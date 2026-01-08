स्याङ्जा जिल्ला कारागारको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनालाई

२ फागुन, स्याङ्जा । स्याङ्जा सदरमुकामस्थित जिल्ला कारागारको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ । बिहीबार साँझ ५ बजेदेखि कारागारको सुरक्षा व्यवस्थापन नेपाली सेनाले सम्हालेको हो ।
सिंह शार्दुल गुल्म, आँधीखोला ब्यारेकबाट २५ जनाको टोली कारागार सुरक्षार्थ खटिएको छ । यसअघि उक्त कारागारमा नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले सुरक्षा दिँदै आएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सुरक्षाका दृष्टिले अतिसंवेदनशील मानिएका कारागार तथा महत्वपूर्ण संरचनामा सेना परिचालन गर्ने नीति अपनाइएको छ । सोही निर्णयको कार्यान्वयनस्वरूप स्याङ्जा कारागारमा पनि सेना तैनाथ गरिएको बताइएको छ ।
सिंह शार्दुल गुल्म, आँधीखोला ब्यारेकका निमित्त गुल्मपती सहसेनानी कल्याण थापाका अनुसार स्याङ्जा कारागारमा सेनाको टोलीले जिम्मेवारी सम्हालिसकेको छ । उनले सरकारको निर्देशनअनुसार सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
कारागार सुरक्षामा सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नतासँगै सुरक्षा व्यवस्था थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
-राम बहादुर रोकाहा
