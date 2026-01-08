‘विश्वको जन इतिहास’ पुस्तकको नेपाली अनुवाद बजारमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । विश्व चर्चित पुस्तक ‘विश्वको जनइतिहास’ को नेपाली अनुवाद बजारमा आएको छ । बेलायती लेखक क्रिस हरमनद्धारा लिखित ‘अ पिपुल्स हिस्टोरी अफ द वर्ल्ड’ पुस्तकको विकेश श्रेष्ठले नेपाली अनुवाद गरेका हुन् ।
पुस्तकमा विश्व इतिहासमा चिनियाँ सांस्कृतिक जनक्रान्तिदेखि विश्वभर आएका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उथलपुथल, यसक्रममा नायक, खलनायकका रुपमा उदाएका पात्र, परिवर्तनका लागि जनताले गरेका अभूतपूर्व संघर्षहरुको विस्तृत इतिहास उल्लेख छ ।
आगामी समम र शताब्दीमा यसको परिवर्तनको दिशा र ज्ञान प्राप्त गर्न विश्वका जनताको इतिहास पढ्नै पर्ने अनुभूति गरेर अंग्रेजी पुस्तकको नेपाली अनुवाद गरेको अनुवादक श्रेष्ठले बताए ।
‘जनता, देश र सिंगो संसारलाई नजिकबाट बुझ्न र बोध गर्न यो अत्यन्त उपर्युक्त पुस्तक छ’, श्रेष्ठले भने, ‘संसारका जनताको इतिहास भन्ने यो सर्वोत्कृष्ट पुस्तकको नेपालीकरणका लागि निकै वर्षको मेहेनत गरेर नेपाली अनुवाद पुस्तकको रुपमा बजारमा ल्याउन सफल भएका छौ, यसबाट अधिक नेपाली पाठक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरेका छौ ।’
बुकमार्क, भेर्सो/न्यूलेफ्ट बुकले सन् १९९९ मा प्रकाशन गरेको पुस्तकको नेपाली संस्करणको पेपर नेपाल प्रालिले आधिकारिक रुपमा अनुमति लिएर प्रकाशन गरेको हो ।
यसको आधिकारिक विक्री वितरण भने दोबिल्ला बुक्सले गर्ने पेपर नेपालका प्रवन्ध निर्देशक गजेन्द्र चालिसेले बताए । वर्गीय समाजको उदय, प्राचीन विश्वदेखि मध्यकाल, महान परिवर्तन, नयाँ प्रणालीको परिवर्तन, आशा र सन्त्रासको शताब्दी लगायतका बिभिन्न खण्डमा विभाजित पुस्तक ५९३ पृष्ठको छ । यस पुस्तकको बजार मूल्य भने १२८० रुपैयाँ छ ।
गहन अध्ययन र लेखनमा सक्रिय माक्सवादी राजनीतिक चिन्तक, विश्लेषक समेत रहेका अनुवादक श्रेष्ठको यसअघि क्रान्ति वर्षः विचार र विश्लेषण (२०६३) पुस्तक प्रकाशित छ ।
