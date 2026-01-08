+
English edition
ट्रम्प र सी बीच टेलिफोन वार्ता : व्यापार र ऊर्जा क्षेत्रमा सम्झौताको संकेत

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २२ गते १२:४१

२२ माघ , काठमाडौ । बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच लामो र विस्तृत टेलिफोन वार्ता भएको छ, जसलाई ट्रम्पले सकारात्मक मानेका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पका अनुसार चीनले यस सिजनमा २० मिलियन टन र अर्को सिजनमा २५ मिलियन टन सोयाबिन  खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो सम्झौता अमेरिकी किसानहरूका लागि ठूलो राहत मानिएको छ।

चीनले अमेरिकाबाट तेल र ग्यासको खरिद बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। यसले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा नयाँ फेरबदल ल्याउन सक्ने देखिएको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले ताइवानको विषयलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील भन्दै अमेरिकालाई हतियार बिक्रीमा सावधानी अपनाउन भनेका  छन्। चीनले ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न अंग मान्दै आएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी अप्रिल २०२६ मा चीन भ्रमण गर्ने र राष्ट्रपति सीसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता गर्ने योजना पुन: पुष्टि गरेका  छन् ।

डोनाल्ड ट्रम्प सी जिनपिङ
