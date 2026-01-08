मधेशमा शृंखलाबद्ध हत्या

२१ माघ, जनकपुरधाम । १६ माघ दिउँसो ३ बजे सिरहा नगरपालिका–१ का ४५ वर्षीय प्रेमनाथ यादवमाथि गोली प्रहार भयो । गोली प्रहारबाट उनको घटनास्थलमै मृत्यु भयो ।
सिरहा नगरपालिका–७ स्थित मैनाबत्ती खोला किनार छेउमा रहेको आफ्नै खेतमा ट्याक्टरले खेत जोतिरहेका बेला उनीमाथि गोली प्रहार भएको थियो । सिरहाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रमेशबहादुर पालका अनुसार यादवमाथि दुई राउन्ड गोली प्रहार गरिएको थियो । एक गोली छातीमा र अर्को पिठ्युँमा लागेको थियो ।
घटनामा संलग्न कसैलाई पनि हालसम्म पक्राउ गर्न नसकिएको र गोली प्रहारको कारण तथा अभियुक्तको पहिचान खुल्न नसकेको डीएसपी पालले जानकारी दिए ।
यो घटनापछि स्थानीय त्रसित छन् । ‘घटना भएको करिब डेढ घण्टापछि मात्र हामीलाई जानकारी आयो । खेतबाट करिब १०० मिटर टाढा काम गरिरहेका स्थानीयले समेत यसबारे केही बोल्न मानेका छैनन् । डराएका हुन् वा अन्य कारण के हो, स्पष्ट छैन,’ प्रवक्ता पालले भने, ‘यसले अनुसन्धानमा केही कठिनाइ भएको छ । तर दोषी पहिचानका लागि प्रयास जारी छ ।’
यो घटनाले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई असर पार्ने हो कि भन्ने भयसमेत सिर्जना भएको छ । तर, प्रवक्ता पाल भने मृतक कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्ति नभएकोले यो घटनाले चुनावमा भय–त्रासको वातावरण सिर्जना नगर्ने तर्क गर्छन् ।
यो घटना हुनुभन्दा केही घण्टाअघि मात्र महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–१ रामनगरकी ७३ वर्षीया रासोदेवी यादवको शव घर नजिकैको उखुबारीमा फेला परेको थियो । निर्वस्त्र अवस्थामा मृत फेला परेकी उनी माघ १४ गते राति घरमै सुतिरहेको अवस्थामा बेपत्ता भएकी थिइन् । परिवार र स्थानीयले खोजतलास गर्ने क्रममा घर अगाडिकै उखुबारीमा उनको शव फेला परेको थियो ।
शव र घटनास्थलको अवस्था शंकास्पद देखिए पनि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नआएसम्म केही भन्न नसकिने महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र भट्टले बताए । ‘घटनास्थलबाट कुनै ठोस प्रमाण फेला परेको छैन । बिहान मर्निङ वाकमा निस्किने गर्नुहुन्थ्यो भन्ने परिवारबाट जानकारी पाएका छौं । पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि मात्र थप कुरा खुल्नेछ,’ उनले भने ।
यस्तै, माघ १४ गते मध्यराति करिब २ बजेतिर बाराको परवानीपुर गाउँपालिका–१ रहरियाडिहमा जगरुक मण्डलको घरमा एक समूह प्रवेश गरी अन्धाधुन्ध हतियार प्रहार गर्यो । उक्त घटनामा आमा र छोराको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने बुबासहित तीन जना घाइते भएका थिए ।
घटनामा जगरुक मण्डलकी श्रीमती ४६ वर्षीया सुमित्रा देवी र ३१ वर्षीय छोरा रामईश्वर मण्डलको विभत्स हत्या भएको थियो । हतियार प्रहारबाट जगरुक मण्डल, उनकी २१ वर्षीया छोरी रिना कुमारी र २३ वर्षीया बुहारी मनिता घाइते भएका थिए । बुहारी मनितालाई भने सामान्य चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनापछि प्रहरीले मनितासहित दुई जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ । मनिता रामईश्वरकी श्रीमती हुन् । उनीसँगै बाराको प्रसौनी गाउँपालिका–७ का २७ वर्षीय धर्मेन्द्र महतो धानुकलाई पनि पक्राउ गरिएको छ । धानुकलाई बारा जिल्लाको विश्रामपुर गाउँपालिका–४ मुसहरवाबाट भारत जाँदै गर्दा नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा मनिता र धर्मेन्द्रबीचको विवाहेत्तर सम्बन्धका कारण घटना घटेको खुलेको छ । ‘घटनामा अहिलेसम्म मनिता र रामईश्वरको संलग्नता रहेको खुलेको छ । अनुसन्धानमा अहिलेसम्म यी दुई बाहेक अन्यको संलग्नता देखिएको छैन । थप अनुसन्धान हुँदैछ,’ बाराका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नरेन्द्र कुँवरले भने ।
मनिता र रामईश्वर पति–पत्नी भए पनि उनीहरूबीच सम्बन्ध राम्रो नभएको र विगतमा पटक–पटक विवाद हुँदै आएको प्रहरीको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारका लागि यूएईमा रहेका धर्मेन्द्र माघ ११ गते मात्र नेपाल फर्किएर घटना घटाएको खुलेको छ ।
पक्राउ परेकाविरुद्ध कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा बारा जिल्ला अदालतबाट म्याद अनुमति लिई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
चुनाव पिरियड चलिरहेको बेला ४८ घन्टा भित्र श्रृंखलाबद्ध रूपमा भएका यी तीन घटना गम्भीर अपराधका घटनाले मधेशमा भय–त्रासको वातावरण बनिरहेको छ । यद्यपि, यी घटना पारिवारिक र व्यक्तिगत रिसइवीको कारण भएकाले राजनीति र चुनावसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने भनाइ मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी कमल थापाको छ ।
‘यी घटनाहरू राजनीतिक होइनन् । घटनाको प्रकृति छुट्टै खालका छन् । राजनीतिसँग रिलेटेड भएको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो,’ उनले भने ।
मधेशमा ६ महिनामा ५६ जनाको हत्या
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मधेश प्रदेशमा ५६ वटा हत्याका घटना भएका छन् ।
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जनकपुरले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेशका ८ जिल्लामा ५६ जनाको हत्या भएको हो । मृतकहरूमध्ये २६ जना पुरुष र १८ जना महिला छन् । यस्तै, ९ जना बालक र ३ जना बालिका रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
जिल्लागत तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी हत्या सप्तरी जिल्लामा भएको छ । सप्तरीमा १३ जनाको हत्या भएकोमा ५ जना पुरुष, ६ जना महिला तथा एक–एक जना बालक र बालिका छन् ।
त्यसैगरी, सो अवधिमा धनुषा र सिरहामा ९–९ जनाको हत्या भएको छ । धनुषामा ४ जना महिला, २ जना पुरुष, २ जना बालक र १ जना बालिका छन् । सिरहामा ४ जना पुरुष, ३ जना महिला तथा एक–एक जना बालक र बालिका रहेका छन् ।
रौतहटमा ८ जनाको हत्या भएको छ, जसमा ४ जना पुरुष, २ जना महिला र २ जना बालक छन् । पर्सामा ६ जनाको हत्या भएकोमा ३ जना पुरुष, २ जना महिला र १ जना बालक रहेका छन् ।
महोत्तरी र सर्लाहीमा ४–४ जनाको हत्या भएको छ । महोत्तरीमा ३ जना पुरुष र १ जना महिला छन् भने सर्लाहीमा ४ जना पुरुषको हत्या भएको तथ्यांक छ । सो अवधिमा सबैभन्दा कम बारामा ३ जनाको हत्या भएको छ, जसमा १ जना पुरुष र २ जना बालक छन् ।
यी घटनाहरूमा पारिवारिक विवाद, आपसी रिसइबी, सामाजिक सञ्जाल, लागुऔषध प्रयोगलगायत कारणहरू रहेको एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मधेश प्रदेशमा ९९ जनाको हत्या भएको थियो । जसमा ५३ जना पुरुष र ३६ जना महिला छन् । यस्तै ५ जना बालक र ६ बालिका रहेको मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मधेशमा १२७ जनाको हत्या भएको थियो भने आव २०७९/०८० मा १०९ जनाको हत्या भएको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
