६८औँ ग्रामी अवार्ड्सको तयारी तीव्र, लस एन्जलसमा रौनक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ११ गते १३:३७

११ माघ, काठमाडौं । सङ्गीत क्षेत्रको सबैभन्दा प्रतिष्ठित पुरस्कार ‘६८औँ वार्षिक ग्रामी अवार्ड्स’ सुरु हुन अब एक हप्ता मात्र बाँकी रहँदा लस एन्जलसमा यसको रौनक उत्कर्षमा पुगेको छ।

आगामी फेब्रुअरी १ मा ‘क्रिप्टो डट कम एरिना’ मा हुने मुख्य समारोहका लागि आजदेखि विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम र रिहर्सलहरू सुरु भएका छन्।

यस वर्षको ग्रामी मनोनयनमा र्‍यापर केन्ड्रिक लामार ९ वटा विधाका साथ सबैभन्दा अगाडि छन्। प्राप्त रिपोर्टहरूका अनुसार, उनले आफ्नो हिट एल्बम ‘जीएनएक्स’ र ‘लुथर’ गीतका लागि मुख्य समारोहमा दिइने विशेष प्रस्तुतिको रिहर्सल आजैदेखि सुरु गरेका छन्। लामार यस वर्ष ‘एल्बम अफ द इयर’ र ‘रेकर्ड अफ द इयर’ जस्ता मुख्य विधाहरूमा प्रबल दाबेदार मानिएका छन्।

पप स्टार सब्रिना कार्पेन्टर यस वर्ष ‘बेस्ट न्यु आर्टिस्ट’ र ‘एल्बम अफ द इयर’ सहित ६ विधामा मनोनित छिन्। उनी पनि आजैदेखि मञ्चको अभ्यासमा जुटेकी छिन्। ग्रामीको आधिकारिक वेबसाइटका अनुसार उनी यस वर्ष मुख्य समारोहमा प्रस्तुति दिने पहिलो घोषित कलाकारमध्ये एक हुन्।

ग्रामी हप्ताको पूर्वसन्ध्यामा आज लस एन्जलसको ऐतिहासिक सङ्गीत स्थल ‘द मिन्ट’ मा ‘ज्याज सन्डे’ आयोजना भइरहेको छ। यस कार्यक्रममा ग्रामीको ‘बेस्ट ज्याज पर्फमेन्स’ र ‘बेस्ट ज्याज भोकल एल्बम’ विधामा मनोनित कलाकारहरूले प्रत्यक्ष प्रस्तुति दिइरहेका छन्। यसलाई ग्रामीको आधिकारिक समारोहअघिको ‘वार्म-अप’ कार्यक्रमको रूपमा लिइएको छ।

रेकर्डिङ एकेडेमीका अनुसार, यस वर्षको समारोहलाई भव्य बनाउन अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिँदै छ। आजैदेखि लस एन्जलसका प्रमुख सडकहरूमा ट्राफिक डाइभर्सन र सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। फेब्रुअरी १ को साँझ हुने यो समारोहलाई विश्वभरका करोडौँ दर्शकले प्रत्यक्ष हेर्नेछन्।

ग्रामी अवार्ड्स
