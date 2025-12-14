+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal Women

68/9 (13.5)
Scotland Women va Nepal Women vs

Scotland Women

140/10(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Scotland won by 72 runs

Nepal Women

68/9(13.5)
vs

Scotland Women

140/10(20)
WC Series
Nepal Women
68/9 (13.5)
VS
Scotland won by 72 runs
Won Scotland Women
140/10 (20)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि पूर्वमन्त्री राईलाई आयोगले गरायो सचेत

धनकुटामा निर्वाचन आचारसंहित उल्लंघन गर्ने एमाले उम्मेदवार राजेन्द्र कुमार राई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सचेत गराएको छ ।

0Comments
Shares
ईश्वर थापा ईश्वर थापा
२०८२ माघ १२ गते १५:१२

१२ माघ, धनकुटा । धनकुटामा निर्वाचन आचारसंहित उल्लंघन गर्ने एमाले उम्मेदवार राजेन्द्र कुमार राई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सचेत गराएको छ ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका राईले आचारसंहिता विपरित पैसा बाँडेको भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो ।

राईले मतादातालाई प्रभावित गर्ने गरी धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिका वडा नं. १ सफाइटारकी ४५ वर्षिया तीर्थकुमारी राईलाई गत शुक्रबार गाउँमै पुगेर नगदसहित सम्मान गरेका थिए ।

सो अवसरमा एमाले नेता तथा सहिदभूमि गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज राईले पनि तीर्थकुमारीलाई प्रोत्साहन स्वरूप पाँच हजार रुपैयाँ नगद प्रदान गरेका थिए ।

सो अवसरमा पूर्वमन्त्री राईले तीर्थकुमारीको बाँसुरी वादन कलाको प्रशंसा गर्दै गाउँमा लुकेको प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्न सम्मान गरेको बताएका थिए । पूर्व मन्त्री राईको साथमा एमाले नेता तथा कोशी प्रदेशका पूर्व राज्यमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य निरन राई र सहिदभूमि गाउँपालिका उपाध्यक्ष रत्नश्वरी राई पनि पुगेका थिए ।

पूर्वमन्त्री राई आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार पनि बनेकाले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित जनतालाई प्रलोभन पार्ने काम भएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत हरिशचन्द्र इङनामले राईले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै एक पटकलाई सचेत गराएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सुचना अधिकारी इन्द्र कुमार योङहाङले जानकारी दिए ।

पैसा बाँढ्नु आचारसंहिता उल्लंघन नै रहेको र अबदेखि यस्तो काम नगर्न सचेत गराइएको योङहाङले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा ४८ को उप दफा १ मा आचारसंहिता उल्लंघन भएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेसम्मको कारबाही हुने उल्लेख छ ।

धनकुटा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

धनकुटामा ह्याट्रिक जित खोज्दै राजेन्द्र, रोक्ने प्रयासमा नयाँ अनुहार

धनकुटामा ह्याट्रिक जित खोज्दै राजेन्द्र, रोक्ने प्रयासमा नयाँ अनुहार
धनकुटामा अघिल्लो चुनावभन्दा दोब्बर बढी उम्मेदवार

धनकुटामा अघिल्लो चुनावभन्दा दोब्बर बढी उम्मेदवार
आचारसंहिता उल्लंघनको आरोपमा पूर्वमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईविरुद्ध उजुरी

आचारसंहिता उल्लंघनको आरोपमा पूर्वमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईविरुद्ध उजुरी
धनकुटा पुगे बालेन, गाडीबाट ओर्लिएनन्

धनकुटा पुगे बालेन, गाडीबाट ओर्लिएनन्
धनकुटामा निर्वाचन प्रहरी अपुग, पुन: थपियो भर्नाको म्याद

धनकुटामा निर्वाचन प्रहरी अपुग, पुन: थपियो भर्नाको म्याद
धनकुटामा एक जना मात्रै जेनजी उम्मेदवार

धनकुटामा एक जना मात्रै जेनजी उम्मेदवार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित