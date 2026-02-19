+
+
ट्रेन्डिङ

ताजा अपडेट

एआई र भारतीय मिडिया क्षेत्रको विश्वव्यापी फड्को

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ९ गते १५:२४

९ फागुन, काठमाडौं । जियोस्टार इन्डियाका उपाध्यक्ष उदय शंकरले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई भारतीय मिडिया र मनोरन्जन उद्योगका लागि एउटा ‘ऐतिहासिक मोड’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उनका अनुसार, एआईले भारतको ३० अर्ब डलरको यस उद्योगलाई विश्वव्यापी शक्ति बनाउने क्षमता राख्छ।

भारतसँग ८० करोड भिडियो दर्शक र विश्वकै पाँचौं ठूलो मिडिया बजार छ । तर पनि ३० खर्ब डलरको विश्वव्यापी बजारमा भारतको हिस्सा २ प्रतिशत भन्दा कम छ।

हलिउडका ठूला फिल्महरूको बजेट ३०० मिलियन डलरसम्म पुग्दा भारतीय फिल्महरू सानो बजेटमा खुम्चिएका छन्।

एआईले उत्पादन लागत घटाउनुको साथसाथै उत्पादनमा लाग्ने समय अवधि पनि घटाउँछन्। ‘महाभारत – एक धर्मयुद्ध’ सिरिजमा एआईमार्फत कम लागत र छोटो समयमा स्तरीय भिजुअल गुणस्तर प्राप्त गरिएको थियो।

एआईले सामान्य डबिङभन्दा माथि उठेर व्यक्तिगत र संवादात्मक अनुभव प्रदान गर्दछ । विविध भाषाहरू भएको भारतीय बजारमा दर्शकहरूसँगको सम्बन्ध गहिरो बनाउँछ।

विज्ञापन र सब्सक्रिप्सनमा मात्र सीमित नभई एआईले उपभोक्ताको क्रयशक्ति अनुसार गतिशील मूल्य निर्धारण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

शंकरले भारतलाई ‘एआई-नेटिभ’ सिर्जनशील जनशक्ति तयार गर्न र लचिलो नीतिहरू अपनाउन आग्रह गरेका छन् । हलिउड जस्ता विकसित बजारहरूमा एआईलाई लिएर कानुनी र श्रम विवादहरू भइरहँदा भारतसँग पुराना अवरोधहरू कम भएकाले नयाँ प्रविधिलाई अंगाल्ने अवसर छ।

‘कथा र प्रतिभा सधैं यहाँ थिए, अब प्रविधिले यसलाई विश्वव्यापी बनाउनेछ,’ शंकरले भने। मिडिया र मनोरंजन उद्योगमा भारतको वैश्विक हिस्सा २ प्रतिशतबाट बढेर ५ प्रतिशत मात्र पुग्दा पनि यसले अर्बौं डलरको आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्ने देखिन्छ।

प्रतिक्रिया

