+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

धनकुटामा निर्वाचन लक्षित नेपाली सेनाको गस्ति

0Comments
Shares
ईश्वर थापा ईश्वर थापा
२०८२ माघ २६ गते ७:३०

२६ माघ, धनकुटा । आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षालाई लक्षित गरी धनकुटामा पनि नेपाली सेनाले गस्ती गर्दै आएको छ । कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा सेना परिचालन भएसँगै धनकुटामा पनि सेनाले गस्ती जारी राखेको हो ।

निर्वाचनलाई स्वस्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण बनाउन नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन वमोजिम धनकुटामा पनि सेना परिचालन गरिएको भीम दल गण सल्लेरी ब्यारेक धनकुटाका प्रमुख सेनानी गणेश थापाले बताए ।

‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनामा अनुसार धनकुटाका सात वटै स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुरुप सुरक्षालाई मध्यनजर गरी सेना परिचालन गरिएको हो,’ प्रमुख सेनानी थापाले भने । बजारदेखि गाउँसम्म आवश्यकता अनुसार सेनाले चुनावलाई लक्षित गरी गस्ती गर्दै आएको उनले बताए ।

एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनामा नेपाली सेनालाई अन्य सुरक्षा निकायसँगको सहकार्यमा नागरिक प्रशासनलाई सहयोग पुयाउने उल्लेख छ । साथै संवेदनशील क्षेत्र तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरुको सुरक्षा, निर्वाचन अवधिभर उत्पन्न हुन सक्ने आपतकालीन अवस्थामा शीघ्र प्रतिक्रिया, मतदाताको निर्वाध आवागमनमा सुनिश्चितता, निर्वाचन सामग्रीहरुको सुरक्षा र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

त्यसका लागि नेपाली सेनाले अस्थायी बेस खडा गरी सैनिक गस्ती र आवश्यकता अनुसार संयुक्त गस्तीलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने जनाएको छ । यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलसँगको समन्वय र सहकार्यमा महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा जिम्मेवारी लिइने जनाएको छ । निर्वाचन दौरान शान्ति सु–व्यवस्था कायम राख्न सर्वसाधारणमा सबै सुरक्षा निकायहरुलाई सहयोग गर्न अनुरोध समेत नेपाली सेनाले गरेको छ ।

धनकुटामा कुल १ सय १९ मतदान स्थलमा १ सय ६६ मतदान केन्द्र रहने भएका छन् । यस्तै जिल्ला कारागार धनकुटामा र निर्वाचनमा नखटिएका कर्मचारीका लागि २ वटा अस्थायी मतदान केन्द्र रहने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको धनकुटामा १ लाख  १८ हजार ४ सय २५ मतदाता रहेका छन् ।

धनकुटा नेपाली सेना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पहिले सहकर्मी, अहिले प्रतिद्वन्द्वी

पहिले सहकर्मी, अहिले प्रतिद्वन्द्वी
धनकुटामा एमाले उम्मेदवारको प्रतिवद्धता : गाँजा वैधानिक बनाउनेदेखि सुरुङ निर्माणसम्म

धनकुटामा एमाले उम्मेदवारको प्रतिवद्धता : गाँजा वैधानिक बनाउनेदेखि सुरुङ निर्माणसम्म
धनकुटाका दुई उम्मेदवार जसले आफैंलाई मत हाल्न पाउँदैनन्

धनकुटाका दुई उम्मेदवार जसले आफैंलाई मत हाल्न पाउँदैनन्
निर्वाचन प्रहरीमा दोस्रो पटक म्याद थप्दा ४९३ को आवेदन

निर्वाचन प्रहरीमा दोस्रो पटक म्याद थप्दा ४९३ को आवेदन
आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि पूर्वमन्त्री राईलाई आयोगले गरायो सचेत

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि पूर्वमन्त्री राईलाई आयोगले गरायो सचेत
धनकुटामा ह्याट्रिक जित खोज्दै राजेन्द्र, रोक्ने प्रयासमा नयाँ अनुहार

धनकुटामा ह्याट्रिक जित खोज्दै राजेन्द्र, रोक्ने प्रयासमा नयाँ अनुहार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories
बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित