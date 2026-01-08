विश्वकै सबैभन्दा ठूलो युद्धपोत मध्यपूर्वमा तैनाथ गर्न ट्रम्पको आदेश

२ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संसारकै सबैभन्दा ठूलो युद्धपोतलाई मध्यपूर्व क्षेत्रमा तैनाथ गर्न आदशे दिएका छन् ।
संसारकै सबैभन्दा ठूलो भनिएको युद्धपोत ‘यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड’ लाई मध्यपूर्व क्षेत्रमा तैनाथ गर्न आदशे दिएको उनले शुक्रबार पुष्टि गरेका छन् ।
‘विमानवाहक पोत चाँडै मध्यपूवका लागि रवाना हुनेछ । यदि, इरानका साथ सम्झौता भएन भने यूएसएस गेराल्ड आर फोर्डको आवश्यकता पर्नेछ,’ ट्रम्पलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।
बीबीसी फारसी सेवाका अनुसार त्यसअघि एसोसिएटेड प्रेसले संसारकै सबैभन्दा ठूलो विमानवाहक पोतलाई क्यारेबियन सागरबाट मध्यपूर्वतर्फ जान आदेश दिइएको समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
ट्रम्पले इरानमा सत्ता परिवर्तनलाई लिएर पनि बयान दिएका छन् । एक पत्रकारको जिज्ञासामा उनले भने, ‘सत्ता परिवर्तन सबैभन्दा राम्रो कुरा हुने छ, जो हुन सक्छ ।’
ट्रम्पको आदेशपछि अमेरिकी नौसेनाको सबैभन्दा आधुनिक विमानवाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत र उसको टास्क फोर्समा सामेल हुने छ ।
अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत गत महिनाको अन्त्यतिर मध्यपूर्व पुगेको थियो । बीबीसीका अनुसार ‘जेराल्ड आर फोर्ड’ एक परमाणु ‘रिएक्टर’ हो । यो एफए–१८ सुपर हर्नेट लडाकू विमान र ए–२ हकआई विमानसहित ७५ भन्दा बढी लडाकू विमानहरू लैजान सक्छ ।
परमाणु ‘रिएक्टर’ भनेको एक विशेष प्रकारको यन्त्र हो । जसले परमाणु विखण्डन प्रक्रियालाई नियन्त्रित रूपमा चलाएर ठूलो मात्रामा ऊर्जा उत्पादन गर्छ । यो ऊर्जालाई प्रयोग गरेर बिजुली बनाइन्छ ।
