ गर्न सकिने, कफी शपको शान्त वातावरण र मधुर संगीतको आनन्द लिन पाइने जस्ता कुराहरू कफी डेटमा सहजता भएको उनीहरूले सुनाए । महँगा होटलमा डिनर अथवा लञ्चका लागि जान समस्या हुँदा पनि कफी डेट प्राथमिकतामा परेको उनीहरूको स्पष्टोक्ति छ ।

त्यस्तै कफी डेटका लागि साँझ नै कुर्नुपर्दछ भन्ने छैन । अफिसको ब्रेकमा, कलेज पछिको समयमा वा दिउँसोको फुर्सदमा पनि कफी डेट सेट गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । त्यसमा कतिपयले पैसा तिर्ने सन्दर्भमा एक जनाले मात्र नतिरेर ‘स्प्लिट द बिल’ पनि अभ्यास रहेको सुनाए । यो भनेको उठेको खर्च आधाआधा बेहोर्ने हो ।

केही भने कफी डेटसँगै, हाइकिङ, फिल्म हेर्ने, मल जाने, सपिङ जाने, कन्सर्टमा जाने पनि गरेको पाइयो ।

लङ डिस्टेन्स

सम्बन्धहरू एउटै ठाउँ, एउटै क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग मात्र हुन्छ भन्ने छैन । आजकल टाढाटाढा व्यक्तिहरू पनि सम्बन्धमा रहन्छन् । अनि कोही भने सम्बन्ध स्थापित भएपछि रोजगारी वा अध्ययनका सिलसिलामा टाढा रहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइदिन्छ ।

यस प्रकारका सम्बन्धलाई लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप भनिन्छ । यस्तोमा भिडियो कल अथवा सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने ‘डिजिटल डेटिङ’ले धेरै राहत दिएको छ । हाम्रो कुराकानीका लागि सम्पर्क आएका मध्ये केही जना लङ डिस्टेन्समा थिए ।

यदि नेपाल भित्र नै भए उनीहरूले वर्षमा केही पटक विशेष परिस्थितिमा एकअर्कासँग भेट्ने गरेको बताए । विदेशमा रहेकाले भने ‘अब आफू पनि विदेश जाने’ अथवा ‘कुर्ने’ बताए ।

यसरी अहिले नेपाली समाजमा डेटिङ कल्चर परम्परागत र आधुनिकताको संगममा उभिएको देखिन्छ । यसले एकातिर स्वतन्त्रता र छनोटको अवसर दिएको छ भने अर्कोतिर सम्बन्धमा अस्थिरता र केही चुनौतीहरू पनि पक्कै थपेको छ । तर जे भए पनि स्वस्थ संवाद र सम्मान नै जुनसुकै डेटिङको आधार हुनुपर्ने धेरैले बताउँछन् ।

सप्ताहान्त
नेपाली समाजमा देखिएका यी ४ ‘डेटिङ कल्चर’

नेपाली समाजमा देखिएका यी ४ ‘डेटिङ कल्चर’
ह्यामनेट : मौनतामा जमेको ‘शेक्सपियरको शोक’

ह्यामनेट : मौनतामा जमेको ‘शेक्सपियरको शोक’
कर्न आइल्याण्ड : पानीमाथि उम्रिएको माटो

कर्न आइल्याण्ड : पानीमाथि उम्रिएको माटो
कविता मरेको बेला कविताप्रेमीको गनगन

कविता मरेको बेला कविताप्रेमीको गनगन
स्वर्ण समयका सरगमहरू

स्वर्ण समयका सरगमहरू
रोमान्टिक भावनाको कुशल प्रस्तुति : ब्ल्याकहोलमा गीतहरू

रोमान्टिक भावनाको कुशल प्रस्तुति : ब्ल्याकहोलमा गीतहरू
मरुभूमिबीच फुलेको रङ्गीन शहर

मरुभूमिबीच फुलेको रङ्गीन शहर
सगरमाथाले खाएका म्यालोरी : शताब्दीपछि पुनः उत्खनन

सगरमाथाले खाएका म्यालोरी : शताब्दीपछि पुनः उत्खनन
‘सी इज बेटर द्‌यान मेन !’

‘सी इज बेटर द्‌यान मेन !’
भुइँमान्छे

भुइँमान्छे
व्यक्ति एक : आयाम अनेक

व्यक्ति एक : आयाम अनेक
माया मात्र माया

माया मात्र माया
कल्चर डेटिङ नेपाल
लेखक
सापेक्ष

सापेक्ष अनलाइनखबरमा कला, मनोरञ्जन विधामा कलम चलाउँछन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चुनवाङमा प्रचण्ड : सीता र प्रकाशसँगै बसेको कोठा पुग्दा भक्कानिए

चुनवाङमा प्रचण्ड : सीता र प्रकाशसँगै बसेको कोठा पुग्दा भक्कानिए
स्याङ्जा जिल्ला कारागारको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनालाई

स्याङ्जा जिल्ला कारागारको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनालाई
वेस्ट इन्डिजसँगको महत्वपूर्ण खेलअघि नेपालको अन्तिम तयारी (तस्वीरहरू)

वेस्ट इन्डिजसँगको महत्वपूर्ण खेलअघि नेपालको अन्तिम तयारी (तस्वीरहरू)
सुनसरीमा पेस्तोलसहित भारतीय नागरिक पक्राउ

सुनसरीमा पेस्तोलसहित भारतीय नागरिक पक्राउ
अस्पताल स्तरोन्नति दलका घोषणापत्रमै सीमित : नयाँ भवन निर्माण नसकिँदै बिरामी

अस्पताल स्तरोन्नति दलका घोषणापत्रमै सीमित : नयाँ भवन निर्माण नसकिँदै बिरामी
ह्यामनेट : मौनतामा जमेको ‘शेक्सपियरको शोक’

ह्यामनेट : मौनतामा जमेको ‘शेक्सपियरको शोक’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित