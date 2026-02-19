‘जेनजीले दल नबनाए पनि हामी चुनावमै छौं’

जेनजी अगुवा युजन राजभण्डारी चुनावमा उठेका छैनन्, तर राज्यसत्तामा जेनजीको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् ।
जेनजी आन्दोलनका बेला अग्रपंक्तिमा बसेर नेतृत्व गरेका नवयुवा मध्ये एक हुन् युजन । यति बेला उनको ध्यान आसन्न चुनावले नागरिकका आकांक्षा सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा छ ।
समाजप्रतिको बुझाइ, विविधताप्रतिको बुझाइ भएको नेतृत्वले मात्रै अहिलेको संकट पार लगाउन सक्ने युजनको भनाइ छ ।
अनलाइनखबरको डान्स अफ् डेमोक्रेसी सिरिजमा बोल्दै युजनले राजनीतिक पार्टीहरुले ल्याएका घोषणाहरु र त्यसको कार्यान्वयनबारे आशंका प्रकट गरे । घोषणापत्र जारी हुनुअघि यो कुराकानी भएको भए पनि सान्दर्भिकता उत्तिकै छ ।
अनलाइनखबरका बसन्त बस्नेतले युजनसँग गरेको यो संवाद :
