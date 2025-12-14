+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

0Comments
Shares
सन्दिपा घिमिरे सन्दिपा घिमिरे
२०८२ माघ ११ गते १४:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • महिलाको अनुहारमा पलाएका अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ सजिलो, छिटो र किफायती उपाय हो जसले मृत कोषिका पनि हटाउँछ।
  • सेभिङले छालामा दाग वा निशान छोड्दैन र मेकअप राम्रो देखिने बनाउँछ, तर सावधानी नअपनाए छाला पोल्न वा संक्रमण हुन सक्छ।
  • सेभिङले रौं बाक्लो बनाउँदैन तर बारम्बार गर्नुपर्छ, संवेदनशील छालामा एलर्जी वा इनग्रोन हेयर समस्या आउन सक्छ, चिकित्ससँग सल्लाह लिनुपर्छ।

महिलालाई हैरान बनाउने एउटा समस्या हो, अनुहारमा पलाएका अनावश्यक रौं ।

अधिकांश महिलाको अनुहारमा हल्का रौं हुन्छ । तर जब यी रौं बाक्लो हुन थाल्छन् वा दाह्रीजस्तो देखिन थाल्छन्, तब यो महिलाका लागि समस्याको कारण बन्छ । महिलाको अनुहारमा पलाएको रौंले आत्मविश्वास पनि कमजोर बनाउँछ ।

प्रायः महिलाहरूले यसका लागि रेजर प्रयोग गर्छन्, जुन सरल, छिटो र सस्तो उपाय हो । तर यसबारे धेरै भ्रम पनि फैलिएको छ । कतिपयले भन्छन्, ‘सेभिङले रौं बाक्लो र कालो भएर आउँछ’, केहीले भन्छन् ‘छालामा नकारात्मक असर गर्छ ।’

के हो वास्तविकता ?

महिलाहरूले सेभिङ रोज्ने मुख्य कारण यसको सहजता हो । घरमै सजिलै गर्न सकिन्छ र कुनै महँगो उपकरणको आवश्यकता पर्दैन । सामान्य रेजर वा महिलाहरूका लागि बनाइएको फेसियल रेजर प्रयोग गरेर तुरुन्तै रौं हटाउन सकिन्छ । यसले समय र पैसा दुवै बचत गर्छ ।

सेभिङका फाइदाहरू

सेभिङलाई महिलाहरूले छनोट गर्ने मुख्य कारणहरू यसको सजिलो र किफायती पक्ष हुन् । यो विधि घरमै गर्न सकिन्छ र कुनै विशेष उपकरण वा महँगो उत्पादनको आवश्यकता पर्दैन ।

सामान्य रेजर वा महिलाहरूका लागि विशेष डिजाइन गरिएको फेसियल रेजर प्रयोग गरेर तुरुन्तै अनावश्यक रौं हटाउन सकिन्छ । यसले समय र पैसा दुवै बचत गर्छ । विशेषगरी चाँडै कुनै कार्यक्रम वा पार्टीमा जानुपर्दा यो सबैभन्दा छिटो विकल्प बन्न सक्छ ।

मृत कोषिका हटाउँछ

सेभिङले छालाको मृत कोषहरू पनि हटाउँछ । रेजरको धारले रौंसँगै छालाको माथिल्लो तहको मृत कोषिकालाई हटाउँछ । यो एक प्रकारको सौन्दर्य उपचार हो, जसले छालालाई चम्किलो र नरम बनाउँछ । यसबाट छालामा प्राकृतिक निखार आउँछ र अनुहारमा लगाइएको सौन्दर्य प्रसाधनहरू जस्तै मोइस्चराइजर, सिरम वा फेस मास्क राम्ररी सोसिन्छन् ।

मेकअप लगाउँदा पनि उज्यालो देखाउँछ । किनकि, रौं र मृत कोषिका हटेपछि मेकअप राम्रो देखिन्छ र लामो समयसम्म टिक्छ ।

दाग वा निशान छोड्दैन

सेभिङले छालामा लामो समयसम्म दाग वा निशान छोड्दैन । भ्याक्सिन, थ्रेडिङ वा केमिकल डिपिलेटरी जस्ता विधिहरूमा छालामा रातोपन, जलन वा दाग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ, तर राम्रोसँग सेभिङ गर्दा यस्ता समस्या न्यून हुन्छन् ।

यदि तपाईंले सही तरिकाले सफा रेजर प्रयोग गर्नुभयो र सेभिङ क्रिम वा जेल लगाउनुभयो भने छालामा कुनै रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदैन । यो विधि प्राकृतिक र कम इरिटेटिङ हुन्छ, विशेषगरी संवेदनशील छाला भएकाहरूका लागि । यसले छालालाई नरम र मुलायम बनाउँछ, जसबाट आत्मविश्वास बढ्छ ।

सेभिङका बेफाइदा 

सेभिङका फाइदाहरू भए पनि यसका केही जोखिमहरू पनि छन् जसलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन । यदि सावधानी अफनाइएन भने छाला पोल्ने, रातोपन वा संक्रमण हुनसक्छ । पुरानो वा फोहोर रेजर प्रयोग गर्दा ब्याक्टेरिया संक्रमणको खतरा बढ्छ ।

होश नगर्दा सानो घाउ बनाउन सक्छ, जसबाट दुखाइ हुने काटिएको भाग सुन्निने हुनसक्छ । विशेषगरी संवेदनशील छाला भएकाहरूमा यो समस्या बढी देखिन्छ । यदि गलत दिशामा वा बढी दबाब दिएर सेभिङ गरियो भने रेजरबाट छाला काटिने जोखिम सधैं रहन्छ । यसलाई रोक्नका लागि सधैं ताजा, सफा र महिलाहरूका लागि बनाइएको रेजर प्रयोग गर्नुपर्छ ।

सेभिङपछि कपालहरू छिट्टै फर्किन्छन् । काटिएको कपाल केही दिनमा नै उम्रिन थाल्छ, जसले गर्दा बारम्बार सेभिङ गर्नुपर्छ । यदि छाला पहिलेदेखि नै संवेदनशील, सुक्खा वा एक्जिमा जस्ता समस्या भएकामा सेभिङले छालाको तह तन्किन सक्छ । यसले एलर्जी, रैश वा इनग्रोन हेयर (बाल छालाभित्रै फर्केर हुर्किने) को समस्या पनि ल्याउन सक्छ । यस्ता अवस्थामा चिकित्ससँग सल्लाह लिनु उत्तम हुन्छ ।

सेभिङ गर्नुअघि

छाला सफा गर्ने । त्यसका लागि सेभिङ जेल वा फोम लगाउन सकिन्छ । रौंको दिसामा नै रेजर लगाउने र पछि मोइस्चराइजर लगाउन सकिन्छ । यसले पोल्न कम गर्छ । छाला फुस्रो बनाउँदैन ।

यदि तपाईंलाई बारम्बार समस्या आइरहन्छ भने भ्याक्सिङ, लेजर वा अन्य स्थायी विधिहरू अपनाउन सकिन्छ । सेभिङले रौंलाई बाक्लो बनाउँदैन । छालाको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै यदि तपाईंलाई यो विधि उपयुक्त लाग्छ भने यसलाई नियमित रूपमा अपनाउन सकिन्छ ।

यद्यपि, कुनै पनि नयाँ तरिका अपनाउनुअघि छाला विशेषज्ञसँग परामर्श लिनु राम्रो हुन्छ ।

सेभिङ सौन्दर्य
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बंगलादेशको स्थानमा स्कटल्यान्ड आउँदा नेपाललाई कति सहज ?

बंगलादेशको स्थानमा स्कटल्यान्ड आउँदा नेपाललाई कति सहज ?
आचारसंहिता उल्लंघनको आरोपमा पूर्वमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईविरुद्ध उजुरी

आचारसंहिता उल्लंघनको आरोपमा पूर्वमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईविरुद्ध उजुरी
चौथो माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो फागुन पहिलो साता

चौथो माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो फागुन पहिलो साता
प्रचण्डलाई घनश्यामले सम्झाए अप्ठयारा मान्छेहरुको गौरव

प्रचण्डलाई घनश्यामले सम्झाए अप्ठयारा मान्छेहरुको गौरव
माघ २४ गते ११ औं संस्करणको प्रधान सेनापति खुला म्याराथन हुने

माघ २४ गते ११ औं संस्करणको प्रधान सेनापति खुला म्याराथन हुने
झण्डा बाँधेर देखाइने देशप्रेम

झण्डा बाँधेर देखाइने देशप्रेम

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित