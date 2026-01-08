+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
१९ दिन बाँकी
Election Banner

उम्मेदवारहरू

३४०६
Candidates
प्रत्यक्ष ३४०६
सामानुपातिक १२७०
All Candidates

हट सिटहरु

६२
Hot Seat
All Hot Seats

पार्टीहरु

६८
Parties
All Parties

चुनाव क्षेत्रहरु

१६५
Constituencies
View All
Comments
Shares

कर्न आइल्याण्ड : पानीमाथि उम्रिएको माटो

प्रकृतिले जे दिन्छ, एकदिन उसैले त्यो सबै फिर्ता लिएर जान्छ । ‘जमिन मेरो’ भन्दै लड्ने मान्छेको अहंकार व्यर्थ छ ।

0Comments
Shares
ऋतेश ऋतेश
२०८२ फागुन २ गते १०:२२

केही समयअघिइस्टोनियाली-जर्जियाली वार-फिल्म ‘ट्यांगरिन्स’ हेरेको थिएँ, जुन जर्जिया र अबखाजियाबीच भएको द्वन्द्वमा केन्द्रित छ । ‘ट्यांगरिन्स’ले युद्धलाई प्रत्यक्ष रूपमा नदेखाएर पनि सानो क्यानभास, थोरै पात्र र कम समयमा लडाइँका अनेक आयामलाई छोएको छ । उक्त फिल्मले युद्धको विषम समयमा मानवताको खोजी गर्छ । सोही युद्धमा आधारित भएर बनेको अर्को एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो- ‘कर्न आइल्याण्ड’, जसले फिल्मभरि लडाइँ देखाउँदैन, तर त्यसको भयावह तरङ्गलाई भने महसुस गराउँछ ।

‘कर्न आइल्याण्ड’ बुझ्नका निमित्त १९९२-१९९३ को जर्जिया-अबखाजिया युद्ध बुझ्न एकदमै जरूरी छ ।

सन् १९९२ अगस्टमा सुरू भएको जर्जियाली सरकार र अबखाजिया समूहबीचको युद्ध सन् १९९३ सेप्टेम्बरमा समाप्त भएको थियो । यसमा रूसको पनि सहभागिता थियो । सोभियत संघको समयमा अबखाजिया जर्जियाको एक स्वायत्त गणराज्य थियो ।

अबखाजियामा जर्जियनहरूको बाहुल्य थियो भने अबखाजियालीहरू अल्पसंख्यक थिए । जब सोभियत संघ विघटन भयो, अल्पसंख्यक अबखाजियालीहरूले आफ्नो छुट्टै पहिचान खोज्न थाले । उनीहरू जर्जियाको नियन्त्रणमा नबसी स्वतन्त्र हुन चाहन्थे । तर, जर्जिया भने राष्ट्रिय एकता चाहन्थ्यो । त्यहींबाट दुई पक्षबीच युद्धको आगो सल्कियो ।

त्यस युद्धमा जर्जियाली पक्षका १० देखि १५ हजार सैनिकको मृत्यु भएको थियो भने अबखाजियाली पक्षका ३ हजारदेखि ४ हजार लडाकुहरू मारिएका थिए । करिब ४ हजारदेखि ८ हजार आम-नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए । युद्धपश्चात् जर्जियनहरूलाई अबखाजियाबाट विस्थापित गरियो, लगभग २ लाख ५० हजार जर्जियनहरू शरणार्थी बन्न पुगे । यसरी कैयौं निर्दोष मान्छेहरू मारिए, लाखौं शरणार्थी बन्न बाध्य भए । अबखाजियाले आफूलाई स्वतन्त्र घोषणा गर्‍यो, तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने अबखाजियालाई आजसम्म पनि स्वतन्त्र देशका रूपमा मान्यता दिएको छैन । यो विवाद अझै समाधान भएको छैन । जर्जियाले अबखाजियालाई आफ्नो क्षेत्र मान्छ, तर अबखाजिया आफूलाई स्वतन्त्र मान्छन् ।

उक्त टापु मानव जीवन र राष्ट्रियताको प्रतीक बनेको छ । युद्धले मान्छेको घर र जमिन खोस्न सक्छ, तर उसको सीप र बाँच्ने इच्छाशक्ति कहिल्यै खोस्न सक्दैन ।

युद्धविराम भएता पनि दुई पक्षबीच अझैपनि शान्ति स्थापित हुन सकेको छैन । तनाव अझैं कायमै छ । ‘कर्न आइल्याण्ड’ले त्यही घाउलाई एउटा वृद्ध किसानको आँखाबाट देखाएको छ ।

‘इंगुरी नदी’ले जर्जियाली क्षेत्र र स्वघोषित स्वतन्त्र अबखाजियालाई भौगोलिक रूपमा छुट्याएको छ, जुन केवल पानीको बहाव मात्र नभएर एउटा सिमाना पनि हो । यस्तो प्रकृतिक सिमाना, जसका दुवै किनारमा एक-अर्कालाई निगरानी गर्न र सुरक्षाका लागि सेना राख्न अग्ला टावर र बंकरहरू छन् । त्यही इंगुरी नदीको बीचमा एउटा टापु छ, जसमा ती दुवै देशको अधिकार छैन । पानीको बहाव परिवर्तन भएर अथवा पानीको सतह घटेर बनेको उक्त सानो टापुमा फिल्म ‘कर्न आइल्याण्ड’ले आफ्नो कथा कोरेको छ ।

वसन्त ऋतुको समयमा हिमालको हिउँ पग्लेर नदीको तेज बहावले पहाडबाट माटो बगाएर ल्याउँदै, थुपार्दै उक्त अस्थायी टापु बनाएको थियो । यही टापुमा एक वृद्ध किसान र उनकी नातिनी जान्छन् । त्यहाँ झुपडी बनाउँछन् र मकै खेती गर्छन् । वर्षायाम लाग्नुअगाबै, नदीले उक्त टापु फेरि निल्नुअघि नै उनीहरू त्यहाँबाट मकै भित्र्याउन चाहन्छन् ।

यसरी पानीले छाडेको जामिन अथवा उमारेको माटोमा गरिने खेतीलाई नेपालको जनबोलीमा बगर खेती भनिने गर्छ । यस्तो प्रकारको जमिन कहिल्यै स्थायी हुँदैन । यो प्रकृतिको एउटा यस्तो चक्रीय उपहार जस्तै हो, जुन वर्षा याममा खोलाको गर्भमा हराउँछ र हिउँदमा पुन: माटो थुप्रिंदै त्यस्तै टापु वा बगर बन्ने गर्छ । नेपालमा पनि विशेषगरी तराई तथा भित्री मधेशमा यस्तो ठाउँमा गरिने बगर खेती निकै लोकप्रिय र जीविकोपार्जनको मुख्य आधार बन्दै आइरहेको छ ।

यस्ता बगर तथा टापु मुख्यतया विपन्न, भूमिहीन र सुकुम्बासी परिवारहरूका लागि वरदान सावित हुने गर्छ । नेपालको तराई क्षेत्रका नदीहरू जस्तै: कोशी, गण्डकी, कर्णाली, राप्ती र कञ्चनपुरको महाकाली क्षेत्रका बगरहरूमा यो चलन व्यापक छ । यस्ता खेती पूर्णतया मौसममा आधारित हुन्छन् ।

नदीले खोसेको जमिनबाटै पुनः जीवन खोज्ने यो प्रक्रिया प्राकृतिक चक्रसँगको सुन्दर सामीप्यता पनि हो ।

‘कर्न आइल्याण्ड’ एउटा यस्तो फिल्म हो, जसले शब्दभन्दा बढी दृश्य र मौनतामार्फत कथा कहन्छ । जर्जियाली निर्देशक ‘जर्ज ओभाश्विली’को यो फिल्मले २०१४ मा आयोजित ‘४९औँ कार्लोभी भ्यारी अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव’मा ‘क्रिस्टल ग्लोब पुरस्कार’ साथै ‘एक्युमेनिकल जुरीको पुरस्कार’ जित्न सफल भएको थियो ।

‘कर्न आइल्याण्ड’ ८७औँ एकेडेमी अवार्ड्समा सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषाको विधामा सर्टलिस्टमा समेत पर्न सफल भएको थियो ।

फिल्मभरि कतै कुनै लडाइँ देखाइँदैन, तर नदीको दुवै किनारमा दुई शत्रु देशका सेनाहरू तैनाथ छन् । उनीहरूको उपस्थिति फिल्मभर पृष्ठभूमिका रूपमा रहिरहन्छ । वृद्ध किसान र उनकी नातिनी खेती गरिरहँदा छेउबाट बन्दुकधारी सैनिकका डुङ्गाहरू ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् । उनीहरू ‘नो म्यान ल्याण्ड’मा छन्, त्यसैले त्यहाँ जुनसुकै बेला पनि गोली चल्न सक्छ । एकातिर नदीले आकार दिएको माटोको सानो चोक्टालाई फेरि पानीले नै आफूसँग लिएर जाने डर छ, अर्कोतिर किनारमा बसेका दुई पक्षका सैनिकहरूको बन्दुकको छायामा रहनुपर्ने बाध्यता छ । यी दुई जोखिमका बीचमा एउटा सानो परिवार (हजुरबुबा र नातिनी) ले फिल्ममा जीवन खोज्ने प्रयास गर्छ ।

एउटा घाइते जर्जियाली सैनिक भाग्दै उक्त टापुमा लुक्न आउँछ, वृद्धले उसलाई शरण दिन्छन् । उनले घाइते सैनिकलाई शत्रु अथवा मित्रको रूपमा हेर्दैनन् । उनले केवल उसलाई घाइते मान्छेका रूपमा हेर्छन्, जुन फिल्मको अर्को बलियो मानवीय पक्ष पनि हो । उक्त दृश्यले बुझाएको छ– युद्ध सिमानामा बस्ने सैनिक र शासकहरूका लागि मात्र हुन्छन्, जमिनसँग जोडिएका किसानका लागि मानवता नै सबैभन्दा ठूलो धर्म हुन्छ । ‘कर्न आइल्याण्ड’ले हाम्रोअघि एउटा गम्भीर प्रश्न तेर्स्याएको छ, ‘प्रकृतिले हामीलाई सबैथोक बराबरी दिएको छ, तर त्यसमा हामीले किन सिमाना कोरिरहेका छौँ ?’

फिल्ममा बोलिने संवादहरू औँलामा गन्न सकिन्छ । गहिरो दु:ख र कठोर परिश्रमका लागि शब्दको कुनै आवश्यकता पर्दैन भन्ने निर्देशकले देखाएका छन् । तर, नदीको बहाव, बालुवाका कण, मकैका पातहरू र पात्रहरूको मनोदशालाई हामी प्रष्टसँग सुन्न र पढ्न सक्छौँ । वृद्ध किसानको मौनता र आँखामा देखिएको दृढताले एउटा अनुभवी किसानको संघर्ष देखाएको छ, जसले जतिसुकै ठूलो संकट आए पनि हार मान्दैनन् । फिल्ममा उनकी नातिनीलाई सानी नानीबाट युवती बन्दै गरेको देखाइएको छ ।

यसरी उनले युद्धको छायामा हुर्किनुपर्ने एउटा निर्दोष पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरेकी छिन् । उनी बाल्यकालबाट नारीत्वतर्फ प्रवेश गर्दै गरेको अवस्था र मकै हुर्किने चक्र समानान्तर रूपमा चल्दै जान्छ । उनको र उक्त घाइते सैनिकबीचको छोटो भेटले फिल्ममा मानवीय संवेदना अझै थपेको छ ।

ती वृद्ध किसानका लागि उक्त टापु केवल उब्जनी गर्ने ठाउँ मात्र नभएर त्यो उनको स्वतन्त्रताको जमिन पनि हो । उक्त टापु मानव जीवन र राष्ट्रियताको प्रतीक बनेको छ । युद्धले मान्छेको घर र जमिन खोस्न सक्छ, तर उसको सीप र बाँच्ने इच्छाशक्ति कहिल्यै खोस्न सक्दैन ।

वृद्धले कसैको पनि नभएको अथवा अधिकार नलाग्ने जमिनमा पसिना बगाएर आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्न खोजेका छन् । हतियार बोकेका सैनिकहरूका बीचमा निहत्था भएर कोदालो चलाउनु आफैँमा पनि एउटा मौन विद्रोह हो । उनले जमिनका लागि जीवन समाप्त गरिरहेकाहरूलाई सन्देश दिइरहेका छन्– म यही जमिनमा पुन: जीवन उमार्ने सामर्थ राख्छु । जसरी नदीले बालुवा-माटो थुपारेर बनाएको टापु फेरि आफैँले बगाउँछ, त्यसरी नै मान्छेको जीवन र उसले बनाएका साम्राज्यहरू पनि क्षणभंगुर हुन्छन् ।

‘कर्न आइल्याण्ड’को कथा ‘नो म्यान ल्याण्ड’मा हुनुले पनि बुझाउँछ, माटो वास्तवमा कसैको पनि हुँदैनन्, तर मूर्ख मान्छेहरूले भने त्यसलाई आफ्नो बनाउन रगत बगाउँछन् ।

बगर खेती गर्ने अधिकांश मान्छेहरू आर्थिक रूपमा निकै विपन्न हुन्छन् । उनीहरूसँग खेती गर्ने आफ्नो जमिन हुँदैन । फिल्ममा देखाइएझैँ, यदि त्यो सिजनमा मकै फलाउन सके, उनीहरूले वर्षभरि खान पाउँछन् । ‘बन्दुकको डरभन्दा भोकको डर कैयौँ गुणा ठूलो हुन्छ’, फिल्मले सिकाउने यो अर्को महत्वपूर्ण पाठ हो ।

फिल्ममा वृद्धले आफ्नी नातिनीलाई खेती गर्न सिकाउँछन्, त्यो एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि हो । मकैको बोटले ‍आशा र सभ्यतालाई बुझाएको छ, त्यो एक प्रकारले फिल्ममा जीवन भएर ठडिएको छ, जुन केवल कडा परिश्रमले मात्र सम्भव छ । वृद्धले एक-एक गेडा मकै रोप्नु भनेको युद्धको छायामा पनि सिर्जनाको प्रयास गर्नु हो । इंगुरी नदी समय र नियति भएर फिल्ममा बगेको छ, जसले जीवन र मृत्यु दुवै दिएको छ । त्यसले कसैलाई पक्षपात गरेको छैन । उक्त नदीले दुई देशलाई मात्र छुट्याएको छैन, त्यसले हामी मान्छेका इच्छा र प्रकृतिको शक्तिबीचको सीमालाई पनि कोरेको छ ।

फिल्म खिच्नका लागि भनेर निर्देशकले नदीमा एउटा उपयुक्त टापु खोजेका थिए, तर त्यहाँ सुरक्षा र मौसमको जोखिम थियो । त्यसैले जर्जियाको एउटा ठूलो कृत्रिम तालमा इन्जिनियरहरू लगाएर नक्कली टापु निर्माण गरिएको थियो । टनका टन माटो र बालुवा ओसारेर त्यो टापु बनाइएको थियो । मकै रोपेको देखि हुर्केको र पाकेको दृश्य खिच्न फिल्म-टोलीले महिनाौँसम्म प्रतीक्षा गर्नुपरेको थियो ।

‘कर्न आइल्याण्ड’ले हामी दर्शकहरूको धैर्यताको परीक्षा लिन्छ । मान्छेले जमिनको टुक्राका लागि गर्ने युद्ध व्यर्थ छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ ।

अन्त्यमा जब भीषण बाढी आउँछ र टापु बिस्तारै डुब्न थाल्छ, वृद्धले मकैका घोगाहरू जोगाउन गरेको संघर्ष देख्दा मन रून्छ । प्रकृतिले जे दिन्छ, त्यसले एकदिन सबै फिर्ता लिएर जान्छ पनि तर, त्यो चक्रमा एउटा मान्छेले देखाएको धैर्यता र साहस नै ‘कर्न आइल्याण्ड’को वास्तविक कथा हो ।

‘कर्न आइल्याण्ड’ का दृश्य-कविताजस्तै लाग्छ । फिल्मले मान्छे र प्रकृतिको सम्बन्धलाई अत्यन्तै मर्मस्पर्शी ढंगले प्रस्तुत गरेको छ ।

अन्त्यमा जब सबै कुरा नदीले बगाउँछ, तब महसुस हुन्छ, मान्छेको अहंकार प्रकृतिको अगाडि कति सानो छ भनेर । निर्देशकले युद्धको निरर्थकतालाई बढो कलात्मक ढंगले देखाएका छन्, उनका अनुसार अन्त्यमा टापु डुबेको दृश्य खिच्न उनलाई निकै गाह्रो भएको थियो ।

‘कर्न आइल्याण्ड’ हेर्दा हाम्रो नेपालका सप्तकोशी, महाकालीका बगरमा रातभरि टहरो बनाएर बस्ने किसानहरूको याद आउँछ, उनीहरूलाई यस्तो टापुमा बस्नुपर्ने-बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ, जहाँ सधैँ जंगली जनावर र बाढीको त्रास छ ।

सप्ताहान्त
नेपाली समाजमा देखिएका यी ४ ‘डेटिङ कल्चर’

नेपाली समाजमा देखिएका यी ४ ‘डेटिङ कल्चर’
ह्यामनेट : मौनतामा जमेको ‘शेक्सपियरको शोक’

ह्यामनेट : मौनतामा जमेको ‘शेक्सपियरको शोक’
कर्न आइल्याण्ड : पानीमाथि उम्रिएको माटो

कर्न आइल्याण्ड : पानीमाथि उम्रिएको माटो
कविता मरेको बेला कविताप्रेमीको गनगन

कविता मरेको बेला कविताप्रेमीको गनगन
स्वर्ण समयका सरगमहरू

स्वर्ण समयका सरगमहरू
रोमान्टिक भावनाको कुशल प्रस्तुति : ब्ल्याकहोलमा गीतहरू

रोमान्टिक भावनाको कुशल प्रस्तुति : ब्ल्याकहोलमा गीतहरू
मरुभूमिबीच फुलेको रङ्गीन शहर

मरुभूमिबीच फुलेको रङ्गीन शहर
सगरमाथाले खाएका म्यालोरी : शताब्दीपछि पुनः उत्खनन

सगरमाथाले खाएका म्यालोरी : शताब्दीपछि पुनः उत्खनन
‘सी इज बेटर द्‌यान मेन !’

‘सी इज बेटर द्‌यान मेन !’
भुइँमान्छे

भुइँमान्छे
व्यक्ति एक : आयाम अनेक

व्यक्ति एक : आयाम अनेक
माया मात्र माया

माया मात्र माया
कर्न आइल्याण्ड किसान जमिन
लेखक
ऋतेश

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

आयरल्यान्डले बनायो टी-२० विश्वकप २०२६ को उच्च योगफल

आयरल्यान्डले बनायो टी-२० विश्वकप २०२६ को उच्च योगफल
नेपाली समाजमा देखिएका यी ४ ‘डेटिङ कल्चर’

नेपाली समाजमा देखिएका यी ४ ‘डेटिङ कल्चर’
चुनवाङमा प्रचण्ड : सीता र प्रकाशसँगै बसेको कोठा पुग्दा भक्कानिए

चुनवाङमा प्रचण्ड : सीता र प्रकाशसँगै बसेको कोठा पुग्दा भक्कानिए
स्याङ्जा जिल्ला कारागारको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनालाई

स्याङ्जा जिल्ला कारागारको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनालाई
वेस्ट इन्डिजसँगको महत्वपूर्ण खेलअघि नेपालको अन्तिम तयारी (तस्वीरहरू)

वेस्ट इन्डिजसँगको महत्वपूर्ण खेलअघि नेपालको अन्तिम तयारी (तस्वीरहरू)
सुनसरीमा पेस्तोलसहित भारतीय नागरिक पक्राउ

सुनसरीमा पेस्तोलसहित भारतीय नागरिक पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित