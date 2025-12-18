+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

धनकुटामा एक जना मात्रै जेनजी उम्मेदवार

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा देशभरबाट १ सय ५७ जेनजी उमेर समूहकाले उम्मेदवारी दिए पनि धनकुटामा एक जना मात्रै जेनजीको उम्मेदवारी परेको छ।

0Comments
Shares
ईश्वर थापा ईश्वर थापा
२०८२ माघ ९ गते १३:४१

धनकुटा, ९ माघ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदैछ। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी उमेर समूहको आन्दोलनका कारण निर्वाचन हुन लागेको हो।

नेपालको राजनितिमा पाका पुस्ताले मात्रै रजाँइ गरे अब युवाले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने जेनजी आन्दोलनको मर्म थियो भन्दा फरक नपर्ला। अझ जेनजी समूहका युवाले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने आन्दोलनको माग पनि थियो।

जेनजी समूह भनेको अहिले १२ देखि २८ वर्ष उमेर समूहलाई भन्ने गरिन्छ। यसरी हेर्दा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा देशभरबाट १ सय ५७ जेनजी उमेर समूहकाले उम्मेदवारी दिए पनि धनकुटामा एक जना मात्रै जेनजीको उम्मेदवारी परेको छ।

धनकुटामा उम्मेदवारी दिएका १८ जनामध्ये राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीका शालिक राम राई मात्रै जेनजी उमेर समूहका रहेका छन्। राई २५ वर्षका रहेको निर्वाचन कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ।

राईबाहेक अन्य उम्मेदवार ३० वर्षदेखि माथिका ६५ वर्षसम्मका रहेका छन्। राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीका राई २५ वर्षका हुन भने सबैभन्दा बढी उमेरका ६५ वर्षका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका धर्मराज पौडेल रहेका छन्।

धनकुटामा उम्मेदवार रहेकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विभत्सु थापा ३० वर्षका, मंगोल नेशनल अर्गजानइजेशनका सागर राई र स्वतन्त्र उम्मेदवार मनकुमार योञ्जन ३१/३१ वर्षका, आम जनता पार्टीका प्रेमबहादुर थापा ३४ वर्षका, जनता समाजवादी पार्टीका निशान राई ३५ वर्षका, स्वतन्त्र उम्मेदवार लाक्पा तामाङ ३६ वर्षका रहेका छन्।

यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका बालकुमार ताम्ली ३७ वर्षका, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दिनेश भण्डारी र नेकपा माओवादीका रविन कुमार राई ३७/३७ वर्षका, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उत्तम साखकर्मी ४० वर्षका, नेपाली कांग्रेशका दिनेश राई ४५ वर्षका र श्रम संस्कृति पार्टीका सानबहादुर राई ४६ वर्षका रहेका छन्।

यता जनता समाजवादी पार्टी नेपालका आइतराज लिम्बू ५० वर्षका, स्वतन्त्र उम्मेदवार जितेन्द्र राई ५४ वर्षका, स्वतन्त्र उम्मेदवार गंगाराम गोम्देन ५७ वर्षका, नेकपा एमालेका राजेन्द्र राई ५९ वर्षका र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका धर्मराज पौडेल ६५ वर्षका रहेका छन्।

धनकुटामा १४ जनाले दलबाट र ४ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। यसरी उम्मेदवारी दिएकामा अघिल्लो प्रतिनिधी सभामा रहेका ठूला दलले धनकुटाबाट जेनजीलाई उम्मेदवार बनाएका छैनन्।

ठूला दलले धनकुटाबाट ४० वर्ष माथिकालाई मात्रै उम्मेदवार बनाएका छन्। ४० वर्षसम्मका युवा भन्ने गरिएपनि नेपाली कांग्रेश, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टीले धनकुटाबाट युवालाई उम्मेदवारी नदिएका हुन्। यी बाहेक अन्य १४ राजनितिक दलले भने ४० वर्ष सम्मकालाई उम्मेदवार बनाएको निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रतिनिधीसभामा उम्मेदवार दिन कम्तीमा २५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ। त्यसैले जेनजी उमेर समूहका २५ देखि २८ वर्षका मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउँछन्। सन १९९६ साल देखि २०१२ सम्म जन्मिएको उमेर समूह जेनजी भएपनि सन् २००० साल वा सो भन्दा अगाडि जन्मेका मात्रै उम्मेदवारका लागि योग्य हुने संविधानमा व्यवस्था रहेको छ।

धनकुटा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

धनकुटामा कुनै उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी परेन

धनकुटामा कुनै उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी परेन
धनकुटामा दलित र महिला उम्मेदवार शून्य

धनकुटामा दलित र महिला उम्मेदवार शून्य
धनकुटामा : पूर्वमन्त्री राईको उम्मेदवारी दर्ता

धनकुटामा : पूर्वमन्त्री राईको उम्मेदवारी दर्ता
लेनदेनमा मिल्यो एमाले धनकुटा र ओखलढुंगाको प्रतिनिधि छनोट विवाद

लेनदेनमा मिल्यो एमाले धनकुटा र ओखलढुंगाको प्रतिनिधि छनोट विवाद
मन्त्रालयलाई मेयरको पत्र : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाले धान फल्न समस्या छैन

मन्त्रालयलाई मेयरको पत्र : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाले धान फल्न समस्या छैन
एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट विवाद : धनकुटा र ओखलढुंगाको निर्वाचन केन्द्रले गर्‍यो बदर

एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट विवाद : धनकुटा र ओखलढुंगाको निर्वाचन केन्द्रले गर्‍यो बदर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित