+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कहाँ-कहाँ भयो चुनावी गठबन्धन ?

राष्ट्रव्यापी गठबन्धन नभए पनि दल र उम्मेदवारले आफ्नो अनुकूलता हेरेर स्थानीयस्तरमा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरिरहेका छन् ।

0Comments
Shares
रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०८२ माघ १८ गते २२:३२

१८ माघ, काठमाडौं । गोरखा–१ र २ मा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)का उम्मेदवार छैनन् । गोरखामा कसलाई समर्थन गर्ने भनेर निर्णय लिन प्रलोपाले जिल्ला इन्चार्ज यानप्रसाद भट्टको नेतृत्वको तीन सदस्यीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गरेको छ ।

प्रलोपाका नेताहरूका अनुसार प्रलोपाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लगायतका दलहरूसँग संवाद गरिरहेको छ ।

गोरखा–२ मा प्रलोपाका संरक्षक पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई उम्मेदवार थिए । उम्मेदवारी फिर्ता लिनुअघि डा. भट्टराई यही माघ ९ गते चुनावी तालमेलको प्रस्ताव लिएर नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेट्न उनकै निवास पुगेका थिए ।

प्रचण्ड र डा. भट्टराईबीच के कुरा भएको बाहिर आइसकेको छैन । तथापि, डा. भट्टराईको सद्भाव गोरखाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ र २ दुवैमा उम्मेदवारी दिएकाहरूले खोजिरहेका छन् ।

प्रलोपा र श्रम संस्कृति

प्रलोपाकै नेता सुदन किरातीले सुनसरी–१ मा धरानका पूर्व मेयर तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङलाई र भोजपुरमा ध्रुवराज राईलाई समर्थन गरेका छन् ।

ध्रुवराज पनि श्रम संस्कृति पार्टीकै उम्मेदवार हुन् । सुनसरी–१ र एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको भोजपुरमा प्रलोपाका उम्मेदवार छैनन् ।

२०७९ को निर्वाचनमा भोजपुरमा किरातीले एमालेका शेरधन राईलाई पराजित गरेका थिए । कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को समर्थनमा किरातीले राईलाई दुई हजार ३२९ मतले पराजित गरेका थिए ।

समर्थन गरे वापत् श्रम संस्कृति पार्टीले किरातीको प्रलोपालाई कहाँ सघाउँछ ? भन्ने खुलेको छैन ।

एमाले–प्रलोपा तालमेल

एमाले-प्रलोपाबीच चुनावी गठबन्धन गर्ने सहमति नै भइसकेको छ । माघ ११ गते यी दुई दलबीच कर्णाली प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर चुनावी गठबन्धन गर्ने सहमति भएको थियो ।

सहमति अनुसार रूकुम पश्चिममा प्रलोपाका उम्मेदवार जनार्दन शर्मा र रूकुम पूर्वमा प्रलोपाका सन्दिप पुनलाई एमालेले सहयोग गर्नेछ । प्रलोपाले कर्णालीका हुम्ला र जुम्लाबाहेक जिल्लाहरू तथा पुरानो राप्ती अञ्चलका जिल्लाहरूमा एमालेका उम्मेदवारहरूलाई सहयोग गर्नेछ ।

रूकुम पश्चिममा प्रलोपाका शर्मा र अन्य पार्टीका गरी कुल १२ जना उम्मेदवार छन् । एमालेका तर्फबाट नन्दराम देवकोटाले उम्मेदवारी दिएका छन् । उनको उम्मेदवारी निश्कृय गराएर जनार्दनलाई सघाउने गरी एमालेले प्रलोपासँग सहमति गरेको हो । यो क्षेत्रमा कांग्रेसका तर्फबाट राजु केसी, नेकपाबाट गोपाल शर्मा, रास्वपाबाट मानबहादुर शाही उम्मेदवार छन् ।

एमाले र प्रलोपाको सहमतिअनुसार रूकुम पूर्वमा प्रलोपाका उम्मेदवार सन्दिप पुनलाई एमालेले सहयोग गर्नेछ । यो क्षेत्रमा एमालेका तर्फबाट लिलामणि गौतमले उम्मेदवारी दिएका थिए । गौतमको उम्मेदवारी निश्कृय पार्ने गरी एमालेले प्रलोपासँग सहमति गरेको हो ।

यो क्षेत्रमा कांग्रेसबाट कुशुमदेवी थापा उम्मेदवार छन् । यहाँ नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उम्मेदवार छन् । यो क्षेत्रमा रास्वपाबाट लखनकुमार थापा उम्मेदवार छन् ।

नेकपा–जनमोर्चा तालमेल

बागलुङमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको तालमेल छ । जसअनुसार बागलुङ–१ मा जनमोर्चाका कृष्ण अधिकारीले उम्मेदवार दर्ता गराएका छन् भने निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपाका ज्ञाननाथ गैरे उम्मेदवार छन् ।

२०७९ मा बागलुङ–१ मा जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र बागलुङ–२ मा नेकपाका नेता देवेन्द्र पौडेल विजयी भएका थिए । केसी समानुपातिक तर्फ उम्मेदवार छन् भने पौडेल नवलपरासीमा उठेका छन् ।

गत निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ बागलुङ–१ जनमोर्चाले चार हजार ९८६, माओवादी केन्द्रले दुई हजार ८५७ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले ४८२ मत ल्याएको थियो ।

यसपटक बागलुङ–१ मा जनमोर्चाका अधिकारीसहित कांग्रेसबाट भिमबहादुर श्रीस राना, एमालेबाट हिराबहादुर खत्री, रास्वपाबाट सुशील खड्का उम्मेदवार छन् ।

बागलुङ–२ मा नेकपाबाट गैरेसहित कांग्रेसबाट टेकराज पौडेल, एमालेबाट मन्जु शर्मा, रास्वपाबाट सोम शर्मा लगायत उम्मेदवार छन् ।

यो क्षेत्रमा २०७९ मा समानुपातिकमा माओवादी केन्द्रले आठ हजार ३४७, जनमोर्चाले तीन हजार ६३० र एकीकृत समाजवादीले १६१ मत पाएको थियो ।

एमाले–राप्रपा संवादमा ?

रूपन्देही–२ मा राप्रपाबाट कार्भिका थापाले उम्मेदवारी दर्ता गरेकी थिइन् । तर, पछि फिर्ता लिइन् । विदेशमा बस्दा प्राप्त कार्ड परित्याग गरेको तीन महिना पुगेपछि मात्र उम्मेदवार बन्न पाइने संवैधानिक प्रावधान अनुसार उम्मेदवारी फिर्ता लिएको थापाले बताएकी थिइन् ।

यो क्षेत्रमा राप्रपाको मत लिने गरी अन्य दल र उम्मेदवारले तालमेलको प्रयास गरेका छन् । गत निर्वाचनमा राप्रपाले समानुपातिक तर्फ पाँच हजार ६ सय मत पाएको थियो । २०७९ को चुनावमा केही क्षेत्रमा एमाले र राप्रपाले चुनावी तालमेल गरेका थिए ।

राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार यो क्षेत्रमा के गर्ने भनेर पार्टीले निर्णय लिन बाँकी छ । ‘कुनै पनि दलसँग चुनावी तालमेल नगर्ने पार्टीको औपचारिक नीति छ । रूपन्देही-२ मा प्रावधिक कारणले हाम्रो उम्मेदवारी कायम रहेन । यो क्षेत्रको हकमा भने औपचारिक निर्णय लिन्छौं ।’

रूपन्देही–२ सहित अन्यत्र पनि तालमेलको प्रयास भइराखेको नेताहरू बताउँछन् । झापा–५ र झापा–३ मा एक अर्कालाई सघाउने विषयमा अनौपचारिक संवाद भए पनि औपचारिक निर्णय भइनसकेको नेताहरूले जानकारी दिएका छन् ।

मनाङमा अनौठो तालमेल

हिमाली जिल्ला मनाङमा जम्मा तीन जनाको उम्मेदवारी कायम छ । २१ फागुनको चुनावलाई नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी यशोदा सुवेदी गुरुङ र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनका रामबहादुर घले मात्र उम्मेदवार छन् ।

एमालेको मनाङमा उम्मेदवार छैन । १६५ वटै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिए पनि मनाङका पोल्देन छोपाङ गुरुङले उम्मेदवारी फिर्ता लिए ।

राप्रपा पनि मनाङमा उम्मेदवार विहिन छ । राप्रपाका कुविरसिंह गुरुङले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए । रुपन्देही–२ समेत खाली भएकाले राप्रपाको देशभरी १६३ जना उम्मेदवार छन् ।

१६५ स्थानमै उम्मेदवार उठाउने लक्ष्य लिएको रास्वपाले मनाङमा अनिल गुरुङलाई टिकट दिएको थियो । अनिल मनोनयनका लागि निर्धारित समयमा नपुगेपछि त्यहाँ रास्वपा पनि उम्मेदवारविहीन भयो ।

२०७९ मा समानुपातिक तर्फ मनाङमा कांग्रेसले दुई हजार ४३०, एमालेले दुई हजार १९१, रास्वपाले १४१, माओवादीले १३३, राप्रपाले ७६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ५७, एकीकृत समाजवादीले १७ र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनले चार मत ल्याएको थियो ।

एमाले, रास्वपा, राप्रपा लगायतलाई कांग्रेस र नेकपाले तालमेलका लागि आग्रह गरिरहेको नेताहरू बताउँछन् । राप्रपाका प्रवक्ता श्रेष्ठ आफ्नो पार्टीले मनाङको विषयमा पनि निर्णय गरिनसकेको बताउँछन् ।

गठबन्धन चुनाव निर्वाचन प्रतिनिधिसभा
लेखक
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित