+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आचारसंहिता उल्लंघनको आरोपमा पूर्वमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईविरुद्ध उजुरी

पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र कुमार राईले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको छ ।

0Comments
Shares
ईश्वर थापा ईश्वर थापा
२०८२ माघ ११ गते १३:५९

११ माघ, धनकुटा । पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र कुमार राईले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको छ ।

राईले आचारसंहिता विपरीत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा बाँडेको आरोपमा उनको उम्मेदवारी खारेजीको मागसहित उजुरी परेको हो ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एमालेबाट धनकुटामा उम्मेदवार रहेका पूर्वमन्त्री राईले मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरी धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिका- तीर्थकुमारी राईलाई नगदसहित सम्मान गरेको आरोप लगाइएको छ ।

राईले शुक्रबार बासुरी बाधक तिर्थकुमारीलाई गाउँमै पुगेर दोसल्ला ओढाएर नगदसहित सम्मान गरेका थिए । सो अवसरमा एमाले नेता तथा सहिदभूमि गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज राईले पनि तीर्थकुमारीलाई प्रोत्साहन स्वरूप पाँच हजार रुपैयाँ नगद प्रदान गरेका थिए ।

पूर्वमन्त्री राईले तीर्थकुमारीको बाँसुरी बजाउने कलाको प्रशंसा गर्दै गाउँमा लुकेको प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्न सम्मान गरेको बताएका थिए । राईको साथमा एमाले नेता तथा कोशी प्रदेशका पूर्व राज्यमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य निरन राई र सहिदभूमि गाउँपालिका उपाध्यक्ष रत्नश्वरी राई पनि पुगेका थिए ।

राई आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार पनि बनेकाले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका जिल्ला सभापति दिनेश राईले आचारसंहिता विपरीत जनतालाई प्रलोभनमा पारेको भन्दै उम्मेदवारी खारेजीको मागसहित उजुरी दिएका हुन् ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्द्रकुमार योङहाङले एमालेले उम्मेदवार राई प्रमुख अतिथि भएर सम्मान कार्यक्रममा सहभागी भएको जानकारी गराएको बताए ।

योङहाङले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको र छलफल तथा प्रमाणका आधारमा निर्णय गरिने जानकारी दिए ।

आरोपका बारेमा मुख्य निर्वाचन निर्वाचन अधिकृत हरिश्चन्द्र इङनामद्वारा बुझ्ने काम पनि भइरहेको बताउँदै आचारसंहिता उल्लंघन भएको पाइएमा उम्मेदवारी खारेजीसम्मको कारबाही हुने योङहाङको भनाइ छ ।

धनकुटा राजेन्द्रकुमार राई
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित