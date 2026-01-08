+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अन्ततः ट्रम्प र पेट्रोबीच ह्वाइट हाउसमा वार्ता 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २१ गते १२:२०

२१ माघ, काठमाडौं । महिनौंदेखिको सार्वजनिक वाकयुद्ध र सैन्य मुठभेडको चेतावनीपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र कोलम्बियाली राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोबीच ह्वाइट हाउसमा सौहार्दपूर्ण वार्ता भएको छ।

दुई घण्टा लामो यस भेटले दुई देशबीचको तनाव कम गर्दै सहकार्यको नयाँ सङ्केत दिएको छ । ट्रम्पले पेट्रोलाई ‘टेरिफिक’ व्यक्तिको संज्ञा दिएका छन्।

वार्ताअघि नै पेट्रोले अमेरिकाबाट हुने डिपोर्टेसन उडानहरू स्वीकार गर्ने र एक प्रमुख लागुऔषध तस्करलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्ने निर्णय गरेर मित्रताको हात बढाएका थिए ।

ट्रम्पले पेट्रोलाई आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘द आर्ट अफ द डिल’ र एउटा ‘रातो टोपी’ उपहार दिएका छन् ।  पेट्रोले ठट्टा गर्दै यसलाई ‘मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन’सम्झौताको आधार बन्न सक्ने बताए।

गुस्ताभो पेट्रो डोनाल्ड ट्रम्प
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मोबाइल लतको दुखान्त : भारतमा ३ दिदी-बहिनीले नवौं तलाबाट हामफालेर ज्यान गुमाए

मोबाइल लतको दुखान्त : भारतमा ३ दिदी-बहिनीले नवौं तलाबाट हामफालेर ज्यान गुमाए
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ताको जिम्मेवारी डीआईजी भट्टलाई

सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ताको जिम्मेवारी डीआईजी भट्टलाई
बच्चालाई मोबाइल दिनुअघि अभिभावकले निर्धारण गर्नुपर्ने यी ५ नियम

बच्चालाई मोबाइल दिनुअघि अभिभावकले निर्धारण गर्नुपर्ने यी ५ नियम
अर्घाखाँचीका २५ वटा मतदानस्थल अतिसंवेदनशील

अर्घाखाँचीका २५ वटा मतदानस्थल अतिसंवेदनशील
महोत्तरी- ३ : ‘महन्थको गढ’मा हरिनारायणको विद्रोह, कांग्रेस-एमालेलाई ‘घण्टी’को डर

महोत्तरी- ३ : ‘महन्थको गढ’मा हरिनारायणको विद्रोह, कांग्रेस-एमालेलाई ‘घण्टी’को डर
कसरी हुन्छ क्यान्सर ? रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने १० उपाय

कसरी हुन्छ क्यान्सर ? रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने १० उपाय

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित