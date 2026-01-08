अन्ततः ट्रम्प र पेट्रोबीच ह्वाइट हाउसमा वार्ता 

२१ माघ, काठमाडौं । महिनौंदेखिको सार्वजनिक वाकयुद्ध र सैन्य मुठभेडको चेतावनीपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र कोलम्बियाली राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोबीच ह्वाइट हाउसमा सौहार्दपूर्ण वार्ता भएको छ।
दुई घण्टा लामो यस भेटले दुई देशबीचको तनाव कम गर्दै सहकार्यको नयाँ सङ्केत दिएको छ । ट्रम्पले पेट्रोलाई ‘टेरिफिक’ व्यक्तिको संज्ञा दिएका छन्।
वार्ताअघि नै पेट्रोले अमेरिकाबाट हुने डिपोर्टेसन उडानहरू स्वीकार गर्ने र एक प्रमुख लागुऔषध तस्करलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्ने निर्णय गरेर मित्रताको हात बढाएका थिए ।
ट्रम्पले पेट्रोलाई आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘द आर्ट अफ द डिल’ र एउटा ‘रातो टोपी’ उपहार दिएका छन् । पेट्रोले ठट्टा गर्दै यसलाई ‘मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन’सम्झौताको आधार बन्न सक्ने बताए।
