मोबाइल लतको दुखान्त : भारतमा ३ दिदी-बहिनीले नवौं तलाबाट हामफालेर ज्यान गुमाए

२१ माघ, काठमाडौं । मोबाइल गेमको लत कति खतरनाक हुन्छ भन्ने उदाहरण भारत उत्तर प्रदेशको गाजियाबादमा मंगलबार राति भएको एक घटनाले देखाएको छ । लामो समयदेखि मोबाइल गेमको लतमा फसेका एकै परिवारका तीन दिदी–बहिनीले घरको बालकोनीबाट हाम फालेका छन् र उनीहरुको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ ।
टीला मोड थाना क्षेत्रअन्तर्गत भारत सिटी सोसाइटीको बी–१ टावरको फ्ल्याट नम्बर ९०७ मा बस्ने १६ वर्षीया निशिका, १४ वर्षीया प्राची र १२ वर्षीया पाखीले नवौं तलाबाट हामफालेको र उनीहरुको घटनास्थलमै ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यो घटना मंगलबार राति करिब २ बजेतिरको हो । यो घटनापछि सोसाइटी र आसपासको क्षेत्र शोकमा छ ।
अनलाइन गेमको लत र पारिवारिक तनाव
प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा तीनै जना बहिनीहरू मोबाइल गेममा अत्यधिक लतमा परेको तथ्य बाहिर आएको छ । परिवारका सदस्यका अनुसार उनीहरू अनलाइन टास्क–बेस्ड ‘कोरियन लभर गेम’ खेल्ने गर्दथे । कोरोना महामारीको समयदेखि उनीहरुले अत्यधिक मोबाइल प्रयोग गर्दथे । तीनै जना बहिनीहरू नुहाउने, खाना खाने, विद्यालय जाने, सुत्ने जस्ता दैनिक कामसमेत सँगै गर्ने गर्थे ।
अभिभावकहरू उनीहरूको यो बानीप्रति चिन्तित थिए । कहिलेकाहीँ सम्झाउने र गाली पनि गर्थे । मोबाइल गेमको लत र पारिवारिक दबाबको तनावले उनीहरूलाई घरबाट हामफाल्ने स्थितिमा पुर्याएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
सुसाइड नोट भेटियो
घटनास्थलबाट प्रहरीले एक सुसाइड नोटसमेत फेला पारेको छ । त्यसले पनि उनीहरुमा मोबाइल गेमको लत रहेको पुष्टि हुन्छ ।
भारतीय सञ्चार माध्यम द भास्करका अनुसार सुसाइड नोटमा लेखिएको छ– ‘मम्मी–पापा, सरी । जुन गेम तपाईंहरू हामीलाई छोडाउन चाहनु हुन्थ्यो, अब तपाईंहरूलाई थाहा हुनेछ, हामीले त्यो गेमलाई कति माया गर्थ्यौं ।’
यो नोटले तीनै जना बहिनीको मानसिक अवस्था र उनीहरू भित्रको द्वन्द्व झल्काउने प्रहरीको भनाइ छ ।
यद्यपि, प्रहरीले यसलाई मात्र आधार मानेर निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने भन्दै सबै पक्षबाट गहिरो अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
घटनाको जानकारी पाउनेबित्तिकै प्रहरी टोली राति नै घटनास्थलमा पुगेको थियो । तीनै जना बहिनीका शव पोस्टमार्टमका लागि अस्पताल पठाइएको छ । परिवारका सदस्यहरू गहिरो शोकमा छन् भने सोसाइटीका बासिन्दा पनि यो घटनाले मानसिक रूपमा प्रभावित भएका छन् ।
यो घटनाले नाबालिगमा बढ्दो मोबाइल र अनलाइन गेमको लत, अभिभावक–सन्तानबीचको संवाद र बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यजस्ता गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । प्रविधि, निगरानी र संवेदनशील अभिभावकत्वबीच सन्तुलन कति आवश्यक छ भन्ने बहसलाई यो घटनाले फेरि एकपटक सतहमा ल्याइदिएको छ ।
